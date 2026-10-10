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Jaguar XK140 (1954 až 1957): Úspěšné pokračování

Kupé Jaguar XK140 sdílelo s kabrioletem interiér včetně palubní desky a také malé zadní sedátko.

Kupé Jaguar XK140 sdílelo s kabrioletem interiér včetně palubní desky a také malé zadní sedátko. Zdroj: Classic and Sports Car

Jaguar XK140 vycházel z úspěšného modelu XK120. Na obrázku je XK120 Roadster.
Kupé na podvozku Jaguaru XK140 postavila v roce 1955 italská karosárna Boano podle návrhu Raymonda Loewyho.
Kupé s karoserií Boano vlastnil také americký boxer Archie Moore. Možná to byl on, kdo kupé zohyzdil obrovskými houkačkami.
Kabriolet Jaguar XK140 měl objemnější plátěnou střechu s podšívkou, která se dala složit za sedadly.
Znak na víku kufru obsahoval nápis „Vítěz Le Mans 1951–3“, připomínající vítězství Jaguarů v tomto vytrvalostním závodu.
Kabriolet měl palubní desku, sloupky předního okna a horní části dveří potažené dýhou z ořechového dřeva.
Kupé mělo, stejně jako ostatní verze, masivní chromované nárazníky se svislými dorazy.
Maska chladiče XK140 měla stejné rozměry jako XK120, měla ale mřížování s menším počtem širších svislých lišt.
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Karel Haas
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Sportovní vůz Jaguar XK140 byl pokračováním úspěšného modelu XK120. Lišil se od něj větším vnitřním prostorem, vylepšenými bubnovými brzdami, hřebenovým řízením, lepším odpružením a teleskopickými tlumiči nárazů.

Poválečnou výrobu sportovních vozů značky Jaguar zahájil model XK120, vystavený poprvé v říjnu 1948 na londýnském autosalonu. Vystavený prototyp propagoval nový řadový šestiválec XK a tato zkratka se dostala i do názvu nového sportovního vozu. Číslovka 120 označovala předpokládanou maximální rychlost 120 mil/h (193 km/h). Jaguar XK120 vyvolal na autosalonu značnou pozornost, takže zakladatel značky a designér William Lyons (1901–1985) dal ihned pokyn k zahájení sériové výroby.

Nástupcem Jaguaru XK120 se stal na podzim 1954 Jaguar XK140, prodávaný jako model 1955. Od XK120 se odlišoval jen v detailech, například masivnějšími nárazníky se svislými dorazy a směrovými blikači nad předním nárazníkem, ovládanými spínačem na palubní desce. Maska chladiče měla stejné rozměry jako XK120, měla ale mřížování s menším počtem širších svislých lišt. V horní části přední masky bylo umístěno logo značky Jaguar. Středem kapoty a víka zavazadlového prostoru se táhla chromovaná ozdobná lišta. Znak na víku kufru obsahoval nápis „Vítěz Le Mans 1951–3“, připomínající vítězství Jaguaru XK120 v roce 1951 a dvou Jaguarů C-Type v roce 1953. Interiér XK140 byl komfortnější pro vyšší postavy posunutím motoru dopředu o 76 mm, čímž se zvětšil prostor pro nohy. Jelikož hlavním odbytištěm byly Spojené státy, měly všechny verze XK140 volant na levé straně.

Šestiválec XK a automatická převodovka

Zadní kola Jaguaru XK140 poháněl řadový šestiválec XK, který navrhl William Heynes. Motor měl dva vačkové hřídele v hliníkové hlavě válců (rozvod DOHC) a polokulové spalovací komory. Objem válců zůstal stejný jako u XK120, tedy 3442 cm3, měl však se dvěma karburátory SU H6 a v úpravě Special Equipment (SE) vyšší výkon 193 k (142 kW), dosahovaný při 5500 otáčkách. Ve verzi s hlavou ze závodního modelu C-Type měl motor nejvyšší výkon 213 k (157 kW) při 5750 ot/min. Ve Velké Británii se modely s tímto motorem označovaly jako XK140 SE a v Severní Americe jako XK140 MC.

V roce 1956 se Jaguar XK140 stal prvním sportovním modelem této značky nabízeným s automatickou převodovkou. Místo čtyřstupňové manuální převodovky se vozy Jaguar XK140 dodávaly s třístupňovou automatickou převodovkou Borg Warner Detroit-Gear.

Jaguar XK140 SE s pohotovostní hmotností 1388 kg dosahoval maximální rychlost 193 až 201 km/h (120 až 125 mil/h). Zrychlení z 0 na 97 km/h se udávalo v rozmezí 8,4 až 9,1 s. Jaguar XK140 se dodával ve třech verzích dvoumístné karoserie: roadster, kabriolet a kupé. Všechny měly rozvor náprav 2591 mm (102 palců).

Roadster

První variantou byl otevřený dvoumístný vůz, označovaný v Evropě zkratkou OTS (Open Two-Seater) a na severoamerickém trhu jako Roadster. Jaguar XK140 Roadster (foto) měl lehkou odnímatelnou plátěnou střechu, která byla složena za sedadly, takže nebyla vidět. Interiér byl čalouněn kůží a koženkou, včetně palubní desky. Dělené přední okno bylo odnímatelné. Roadster (OTC) byl dlouhý 4470 mm, na šířku měřil 1638 mm a na výšku 1359 mm.

Dvoumístnému roadsteru dodávala sportovní vzhled drátová 16palcová kola.Dvoumístnému roadsteru dodávala sportovní vzhled drátová 16palcová kola. | Zdroj: Wikipedia

Kabriolet

Kabriolet Jaguar XK140, nazývaný Drophead Coupé (DHC) měl objemnější plátěnou střechu s podšívkou, která se dala složit za sedadly a pevné dělené čelní okno s rámem v barvě karoserie. Za sedadly řidiče a spolujezdce se našlo místo pro malé zadní sedadlo. Kabriolet měl palubní desku, sloupky předního okna a horní části dveří potažené dýhou z ořechového dřeva. Kabriolet měl stejné rozměry jako roadster, byl jen o pár centimetrů vyšší (1397 mm).

Kabriolet Jaguar XK140 měl objemnější plátěnou střechu s podšívkou, která se dala složit za sedadly.Kabriolet Jaguar XK140 měl objemnější plátěnou střechu s podšívkou, která se dala složit za sedadly. | Zdroj: classic-trader

Kupé

Kupé Jaguar XK140 FHC (Fixed Head Coupé) sdílelo s kabrioletem DHC interiér včetně palubní desky potažené dýhou z ořechového dřeva a také malé zadní sedátko. Prototyp kupé FHC s pevnou kovovou střechou převzal profil střechy z modelu XK120 a přední blatníky a dveře z kabrioletu DHC. Sériově vyráběná kupé (foto) měla prodlouženou střechu, čelní sklo posunuté více dopředu, kratší přední blatníky a delší dveře se stahovacími okny. Výsledkem těchto úprav bylo snadnější nastupování do vozu a vystupování z vozu a více vnitřního prostoru včetně prostoru pro nohy.

Kupé mělo, stejně jako ostatní verze, masivní chromované nárazníky se svislými dorazy.Kupé mělo, stejně jako ostatní verze, masivní chromované nárazníky se svislými dorazy. | Zdroj: Karel Haas

Karosářské kreace

Podvozek Jaguaru XK140 posloužil několika návrhářům ke stavbě zajímavých studií. Karosárna Zagato postavila na podvozku XK140 pro Guida Modiana, osobního přítele Elia a Ugo Zagatových, pohledné kupé, které ale bylo zničeno při havárii. Zagato vystavil toto kupé v roce 1957 na pařížském autosalonu a doufal, že jich prodá více. Postavil a prodal další dva kusy, ty ale měly podvozek z Jaguaru XK150.

V roce 1955 navrhl Giovanni Michelotti kupé Jaguar XK140 s karoserií Ghia. Údajně byly vyrobeny tři vozy. Kupé mělo panoramatické přední okno, oválnou masku chladiče, tenké chromované nárazníky a drátová kola.

Jediný exemplář kupé na podvozku Jaguaru XK140 postavila v roce 1955 italská karosárna Boano podle návrhu amerického designera Raymonda Loewyho. Skupina kolem tohoto návrháře sídlila v South Bendu (Indiana), stejně jako automobilka Studebaker, pro kterou Loewy často pracoval. Kupé Jaguar XK140 Boano (foto) mělo špičatou příď s velkou mřížkou (těch bylo vyzkoušeno několik) a plynulou linii předních a zadních blatníků. Světlomety byly umístěny po stranách mřížky. Mřížka byla tónovaná tak, aby připomínala vodopád. Hliněný model v měřítku 1:4 byl poslán do Itálie, kde podle něj vznikla karoserie. Jaguar XK140 Boano byl poprvé vystaven v říjnu 1955 na pařížském autosalonu. Loewy používal tento vůz při svém pobytu v Paříži a v roce 1956 jej převezl do New Yorku. O rok později si vůz koupil boxer Archie Moore, údajně za 25 tisíc dolarů, což bylo tehdy hodně peněz.

Kupé na podvozku Jaguaru XK140 postavila v roce 1955 italská karosárna Boano podle návrhu Raymonda Loewyho.Kupé na podvozku Jaguaru XK140 postavila v roce 1955 italská karosárna Boano podle návrhu Raymonda Loewyho. | Zdroj: Karel Haas

Jaguar XK140 se vyráběl do konce roku 1956. Všech tří verzí XK140 bylo vyrobeno 9051 kusů. Skladové vozy se pak doprodávaly v roce 1957. V tomto roce se začal vyrábět nástupce Jaguar XK150 s modernějšími karoseriemi a s jednodílným zaobleným předním oknem. XK150 se vyráběl do roku 1961, kdy jej nahradil legendární E-Type.

Zdroj: Autorský text

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