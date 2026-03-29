Jak dokázalo Porsche chladit motory vzduchem hluboko do 90. let? Mělo pomocníka
Porsche 911 se až do generace 993 spoléhalo na vzduchové chlazení svých ležatých motorů s protilehlými válci. Jak to ale vlastně funguje?
Vzduchem chlazené motory bývaly kdysi mnohem častější, než je tomu dnes. V současné době se s nimi u motorů osobních aut nesetkáte, ale třeba u motocyklů na ně stále narazit můžete. Jejich největší předností byla jednoduchost, jelikož chlazení kapalinou je obecně dost komplikované.
Důvod, proč chlazení vzduchem z motorů aut vymizelo, jsou požadavky na čistší spaliny. Ty totiž úzce souvisejí s teplotou motoru, kterou je třeba velmi přesně řídit a navíc oddělit tepelnou bilanci hlavy a bloku. A to se vzduchovým chlazením moc dobře nejde. Vzduchem chlazené motory se však s oblibou využívaly také u motorů menších posunovacích nebo průmyslových lokomotiv a také malých letadel z kategorie General Aviation. I zde byla hlavní výhodou jednoduchost.
Když se řekne vzduchem chlazený motor auta, každý si vybaví původní VW Brouk, ale také vozy Porsche 356 a 911. Jenže vzduchové chlazení měl i například ležatý čtyřválec rumunského vozu Oltcit Club. A samozřejmě vozy značky Tatra, třeba známá kulatá 603, novější 613 či dokonce poslední Tatra 700. Pojďme ale k tomu Porsche 911, které představuje labutí píseň takto řešených motorů.
Vzduch proudí a chladí
Poslední 911 s motorem se vzduchovým chlazením byla řada 993, vyráběná do roku 1998. V té době už ale existovala i novější 911 řady 996, která byla od základu jiná včetně použité podlahové plošiny, elektroniky a dalšího. Dnes bychom řekli - s novou platformou. Hlavně však její motor už chladila kapalina.
Jedním z důvodů, proč Porsche vzduchové chlazení u 911 opustilo, nebyly jen emise, ale také požadavek na vyšší výkon. A ten zajistí také čtyřventilový rozvod, který byl u 911 novinkou právě u prvního „vodníku“, jak se 996 kvůli chlazení motoru přezdívá. U chlazení motoru vzduchem je totiž použití čtyř ventilů na válec problematické.
Když Porsche v roce 1983 uvedlo model 959 (německy „über Porsche“), tehdy technicky možná nejlepší auto na světě a minimálně nejrychlejší „sériově“ vyráběné (velmi záhy však pokořené ideově zcela odlišně řešeným Ferrari F40, které jelo 324 km/h, 959 „jen“ 317 km/h), měl jeho motor odvozený od závodních speciálů kombinované chlazení. Zatímco blok chladil vzduch jako u soudobých 911, obě hlavy byly chlazené kapalinou. Měly totiž čtyřventilový rozvod. Porsche 959 dodnes šokuje, ale o tom až někdy jindy.
Důvodem jsou samostatné hlavy pro každý válec a také čtyřventilová technika. Chladicí žebra s tímto konceptem prakticky nejdou zkombinovat, protože se čtyři ventily a žebra zároveň prostě nevejdou. A chlazení vzduchem bez žeber nefunguje, chladicí žebra jsou nutná z důvodu zvětšení plochy pro odvod tepla.
Pokud jste někdy viděli motorový prostor 911 se vzduchem chlazeným agregátem, nebo Tatry 603 či 613, patrně první, čeho jste si všimli, byl velký ventilátor za motorem poháněný od klikového hřídele klínovými řemeny. Jeho smyslem je zajistit nucenou cirkulaci (proudění) vzduchu motorovým prostorem, čímž je odváděno teplo z hlav a bloku motoru.
Olej pouze nemaže
Jenže jen to by pro uchlazení agregátu nestačilo. Stejně důležité je u vzduchem chlazených motorů olejové chlazení. Proto vzduchem chlazené motory zcela běžně používají rozměrné chladiče oleje. U vozů Porsche 911 byl olejový chladič umístěný v motorovém prostoru. To však platí jen u typů nabízených do druhé poloviny 80. let.
V roce 1987, tedy ještě u série G (druhá generace Porsche 911), nabídli konstruktéři mnohem účinnější chlazení oleje tím, že chladič přesunuli dopředu a přidali také pomocné elektrické ventilátory. To následně přešlo do modernější a technicky výrazně odlišné řady 911 964. Nešlo však o zcela novou techniku. Už mnohem dříve byl u 911 nabízen coby volitelná výbava. Zcela běžný byl pak u různých závodních verzí 911.
Chladič oleje vpředu přirozeně znamená, že olejová náplň motoru musí být podstatně objemnější než u verzí s chladičem v motorovém prostoru. V průběhu produkce bylo také olejové chlazení stále vylepšováno, zejména novými koncepcemi chladičů, aby bylo co možná nejúčinnější.
Chlazení vzduchem u motorů Porsche 911 postupně procházelo dílčími změnami, kdy byly přidávány elektrické ventilátory, které měly zajistit odvod horkého vzduchu z motorového prostoru, kde skutečně není moc místa. U verzí Turbo se nacházejí pod žebrováním rozměrného zadního křídla, kde to bylo také aerodynamicky výhodné. U pozdějších verzí, třeba 911 Turbo 993, byly navíc v zadních blatnících otvory, stejně jako u již zmíněné 959.
Uchladit motorový prostor těchto výkonných přeplňovaných 911 (993 má dvě turbodmychadla, byť jiné koncepce než 959) byla s přibývajícími léty a zvyšováním výkonů stále větší alchymie. A to nemluvíme o tom, že turbodmychadlo, přesněji jeho ložiskový uzel, byl u těchto Porsche také chlazen pouze olejem (a proudícím vzduchem, což ale účinné moc nebylo).
V době, kdy už Porsche, ale i jiné značky s turbomotory měly vodní chlazení turbodmychadla (třeba čtyřválec Porsche 944 Turbo nebo přeplňovaný agregát Isuzu roadsteru Lotus Elan M100, oba včetně dochlazování po vypnutí motoru elektrickou pumpou). Další vývoj vzduchem chlazených motorů tak skončil ve slepé uličce. Už prostě nebylo moc co vylepšovat.
Zdroj: Server Jalopnik, knihy Das Grosse Buch der Porsche Typen a Original Porsche 911, Wikipedia, Foto: Porsche a Tomáš Dusil