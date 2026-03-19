Jak efektivněji využívat recyklovaný hliník? Pomoci by mohla nová americká slitina
Slovo „recyklace“ se dnes skloňuje snad ve všech pádech. Jenže ne vždy je recyklát pro daný účel vhodný. Příkladem mohou být slitiny hliníku.
Dokud byl hliník v automobilovém průmyslu vyhrazen drahým exotickým vozům, nebyla jeho spotřeba až takovým problémem. Dnes se však pro své dobré vlastnosti, zejména nízkou měrnou hmotnost, uplatňuje při stavbě automobilů v daleko větší míře.
V přírodě se hliník v čisté formě nevyskytuje, pouze ve formě sloučenin, nejčastěji se získává z bauxitu. Jako nové jsou hliníkové slitiny dost drahé, což je také hlavní důvod snahy o maximální recyklaci součástek vyrobených ze slitin aluminia. Dnes navíc možnosti výroby komponentů z hliníku nepříznivě ovlivňují vysoká cla při jeho dovozu do USA.
A právě ve Spojených státech, jak uvádí server Science Daily, vědci vynalezli novou slitinu, která by mohla významně rozšířit možnosti využití recyklovaného hliníku. Jeho využití má totiž svá omezení z důvodu nižší pevnosti a nelze jej tudíž používat na výrobu konstrukčních dílů. Jeho kombinace s novou slitinou však uvedené nedostatky zřejmě eliminuje. „Odhaduje se, že použití recyklovaného hliníku namísto primárního materiálu vede až k 95procentnímu snížení energie potřebné ke zpracování dílu,“ řekl Science Daily Amit Shyam, vedoucí skupiny pro výzkum slitin v Národní laboratoři Oak Ridge.
Jak už jsme předeslali, současné recyklační techniky bohužel nedokážou zajistit, aby použitý hliník byl dostatečně pevný a tedy vhodný na konstrukci významných, například nosných dílů. Příčinou je proces recyklace. V okamžiku, kdy staré hliníkové díly roztavíte, dojde k roztavení také různých spojovacích částí, například nýtů, které jsou zhotoveny z různých materiálů. Uvedené materiály v hliníku působí jako nečistoty, kvůli nimž je hliník méně pevný než ten, který je nově získaný z bauxitu. Uvedené nepředstavuje problém u méně namáhaných součástek, například panelů karoserie. Naopak je ale nevhodný pro výrobu částí skeletů karoserií nebo prvků zavěšení kol (ramen).
Nová slitina pojmenovaná RidgeAlloy má potenciál změnit proces získávání hliníku z již z něj jednou vyrobených součástek. To by přispělo k výraznému snížení spotřeby čerstvého hliníku a tedy i zlevnění výroby komponentů z něj. Současně by nebylo nutné těžit tak velké množství bauxitu, což má příznivý vliv na životní prostředí.
Důkazem, jak se hliník v současné době u aut hojně používá, může být pick-up Ford F-150, který měl už v roce 2015 hliníkovou korbu. Právě z nich se do budoucna očekává velké množství hliníkového šrotu, který si přímo říká o další zpracování. A za přispění nových materiálů bude možné z něj vyrábět i konstrukční díly.
Zdroj: Jalopnik, ScienceDaily, Wikipedia,Foto: Tomáš Dusil, Svět motorů