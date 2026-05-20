Jaguar Mark IX (1958–1961): Důstojný vzhled, luxus uvnitř a síla pod kapotou
Luxusní sedan Jaguar Mark IX se představil veřejnosti 8. října 1958. Karoserii převzal prakticky beze změn od svého předchůdce, sedanu Jaguar Mark VIII, měl však větší a výkonnější řadový šestiválec XK s objemem 3,8 litru. Novinkou byly kotoučové brzdy na všech kolech.
Proslulá anglická automobilka Jaguar z Coventry se proslavila hlavně úspěchy svých sportovních vozů, ale její hlavní výrobní náplní byly pohodlné, luxusně vybavené cestovní vozy. Po skončení druhé světové války a obnově zničených továrních budov v Coventry začal Jaguar v roce 1948 vyrábět čtyřdveřový model Mark V. Poháněly jej řadové šestiválce s objemem 2,5 a 3,5 litru a ventilovým rozvodem OHV, dodávané Jaguaru automobilkou Standard Motor Company z Coventry.
Nástupcem Jaguaru Mark V byl Jaguar Mark VII, představený v roce 1950. Označení Mark VI bylo vynecháno, protože existoval model Bentley Mark VI, vyráběný v letech 1946 až 1952. Jaguar Mark VII měl stejný rozvor náprav jako Mark V, byl ale delší a širší. Mark VII už neměl stupačky v prazích a blatníky byly více zapuštěné do boků. Řadový šestiválec XK s objemem 3442 cm3 měl výkon přes 160 koní a vůz s ním dosahoval rychlost 161 km/h (100 mil/h). Jaguary Mark VII byly v roce 1956 nahrazeny modelem Mark VIII, který vypadal stejně, měl ale luxusnější interiér a upravený motor. Řadový šestiválec XK s objemem 3,5 litru měl upravenou hlavu válců a větší ventily. Mark VIII s hlavou typu B měl výkon 190 koní a s motorem s hlavou typu C dokonce 210 koní. Nástupcem Jaguaru Mark VIII se stal Mark IX. Na londýnském autosalonu 1958 se představil se stejnou karoserií jako Mark VIII, ale se silnějším motorem.
Jaguar Mark IX: Karoserie
Zpočátku se karoserie Jaguaru Mark IX lišila od verze Mark VIII jen chromovaným nápisem „Mk IX“ na víku zavazadlového prostoru. Mark IX (foto) měl rozvor náprav 3048 mm, rozchod kol 1435/1473 mm a vnější rozměry 4991 x 1854 x 1600 mm (délka x šířka x výška). Kapotu tradičně zdobila soška jaguára ve skoku a maska chladiče měla svislé mřížování. Kruhové světlomety byly zapuštěny mezi maskou chladiče a předními blatníky. Pod světlomety byly otvory pro houkačky a vedle nich mlhovky. Masivní chromované nárazníky měly vpředu i vzadu dvojici svislých dorazů.
Boky vozu (foto) zdobily tenké okrasné lišty sledující horní hranu předních blatníků a na zadních blatnících s částečně zakrytými koly se zlomily směrem dolů. Tyto lišty často sloužily k oddělení barev u dvoubarevného lakování karoserie. Pod nízkým zadním oknem se nacházelo velké víko zavazadlového prostoru sahající až k nárazníku. Po stranách víka kufru byla umístěna malá zadní světla. Pozdější verze měly větší zadní sdružené svítilny s horní oranžovou částí sloužící jako směrovky. Byly podobné zadním světlům menšího Jaguaru Mark 2. Všechna okna měla chromované rámečky.
V luxusním interiéru (foto) mohli cestující obdivovat obložení ořechovým dřevem, kožené čalounění a hustý koberec na podlaze. Cestující na zadních sedadlech měli k dispozici výklopné stolky, složené v opěradlech předních sedadel. Na palubní desce bylo pět ručkových přístrojů, přičemž otáčkoměr a rychloměr byly velké. Na domácím trhu se Mark IX dodával standardně se střešním oknem. Na výběr bylo jednobarevné nebo dvojtónové lakování karoserie.
Jaguar Mark IX: Motor a převodovky
Pod kapotou měl Jaguar Mark IX novou verzi řadového šestiválce XK6 (foto) s rozvodem DOHC, objemem zvýšeným na 3781 cm3 a maximálním výkonem 223 k (164 kW). Točivý moment měl vrchol 325 Nm při 3000 otáčkách. Palivo dodávala do motoru dvojice karburátorů SU HD6. Mezi hlavní dvojicí karburátorů byl umístěn menší elektromagneticky řízený pomocný karburátor, který fungoval jako sytič.
Jaguar Mark IX se standardně dodával se čtyřstupňovou manuální převodovkou. Za příplatek bylo možné získat rychloběh nebo třístupňovou automatickou převodovku Borg Warner, která si získala velkou oblibu. Vůz s pohotovostní hmotností 1820 kg dosahoval maximální rychlost 187 km/h, z klidu na stovku zrychlil za 9,3 s a v průměru spotřeboval 18,4 l/100 km (při testech časopisu The Motor si motor vzal dokonce 20 litrů na 100 km).
Mark IX měl na všech kolech kotoučové brzdy Dunlop s posilovačem a posilovač řízení. Vpředu měl nezávislé zavěšení kol s dvojitými příčnými závěsy a zkrutnými tyčemi. Vzadu měl tuhou nápravu s odpružením podélnými listovými pery.
Na trhu luxusních vozů byl Jaguar Mk IX cenově velmi konkurenceschopný. S manuální převodovkou se prodával za 1995 liber šterlinků, s rychloběhem za 2063 £ a s automatickou převodovkou za 2163 £. V letech 1958 až 1961 bylo vyrobeno kolem 10.000 vozů Jaguar Mark IX.
Jaguar Mark IX si oblíbila řada světových státníků. V roce 1960 byly při návštěvě francouzského prezidenta Charlese de Gaulla v Kanadě oficiálními vozy v koloně. Britská královna matka jezdila ráda v Jaguaru Mark VII, který byl postupně modernizován, takže nakonec byl téměř identický s modelem Mark IX. Nigerijská vláda koupila čtyřicet vozů Mark IX, nalakovaných ve státních barvách zelené a bílé.
V roce 1961 se stal nástupcem Jaguaru Mark IX modernější Jaguar Mark X, vyráběný až do roku 1966 a poháněný řadovými šestiválci s objemem 3,8 a později 4,2 litru.
Zdroj: Autorský text