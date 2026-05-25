Jak dopadl vynálezce vznětového motoru? Detaily jsou dodnes záhadou
Devatenácté století nazýváme stoletím páry. Ovšem na jeho konci vznikly dva převratné vynálezy, které později poslaly parní stroj do muzea.
Parní stroj umožnil rozvoj železnice, ale i celou řadu dalších průmyslových odvětví. Až v roce 1885 vynalezl Carl Benz první vozidlo poháněné spalovacím motorem. Svůj vynález si nechal o rok později patentovat.
Jenže Benz nebyl jediným, jehož pohon plně konkuroval parnímu stroji. V roce 1892 si nechal Rudolf Diesel patentovat svůj vlastní motor - vznětový. Tedy pístový tepelný stroj, kde se k zapálení směsi paliva a vzduchu nepoužívá zapalovací svíčka, ale vysoká teplota vzduchu docílená jeho vysokým stlačením.
Dieselův motor velmi rychle vytlačil složitý a hlavně málo účinný parní stroj z role pohonu průmyslových zařízení a také generátorů elektrického proudu. V roce 1912 už plně převzal jejich úlohu v průmyslově vyspělém světě.
Jenže co se nestalo. 29. září 1913 se Diesel plavil po Severním moři z Belgie do Anglie, kde se měl setkat s britským námořnictvem. S ním měl diskutovat o využití jeho motoru coby pohonu ponorek. Zde je dobré připomenout, že do začátku 1. světové války zbýval necelý rok. Diesel však do Anglie nikdy nedojel. Až teprve 10. října moře vyplavilo jeho utonulé tělo, což bylo přibližně dva týdny po jeho zmizení.
Jeho úmrtí bylo vyšetřováno a oficiálně uzavřeno jako sebevražda skokem přes palubu. Nahrávala tomu skutečnost. Důvodem měly být jeho rostoucí dluhy z důvodu špatných investic.
Jenže mnozí se domnívají, že Diesel mohl být také zavražděn. V úvahu připadali němečtí agenti, kteří se obávali nasazení jeho vynálezu v raných ponorkách. Občas se také uvádí, že Diesela zabili agenti velkých ropných společností, protože jeho motor mohl běžet i na alternativní paliva, například arašídový nebo rostlinný olej.
Co přesně se na lodi na otevřeném Severním moři tehdy odehrálo, už dnes pravděpodobně nikdo nezjistí. Důležité je, že Dieselův vznětový motor žije dál.
Zdroj: Jalopnik, Wikipedia | video: Liebherr