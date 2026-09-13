Jak funguje nenáviděný Lane Assist? Konečně už není barvoslepý!
Jak funguje lane assist, v jaké rychlosti zvládne projet zatáčkou a vidí i žluté čáry? Právě na tyto otázky jsme hledali odpověď nejen teoreticky, ale i v praxi na zkušebním polygonu.
Lane assist je asistent, který má auto udržet v jízdním pruhu. Řidič sice stále musí mít ruce na volantu, ale když by náhodou třeba z nepozornosti začal přejíždět přes čáru, tento systém ho zase vrátí zpátky. Na Facebooku Auto.cz najdete video k tomuto systému. Můžete nám tam do komentářů napsat, jaké zkušenosti s touto technologií máte.
Zrovna tento systém je jeden z těch, které nás inspirovaly k tomu, abychom se na fungování asistentů podívali podrobněji. Sami jsme s ním v minulých letech měli několikrát problém. Například při omezení na dálnici se s námi, nehledě na značku auta, volant pral a chtěl se držet bílých čar. Naprosto ignoroval ty žluté. Když jsme se při neoficiálním rozhovoru na akci jedné automobilky zmínili o tomto problému, řekl nám vývojář, zabraný jen do své činnosti a trochu odtržený od reality: „Ta kamera, co to hlídá, je černobílá, ta tu žlutou čáru nepozná. Tak se jí nedrží. Bere jen tu bílou, která je nejjasnější.“
Jenže to je problém. Pokud přejíždíte na dálnici v omezení do protisměru, vedle vás jede kamion, je mokro, teplota pod nulou, tak poslední, co chcete, je, aby vám někdo v místě, kde může být i slabá vrstva ledu, najednou trhl volantem. „V dnešní době žluté čáry nejsou problém. Kamery poznají přechodné žluté linie a ty mají prioritu,“ říká vedoucí inovačního týmu společnosti Valeo Tomáš Nouza.
Skrytá kamera
Technologie tedy už umí rozpoznat barvy čar, takže ví, kdy má jet podle bílých a kdy naopak podle žlutých. Tedy u nás v Evropě, protože třeba v USA to mají s barvami čar jinak. A pokud kamera uvidí nějaké další pruhy, třeba modré nebo zelené označující parkovací zóny, bude je ignorovat.
Možná jste si před pár dny přivezli domů úplně nové auto, a žluté čáry nevidí. A tak si třeba říkáte, že lakujeme svět moc narůžovo. Pravda je taková, že technicky už je dnes možné poznat správnou barvu čar. Jenže, jak to bývá, to nejnovější a nejlepší je taky dražší, a tak se neobjevuje hned všude. To platí nejen pro lane assist, ale i pro další systémy, o kterých bude v tomto seriálu řeč. V minulosti to tak bylo třeba s ABS. Dnes ho má povinně každé auto, před třiceti lety to byla příplatková výbava.
Zpátky k funkci lane assist. To, že někdy zasáhne do řízení a pohne volantem, vidí jako problém expert na bezpečnost z Platformy Vize 0 Roman Budský. „Řidiči má být ponechán maximální prostor, aby řídil, a ta elektronika je tam proto, aby pomohla v kritických situacích a minimalizovala následky. To hlavní slovo má mít řidič, jinak je to přetahovaná,“ myslí si Budský. Zároveň ale uznává, že systémy se vyvíjí a zdokonalují. Špatná zkušenost se starší verzí, která za vodorovné značení považovala vyjeté koleje od traktoru, takže vás chtěla poslat do zavřených vrat JZD, není důvod na lane assist zanevřít navěky.
A vina není jen na autě. Občas se nepodaří dokonale odstranit staré vodorovné značení, a přitom se už namaluje nové. To dokáže zmást nejen počítač, ale i řidiče z masa a kostí. „Možná jste si všimli, že občas na dálnicích, je to i na cestě z Prahy k nám do Liberce, jsou velmi výrazné i ty staré, už neplatné čáry. A to třeba potmě a zamokra může být problém i pro řidiče stejně tak jako pro stroj,“ dodává Budský. Podle něj je otázka bezpečnosti nejen na řidičích a autech, ale i na správcích komunikací.
Pozor, zákruta
I když máte zapnutý lane assist, stále musíte držet volant. Pokud ho na chvíli pustíte, auto se začne dožadovat toho, abyste měli ruce tam, kde je máte mít. Když jsme před lety zkoumali tuto vychytávku jako novinku, tak nás zklamalo, že v zatáčce se lane assist pruhů nedržel a přejel přes čáru. Jasně, čára není zeď, ale kdo to mohl tušit.
Když jsme chtěli tuto vadu reklamovat, dozvěděli jsme se, že v návodu je přece uvedeno, že lane assist funguje jen do určitého poloměru zatáčení. Odpověď velmi šalamounská. Sice pravdivá, ale kdo čte návody, že.
U každého auta jsou hodnoty, při kterých už lane assist přestane zatáčet, trošku jiné. „Boční zrychlení nesmí překročit hodnotu 0,3 G. Maximum určuje norma, ale každá automobilka si může limit nastavit v rámci normy podle sebe,“ vysvětluje Nouza.
Protože jsme všechny systémy testovali na uzavřeném polygonu, můžeme si dovolit vedle teorie i praktickou ukázku. S fotografem sedáme do passatu fi rmy Valeo osazeného počítači pro zaznamenávání všech možných hodnot a zkoušíme, jakou rychlostí ještě půjde projet bez držení volantu zatáčku, ve které jsou nakreslené pruhy bílými přerušovanými čárami.
Tomáš Nouza jede po ploše milovického letiště. Máme před sebou tři jízdní pruhy, volíme ten prostřední. Nouza pouští volant, jedeme padesátkou a auto zatáčí zcela samo. Zvládli jsme tedy mírnou táhlou zatáčku, která ale měla devadesát stupňů.
Dáváme druhý pokus s tím, že zkusíme rychlost o 10 km/h vyšší. Blížíme se k zákrutě, tipujeme mezi sebou, jestli se udržíme v pruhu, nebo ne. Vypadá to nadějně, volant se kroutí, auto se stále drží mezi čárami, ale jen pár chvil. V polovině oblouku jako kdyby ten robot, který tam někde sedí v útrobách a řídí to, usnul a pustil volant. A my letíme přes vedlejší pruh mimo nakreslenou silnici.
Naštěstí jsme na velké asfaltové ploše, takže stále zůstáváme na pevném povrchu. Ale zatáčku jsme neprojeli, a ještě jsme mohli narazit do vozidla ve vedlejším pruhu. Výsledek je tedy jasný. Lane assist nás na rovince či v jemné zatáčce může usměrnit, když náhodou chvíli nedáváme pozor, protože se třeba kocháme pohledem do krajiny. Ale zatáčky nedává. A stejně jako u dalších asistenčních systémů i tady platí, že jde o pomocníka, který může pomoct, ale auto sám řídit nemůže.
Čáry na silnici
Z autoškoly si pamatujeme, že svislé dopravní značení, tedy plechové značky na sloupech, mají přednost před vodorovným značením čili čárami na zemi. I když dnes auta umí číst i některé svislé značky, lane assist se drží čar na vozovce. Řidič tak stále musí sledovat situaci a v případě potřeby korigovat směr. Kamera se může chytnout už neplatného starého značení a jet tam, kam nemá.
Zdroj: Svět motorů