Jaguar Land Rover ukončuje výrobu v Číně. Nahradí je auto od Chery
V Číně probíhá exodus zahraničních automobilek, jehož obětí se už stala i Škodovka. Další v řadě je britské JLR, které právě ukončilo lokální výrobu. Neznamená to úplné opouštění trhu, nová strategie je ale podstatně odlišná.
Čína se poslední roky proměnila v noční můru pro mnoho zahraničních automobilek. Škoda už letos tamní působení zcela vzdala, čímž následovala třeba Renault, Mitsubishi, Jeep nebo Suzuki. Další z řady je britská automobilka JLR, která prodává vozy Land Rover a Jaguar. Ta právě oznámila konec lokální výroby, což v nižších segmentech trhu znamená de facto úplné opuštění trhu.
JLR má v Číně od roku 2012 společný podnik s automobilkou Chery, v jehož rámci se lokálně vyráběly modely Land Roveru a Jaguaru. Těch postupně ubývalo, loni už úplně skončila výroba Jaguaru a dojížděl už pouze model Land Rover Discovery Sport. Za rok 2025 zde Jaguar prodal 14.174 aut a Land Rover 10.557 aut. To je hodně daleko od vrcholu v roce 2017, kdy JLR prodalo 146.400 vozů.
Konec výroby neznamená úplné opuštění trhu, protože JLR zde má stále úspěch s dražšími modely. Ty se do země importují, což je strategie použitelná právě jen na prémiovějších vozech. Za rok 2025 byl Land Rover čtvrtou nejčastěji dováženou značkou v zemi, což znamená 42.105 kusů. Z toho 16.943 připadalo na Range Rover na šestém místě celkově, 15.956 kusů na Land Rover Defender na osmém místě celkově a úspěšný byl i Range Rover Sport s 6868 kusy na 23. místě.
Především ale JLR ve spolupráci s Chery přešly na novou strategii, která se stává mezi zahraničními automobilkami stále častější. Budoucí produkty společného podniku, který i nadále pokračuje, totiž využijí techniku a vývoj Chery, zatímco britská strana dodá design a jméno. Tím je nová značka Freelander, o které jsme už psali dříve. Za prodej bude také zodpovědné Chery, a to i na exportních trzích.
Starší modely JLR v Číně v podstatě nepřežily nástup lokální konkurence. A jak píše web Carnewschina, ideálně nebyl nastaven ani prodejní mechanismus. Prodejci museli podle dostupných informací odebírat na sklad vysoký podíl lokálně vyráběných modelů, aby vůbec získali přístup k ziskovějším dováženým vozům Range Rover. Jakmile poptávka po tuzemských modelech opadla, byli dealeři nuceni drasticky snižovat ceny, aby vyprodali zásoby, což vedlo k systémovým ztrátám.
V uplynulém desetiletí prý činila průměrná ztráta prodejců na jednom lokálně vyrobeném vozidle v přepočtu kolem 90.000 Kč. Ke konci prodeje JLR zahájilo podobný výprodej skladů jako nedávno Škodovka. Nové vozy se tak daly pořídit se slevou až 60 %. Prodloužený Range Rover Evoque l se tak dal pořídit v přepočtu už za 565.000 Kč. Není divu, že značku opouštěli ve velkém i dealeři. Dnes jich je kolem 90, zůstat by mohlo kolem 40 až 50, kteří budou i nadále prodávat importované modely. Pro Freelander vznikne separátní distribuční síť.
První model nové značky, nazvaný Freelander 8, se začne prodávat v druhé polovině tohoto roku. Přes 5,1 metru dlouhé SUV má základ v platformě od Chery a v nabídce bude elektrická verze i sériový hybrid. Ten má také 800V architekturu, přeplňovanou patnáctistovku se 115 kW a NMC baterii o kapacitě 60,33 kWh. Ujet by díky tomu měl až 221 km dle cyklu WLTC. Během příštího roku by se prodeje měly rozběhnout i v Evropě, prvním trhem bude pravděpodobně Británie.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: JLR, zdroj videa: JLR