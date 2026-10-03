Jak je to se spolehlivostí elektromobilů? Tato Tesla Model S ujela již tři miliony kilometrů
Mezi automobily s vůbec nejvyšším nájezdem se ohromnou rychlostí šplhá také německá Tesla Model S. Dosáhla dalšího významného milníku a potřeby servisu s počtem ujetých kilometrů překvapivě ubývá.
Mezi legendární hltače kilometrů patří obecně starší Mercedesy se vznětovými motory, případně produkty automobilky Toyota/Lexus nebo třeba velkoprostorové vozy či vznětové Volkswageny. Svou výdrží navzdory předsudkům dlouhodobě překvapují také elektromobily, a často jde o modely automobilky Tesla.
Jedna konkrétní ale vyčnívá z řady dalších. Jde o červeně lakovaný Model S z druhého roku výroby (2013) ve variantě P85+. Německý majitel Hansjörg von Gemmingen-Hornberg jej pořídil o rok později s nájezdem 30.000 kilometrů a od té doby stav tachometru stokrát znásobil. Se svou teslou totiž dosáhl ohromného milníku tří milionů najetých kilometrů. To znamená, že se svou teslou objel Zemi po obvodu pětasedmdesátkrát.
Tento milník oslavil nenápadným příspěvkem na sociální síti X, kde kromě nájezdu můžeme vidět také VIN vozidla. Ten ukazuje modelové označení P90, což znamená, že někde v průběhu výměn jednotlivých komponentů došlo i k aktualizaci softwaru a modelového označení. Jak asi vypadá technický průkaz konkrétního auta?
Ujetí tří milionů kilometrů se totiž rozhodně neobešlo bez servisu a záručních oprav. Při ujetí 1,8 milionu kilometrů už vůz absolvoval 13 výměn zadního elektromotoru, mnoho z nich v rámci záruky výrobce.
Gemmingen poté nechal pohonnou jednotku zrepasovat v nezávislém chorvatském servisu EV Clinic, který ji vybavil grafitovým těsněním. To by mělo lépe bránit úniku chladicí kapaliny, který byl příčinou předchozích poruch. V prosinci 2024 měl repasovaný elektromotor najeto 455.000 km bez poruchy. Loni s nájezdem 560.000 km od repase došlo k výměně oleje. Ten původní byl však čistý a ložiska nenesla žádné známky opotřebení.
Baterie byla spolehlivější než elektromotory. Originální akumulátor byl sice vyměněn již po 290.000 ujetých kilometrech, další dva ale vydržely 670, respektive 550 tisíc kilometrů. Čtvrtou baterii si Gemmingen platil ze svého a v roce 2023 ho její výměna vyšla na 20.000 eur (necelých půl milionu korun). Vozidlo tehdy ujelo 1.758.033 km. O rok později na svém profilu uvedl, že při stavu nabití 90 % tesla ukazuje dojezd 350 km.
Rekordní nájezd je navíc o to více obdivuhodný, že nejde o jedinou extrémně ojetou teslu v garáži Gemmingena. Vlastní totiž také jeden z prvních modelů Tesla Roadster (VIN 083), na jehož tachometru již přesáhl hranici 700.000 kilometrů. Na svých cestách navíc příliš často nepřesahuje rychlost 100 km/h. Takovým stylem ujet za dva roky přes milion kilometrů je opravdu nevídané.
Při jakém nájezdu tato pouť asi skončí? Rychlostí, kterou kilometry na zmíněné tesle přibývají, má totiž její majitel šanci dohnat a pokořit držitele stávajícího absolutního rekordu. Tím je Irv Gordon s Volvem 1800S z roku 1966, na jehož počítadle je nyní natočeno přes 5,2 milionu kilometrů.
Zdroje: EVwire, x.com/gem8mingen