Jak Lamborghini Urus SE Performante bojuje s fyzikou? Nový podvozek dokáže předvídat pohyby
Váží dvě a půl tuny, přesto se jej konstruktéři snaží přimět, aby reagovalo jako výrazně lehčí auto. Pomoci má nový dvoukomorový vzduchový podvozek Aura, 6D snímač a elektronika, která se pohyby vozu snaží předvídat.
Nejvýkonnější Lamborghini Urus všech dob disponuje výkonem 597 kW (812 k) a na stovku zrychlí za 3,3 sekundy. Jenže samotný výkon není na novém plug-in hybridním „praturovi“ tím nejzajímavějším. Mnohem pozoruhodnější je technika, kterou konstruktéři použili, aby dokázali udržet pod kontrolou bezmála 2,5 tuny těžké SUV.
Základem je zcela nová koncepce vzduchového odpružení Aura doplněná rozsáhlou sítí snímačů a prediktivním řízením jízdní dynamiky. Elektronika přitom neovládá pouze tlumiče, ale spolupracuje také s brzdami, pohonem všech kol a stabilizačními systémy. Výsledkem má být rychlejší a přesnější reakce na pokyny řidiče, aniž by se Lamborghini muselo vzdát komfortu při běžném cestování.
Dvě vzduchové komory místo jedné
Nové odpružení Aura využívá dvě vzduchové komory a dvouventilové adaptivní tlumiče. V rámci modelové řady Urus jde o premiéru tohoto řešení.
Princip spočívá v možnosti měnit nejen tlumicí sílu, ale také samotnou charakteristiku vzduchových pružin. Zapojováním druhé komory lze měnit účinný objem vzduchu, a tím i tuhost pružení. Dvouventilové tlumiče současně umožňují samostatně regulovat tlumení při stlačování a roztahování odpružení.
Podvozek je tak poddajnější při komfortní jízdě a výrazně tužší při sportovním tempu. Oproti předchozímu Urusu Performante, který používal ocelové pružiny, jde o podstatnou konstrukční změnu.
Podle Lamborghini nový systém při sportovní jízdě snižuje gradient náklonu karoserie o 55 procent, zatímco vibrace ovlivňující jízdní komfort se proti předchozímu Performante podařilo omezit o čtvrtinu. Výrobce současně rozšířil rozchod kol o šestnáct milimetrů, což má přispívat k lepší příčné stabilitě a přesnějším reakcím při rychlých změnách směru.
Šest rozměrů pohybu a elektronika, která předvídá
Samotné odpružení však představuje pouze jednu část technického řešení. Další novinkou je centrální snímač 6D, který Lamborghini poprvé použilo u exkluzivního supersportu fenomeno.
Snímač umístěný poblíž těžiště automobilu sleduje pohyb ve třech prostorových osách. Měří podélné, příčné a svislé zrychlení, ale také úhlové rychlosti náklonu a stáčení karoserie. Elektronika tak získává velmi podrobný obraz o tom, co se s vozidlem děje při akceleraci, brzdění nebo průjezdu zatáčkou.
Další informace dodává osm akcelerometrů. Čtyři jsou umístěny na nábojích jednotlivých kol a zbývající čtyři na karoserii. Systém tak dokáže sledovat nejen pohyby celého automobilu, ale také chování jednotlivých kol.
Získaná data vyhodnocují řídicí jednotky společně s takzvanými virtuálními senzory, tedy algoritmy, které z dostupných měření dopočítávají další veličiny. Lamborghini uvádí například odhad aktuální přilnavosti pneumatik, skutečné rychlosti vozidla nebo polohy karoserie.
Podstatné je, že elektronika nemusí čekat, až se automobil začne výrazně naklánět nebo ztrácet přilnavost. Na základě průběžných měření a matematických modelů dokáže odhadovat další vývoj jeho pohybu a odpovídajícím způsobem upravovat zásahy jednotlivých systémů.
Jde tedy o prediktivní řízení. Na rozdíl od klasické regulace na principu zpětné vazby, která reaguje na již zjištěnou odchylku, pracuje také s předpovědí budoucího stavu.
Neznamená to ovšem, že by urus pomocí kamer nebo radaru předem skenoval nerovnosti vozovky. Predikce vychází především z měření aktuálního pohybu vozidla a odhadu jeho bezprostředního vývoje. Technika má především pomoci využít dostupnou přilnavost pneumatik a omezovat nežádoucí pohyby těžké karoserie.
Brzdy, které pracují jinak
Stejná senzorická architektura pomáhá také nové generaci brzdového systému nazvaného Integrated Power Brake (IPB). Ten propojuje řízení brzdného tlaku s informacemi o dynamickém chování celého automobilu.
Lamborghini zdůrazňuje především odlišný způsob regulace. Zatímco tradiční protiblokovací systém ABS pracuje s opakovaným snižováním a obnovováním brzdného tlaku, IPB má tlak v jednotlivých brzdových třmenech upravovat plynuleji a přesněji. Cílem je co nejlépe využít aktuální přilnavost každého kola.
Podle výrobce se proti předchozímu Urusu Performante podařilo zvýšit brzdný výkon o desetinu a zrychlit reakce systému o dvanáct procent. Z rychlosti 200 km/h má nové SUV zastavit na vzdálenosti kratší než 130 metrů.
Informace z 6D snímače a dalších senzorů putují i do protiprokluzového systému a řízení příčné stability. Elektronika díky tomu může průběžně koordinovat přenos hnacího momentu a zásahy brzd při průjezdu zatáčkou nebo při prudkém vyhýbacím manévru.
Plug-in hybrid má přes 800 koní, přesto zhubl
Urus SE Performante vychází z plug-in hybridního pohonu standardního Urusu SE. Kombinuje dvakrát přeplňovaný zážehový osmiválec o objemu 4,0 litru s elektromotorem umístěným v hnacím ústrojí. Celkový výkon soustavy dosahuje 597 kW (812 koní) a maximální točivý moment činí 1000 Nm.
Lithium-iontový akumulátor má kapacitu 25,9 kWh a umožňuje ujet více než šedesát kilometrů čistě na elektřinu. Zrychlení na stovku zabere 3,3 sekundy, hranici 200 km/h automobil překoná za 10,8 sekundy a maximální rychlost dosahuje 312 km/h.
Přestože plug-in hybridní systém přidává další techniku a především hmotnost, podařilo se konstruktérům proti standardnímu Urusu SE ušetřit 32 kilogramů. Výsledných 2473 kilogramů ovšem stále připomíná, s jak velkou hmotou musejí podvozek, brzdy a pneumatiky pracovat.
Za odlehčením hledejme zejména rozsáhlé využití uhlíkových kompozitů v karoserii. Nový integrovaný brzdový systém ušetřil čtyři kila, úpravy akustické izolace dalších 3,3 kilogramu a nové čalounění Corsa Tex přispělo snížením hmotnosti o 2,7 kilogramu. Součástí výbavy je rovněž titanový výfuk Akrapovič.
Výsledný poměr hmotnosti a výkonu dosahuje přibližně tří kilogramů na jednu koňskou sílu. Pro jízdní vlastnosti je však důležitější, že Lamborghini současně pracovalo na rozložení zatížení, aerodynamice i možnostech řízení jednotlivých kol.
Víc přítlaku, menší odpor a režim Rally
Nová příď, kapota, upravené proudění kolem karoserie, výraznější zadní difuzor a dvojice aerodynamických prvků na zádi snížily podle Lamborghini součinitel odporu vzduchu o tři procenta v porovnání s Urusem SE. Současně o 23 procent vzrostl přítlak.
Vyšší aerodynamické zatížení pomáhá především při vysokých rychlostech, kdy zvyšuje přítlak působící na pneumatiky. V kombinaci s prediktivním řízením podvozku a brzd tak přispívá ke stabilnějšímu chování těžkého a rychlého SUV.
Lamborghini navíc zachovalo i terénněji zaměřenou stránku modelu. Jízdní režim Rally upravuje charakteristiku podvozku, rozdělování hnacího momentu i zásahy stabilizační elektroniky pro jízdu na nezpevněném povrchu, kde je žádoucí větší míra prokluzu a odlišné chování automobilu.
Zdroj: Lamborghini, Autocar, Quattroruote, Top Gear, Car and Driver, Road & Track