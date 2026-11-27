Jak jezdit na sněhu? Připomeňte si základní pravidla
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Některé řidiče baví, jiným je strašákem, pro všechny ale znamená ztížené podmínky na silnici – sníh. Vypořádání se sněhovou nadílkou na silnicích začíná už před jízdou. Jako vždy platí, že prevence je lepší, než pak řešit smyk či nehodu.
První pořádná sněhová nadílka letošní zimy je tady a třebaže se silničáři snaží udržet vozovky sjízdné, seč můžou, sněží plošně a oni nemohou být na všech místech najednou. Nejen pro cesty po méně frekventovaných silnicích se tak hodí si připomenout zásady jízdy na sněhu.
První zásada je jasná – nechejte si na cestování výrazně více času, protože při sněžení není možné jezdit tak rychle, jako za sucha, a to i když jedete po ošetřené silnici. Z toho vyplývá zásada druhá – zpomalte v zatáčkách i na rovinkách. Na sněhu totiž pneumatiky nedokážou přenést stejnou sílu jako na suchu či mokru, a tak při zrychlování a brzdění snáze ztratíte trakci, v zatáčce snáze dojde ke smyku.
Přetáčivý, nebo nedotáčivý?
V zatáčce se bavíme o smyku nedotáčivém, kdy vůz zatočí méně než zamýšlíte v důsledku ztráty přilnavosti předních kol, nebo přetáčivém, při němž vůz zatočí více než zamýšlíte v důsledku ztráty adheze zadních kol.
Reakce řidiče musí odpovídat situaci i typu pohonu a neexistuje lepší způsob, jak ji nacvičit, než na výcvikovém polygonu pokročilých kurzů řízení. U přetáčivého smyku je důležité správně korigovat volantem směr jízdy, tedy dát tzv. kontra – zatáčet volantem na tu stranu, na niž nechtěně uhýbá záď.
Zároveň se musíme vždy dívat tam, kam chceme jet, nikoliv na překážku, do níž nechceme narazit. V žádném případě nepomůže brzdění, to smyk jen prohloubí; u vozu s pohonem předních kol pomůže mírné přidání plynu a přední kola vůz ze smyku „vytáhnou“. U vozu s pohonem zadních nebo všech kol plyn jemně ubíráme.
U nedotáčivého smyku je základním krokem ubrání plynu. Prudké pohyby volantem nebo další přidávání plynu mohou situaci zhoršit. Stejně tak ji zhorší tzv. panické řízení, tedy že točíme volantem víc a víc na tu stranu, kam chceme jet. Neintuitivním, avšak správným postupem je naopak volant narovnat a plynule brzdit.
„Panické zásahy do řízení situaci obvykle ještě zhorší a pošlou vůz do směru, kterým rozhodně nechcete jet,“ vysvětlil v minulosti jezdec rallye Kris Meeke.
Kope ABS? Brzděte silou
Když už jste před zatáčkou nezvládli zpomalit plynule včas a začnete brzdit prudčeji, můžete v pedálu brzdy cítit vibrace či kopání ABS. Toho se nelekejte, tlak na brzdový pedál nepovolujte, naopak přitlačte co nejvíc. ABS udržuje pneumatiky na hraně přilnavosti rychlým povolováním a přidáváním tlaku v brzdovém systému, ten tlak ale musíte vytvořit vy nohou na pedálu.
Silný tlak na brzdový pedál přes „kopání“ ABS je nejlepším způsobem, jak v moderním autě na sněhu co nejrychleji zastavit. Zároveň vůz celou dobu zůstává řiditelný, to je účel ABS, takže se při brzdění můžete překážce vyhnout.
Čtyřkolka není samospásná
Je nutno si zároveň uvědomit, že pohon všech kol s trakcí nepomáhá jinak, že je s ním auto těžší, a tedy pneumatiky na vozovku vyvíjí větší tlak. Kde pohon všech kol pomůže, jsou rozjezdy, a to zejména v kopci. Nemusí ale jít rovnou o hory, na uježděném sněhu může pro auto s jen jednou hnací nápravou představovat zásadní problém i ulice v kopcovité části města či třeba výjezd ze suterénní garáže.
„Do kopce je vhodné jet plynule, bez prudkého přidávání plynu a pokud možno bez zastavování,“ připomíná automobilka Toyota. Existuje nepsané pravidlo, že pokud v kopci potkáte protijedoucí vozidlo, přednost dává vždy ten, pro nějž je snazší se rozjet – tedy ten, který jede z kopce, a to i kdyby musel zastavit. Z kopce se totiž rozjedete vždy, do kopce se už rozjet nemusíte.
Pro jízdu z kopce samozřejmě také platí určitá pravidla. Týkají se zejména zpomalování do zatáček, které je třeba zahájit výrazně dřív. Je vhodné brzdit plynule motorem spíš než třecími brzdami, hlavně ale plynule a jemně. „Brzdění motorem je důležité zejména na zasněžených a zledovatělých silnicích. Platí to také pro automobily s automatickou převodovkou, včetně hybridů. Řidiči mohou využít režim B nebo řadicí páčky pod volantem, pokud je jejich vůz nabízí,“ vysvětluje Václav Zikmund, manažer českého zastoupení Toyoty.
Zde je však nutno upozornit na fakt, že brzdění motorem, a zejména elektromotorem je pořád brzdění, jen se o zpomalování stará něco jiného než kotouč s destičkou. Ke smyku kola může pořád dojít a v takové situaci – nebo když to jen hrozí – řada elektromobilů a hybridů rekuperační brzdění odpojí a spoléhají se na třecí brzdy. U vozů s pohonem jen jedné nápravy totiž třecí brzdy zabírají na všechna kola. Moderní auta navíc umí brzdy na jednotlivých kolech individuálně ovládat pomocí ABS a ESP.
„Pokud se auto začne při rozjezdu smýkat, povolte plyn a zkuste se rozjet znovu a plynuleji. Každý milimetr chodu pedálu se počítá,“ poradil v minulosti Kris Meeke. Řidiči by také měli snížit rychlost a ideálně zvětšit bezpečný odstup od vozidel před sebou.
Trénink v bezpečí pomůže
Sníh také není vždy stejný, proto je vhodné si vyzkoušet reakci auta. „Jinak se automobil chová na čerstvém sněhu, jinak na mokré sněhové břečce nebo zledovatělém povrchu. Dobrou přípravou může být vyzkoušení reakcí vlastního vozu na velkém a bezpečném parkovišti, kde si řidič může lépe uvědomit, jak automobil reaguje na brzdění, zatáčení nebo prudší změnu rychlosti,“ navrhuje Toyota.
Stejně tak je vhodné si v suchu garáže nacvičit nasazování sněhových řetězů. Jak na to? Položte řetězy na zem a zkontrolujte, že jsou zcela rozložené a nejsou zamotané. Následně je dejte za kolo, lanka přitáhněte k sobě a nasuňte řetěz na horní stranu pneumatiky. Poté pospojujte boční strany řetězu mezi sebou podle manuálu jejich výrobce. Následně zkontrolujte, že jsou řetězy dobře utažené a napnuté, a to před jízdou i po chvilce jízdy, abyste si ověřili, že se řetěz neuvolnil.
Řetězy je s sebou vhodné v zimě vozit nejen vydáváte-li se do hor. V některých úsecích horských silnic, například, ale nejen v Krkonoších, jsou řetězy dokonce povinné. Ohlašuje to dopravní značka C5a „Sněhové řetězy“ a je-li na vozovce sníh, řidič za ni nesmí pokračovat, aniž by nasadil řetězy nejméně na dvě kola hnací nápravy. Pokud by je nenasadil, pokračoval by a došlo by k nehodě, pojišťovna může krátit nebo odmítnout plnění kvůli nedodržení pravidel silničního provozu.
Zdroje: Toyota, Rixo.cz, Škoda Auto