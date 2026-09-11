Jaecoo zkopírovalo Range Rover. Reakci šéfa britské značky byste neuhodli
Kopírování k čínským automobilkám patří a zahraniční výrobci s tím obvykle nemohou moc dělat. Vyhrát se v Číně podařilo jen Land Roveru, který ale od té doby zjevně na kopírování zásadně změnil názor.
Chvíli to vypadalo, že nejhorší období kopírování designu čínskými automobilkami je za námi. Ti největší provinilci dávno zkrachovali, BYD najal designéra a nabídka tamních automobilek zvážněla. Jenže kopírování se vrátilo a je úspěšnější než kdy jindy.
Ukázkovým příkladem toho je Jaecoo 7, které se prodává i u nás. V Evropě se za první polovinu tohoto roku prodalo přes 41.000 kusů. Ve Velké Británii a Izraeli to dotáhlo na první místo žebříčku prodejů a u nás je za prvních 8 měsíců roku na 13. místě v registracích. Celosvětově jde o jeden z nejúspěšnějších čínských vozů.
Už na první pohled přitom jasně poznáte, že se designéři Chery o originalitu moc nepokoušeli. Jaecoo 7 je totiž naprosto neskrývanou kopií Range Roveru Evoque, a to zejména zezadu a z profilu, najít se dají i prvky z velaru. Podobné je natolik, že někteří majitelé dokonce vyměňují nápis Jaecoo na zádi za Range Rover.
Kompletní sady náhradních nápisů Range Rover a masek chladiče se dají volně koupit na AliExpressu či eBayi s doručením do Evropy. A také se dost uchytila přezdívka „Range Rover z Temu“, kterou používají zejména ve Velké Británii.
Paradoxní na tom je, že právě s britskou automobilkou JLR má Chery společný podnik. Ten do letoška vyráběl vozy Jaguar a Land Rover, včetně Range Roveru Evoque, pro čínský trh. To už skončilo a nově se tento podnik věnuje značce Freelander. Té dala název britská strana, která je také zodpovědná za design. Vývoj, výrobu a prodej už ale řeší Číňané, kteří mají velké plány i na export.
Podobnost Jaecoo 7 s evoquem samozřejmě neušla ani JLR, vyjádřil se k ní přímo šéf Range Roveru Martin Limpert. „Pokud ostatní značky kopírují náš design, je to signál, že ve světě luxusu působí naše návrhy inspirativně… Pro nás je důležité zůstat originálem – proto se budeme i nadále vyvíjet,“ řekl Limpert pro server Car Sales. „Je to pravděpodobně tak trochu otázka cti – bereme to jako kompliment.“
Použil tedy stejnou argumentaci, s jakou tradičně omlouvali kopírování samotní Číňané. V čínském umění, kaligrafii či řemesle bylo přesné kopírování děl starých mistrů po staletí považováno za nejvyšší formu pocty. Žák tím prokazoval mistrovi respekt a zároveň ukazoval, že zvládl řemeslo na stejně vysoké úrovni.
V moderní průmyslové éře se tento přístup přetavil do fenoménu rychlé adaptace, známého pod čínským označením „Shanzhai“. V tomto pojetí nejde o to ukrást nápad, ale využít už ověřené šablony. Je to vnímáno spíše jako projev dravosti a chytrosti než jako etický prohřešek.
Limpert dále dodal, že lidé si Range Rover kupují proto, že „chtějí to nejlepší z nejlepšího“ a jsou ochotni si za to připlatit. „Působíme z pozice síly… britská originalita, design a inženýrská vynalézavost budované po více než pět desetiletí a napříč pěti generacemi Range Roveru nás dostaly do pozice, kdy jsme naštěstí synonymem pro volbu světových lídrů.“
Je pravda, že Jaecoo 7 opravdu není pro Range Rover konkurencí. Zatímco čínský vůz se u nás prodává za ceny mezi 759.000 a 929.000 Kč, o kus menší Range Rover Evoque zde startuje na 1.320.156 Kč. A pro srovnání, evoque u nás bylo letos registrováno 43, zatímco Jaecoo 7 už 1961 kusů. Trochu lepší poměr je v celé Evropě, kde se prodalo 41.631 kusů Jaecoo a 10.025 evoque. Na 20.735 kusech je nové Jaecoo 5, které si bralo inspiraci na stejném místě.
Zatímco svého partnera Chery se JLR zjevně snaží nenaštvat, dříve bývali Britové nekompromisní. Nejde totiž zdaleka o první případ, kdy čínská automobilka kopíruje produkt JLR. Naopak jsou jeho modely jedním z nejpopulárnějších vzorů vůbec. Poznala to automobilka Landwind, která v roce 2015 uvedla model X7.
Ten byl opravdu velmi blízkou kopií Range Roveru Evoque první generace. Šlo to tak daleko, že přímo dealeři Landwindu nabízeli zákazníkům v autosalonu výměnu masky a nápisů na X7 za Range Rover. Zájem o to rozhodně byl, což jsem sám poznal na čínských ulicích.
Většina X7, které jsem tam potkal, a že jich v druhé polovině minulé dekády nebylo málo, totiž měla konverzi na Range Rover. Rozeznat je na první pohled už opravdu nebylo snadné. Tehdy jsme také jen spekulovali, jak by na levnou čínskou kopii reagovali evropští zákazníci. Dnes to už díky úspěchu Jaecoo 7 víme.
Automobilka JLR zažalovala Landwind u čínského soudu v roce 2016 za nekalou soutěž a porušení autorských práv. V reakci na to čínský patentový úřad paradoxně zrušil designový patent Range Roveru Evoque, protože byl vůz veřejně vystaven ještě před podáním žádosti v Číně. Současně ale zneplatnil i patent Landwindu X7 pro přílišnou podobnost s evoquem.
JLR se nenechal odradit a žalobu postavil na zákonech o nekalé soutěži a ochraně autorského práva. Pekingský okresní soud překvapivě po letech dokazování rozhodl plně ve prospěch JLR. Určil pět unikátních designových prvků Range Roveru Evoque, které Landwind přímo a úmyslně zkopíroval. Nařídil čínské automobilce okamžitě zastavit výrobu, propagaci a prodej modelu Landwind X7 a také zaplatit JLR odškodnění, což ale bylo v přepočtu jen 4,6 milionu korun.
Šlo o první takový úspěch západní značky v Číně. Předtím to už jiní výrobci zkoušeli, ale nikdy neuspěli (BMW nad Shuanghuanem vyhrálo v Německu). Ani když byl případ na pohled tak jasný jako kopie Chevroletu Spark od Chery, tak podobná originálu, že přímo před soudem mezi oběma vozy žalobce vyměnil dveře a ony bez problému pasovaly. Landwind X7 nahradil novým modelem s designem od Giugiara. A jen o tři roky později zkrachoval, i když soud s JLR s tím moc společného neměl.
Tamní automobilky se přesto nepoučily a v roce 2019 byla zahájena výroba vozu Hunkt Canticie. To byl první model značky spadající pod komplikovaný koncern Zotye, také známý pro zjevné kopírování. Canticie bylo velmi blízkou kopií velkého Range Roveru, ale Hunkt i Zotye stihly zkrachovat už v roce 2020 a na soud s JLR vůbec nedošlo.
Další vlna kopírování JLR probíhá právě teď. Nejde už o tak doslovné kopie, ale třeba na novém velkém SUV Xpeng GX je inspiraci u Range Roveru velmi patrná. To samé platí pro iCAR V27, který zjevně opisoval u Land Roveru Defender. iCAR je opět z portfolia Chery, na soud tedy určitě nedojde. Dost podobné jsou ale také vozy jako Jetour Traveller, Rox 01 nebo Fangchengbao Bao 5.
Range Rover se ale ještě jednou s menším úspěchem ve sporu o kopírování setkal. Letos na jaře se britské značce omluvil šéf automobilky Great Wall. Jenže v tomto případě nebyla omluva za kopírování vozu samotného, ale jen reklamy na něj. Great Wall totiž zveřejnil reklamní plakát, který zcela zjevně zkopíroval reklamu čínské pobočky Range Roveru.
Zdroj: Car sales, zdroj foto: ACZ, zdroj videa: ACZ