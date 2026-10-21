Jak létá Tesla Roadster? Hodiny na plničce a pak pár sekund ve vzduchu
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Prezentace nové verze Tesly Roadster patří mezi ty nejimpresivnější, jaké jsme kdy v tomto oboru viděli. Bez ohledu na to, co si myslíte o Elonu Muskovi nebo jeho firmách, pohled na auto přisáté ke zdi nebo poletující vzduchem rozhodně zapůsobí. Zajímavé ale je, jak vypadá taková příprava na let v nové tesle.
Tesla představila své první létající auto. Tak by to mohlo vypadat, pokud bychom vycházeli z hojně sdílených videí z prezentace druhé generace roadsteru nebo z komentářů fanoušků Tesly na sociálních sítích. Částečně to pravda je, jen se to bude počítat spíše v letových sekundách než hodinách.
Systém, který Tesle dodala další Muskova společnost SpaceX, využívá trysky na stlačený plyn. Uvnitř vozidla je umístěna speciální tlaková nádoba z navíjených uhlíkových vláken. Tato nádoba je natlakována na extrémní hodnotu okolo 700 barů. Tlakový vzduch je ze zásobníku rozváděn k jednotlivým tryskám umístěným na karoserii.
Hlavní tryska směřuje přímo dozadu a slouží k dosažení maximální akcelerace, Musk slíbil 0–100 za 0,85 sekundy. U verze Rocket jsou další trysky umístěné směrem dolů a do boků a dokáží auto odlepit od země a ve vzduchu s ním dělat akrobatické kousky. Otázkou ale je, jak dlouho to reálně znamená a jak dlouhá je příprava na další let.
Ve verzi Thrust, která má pouze čtyři zadní trysky, je místo kufru nádrž na stlačený vzduch o kapacitě 200 litrů. Ve videu Top Gearu viceprezident Tesly pro vývoj vozidel Lars Moravy zmínil, že naplnění nádrže z externího vysokotlakého zdroje dusíku v současnosti trvá dvě až šest hodin, nebylo ale zjevné, jestli myslí pouze verzi Thrust, nebo i Rocket. Plánem je podle něj zkrátit tuto dobu na 30 minut.
Verze Rocket přidává další 400litrovou nádrž na místo sedačky spolujezdce, tato varianta roadsteru je tedy jednomístná. Plnění by tak v současné době mělo zabrat asi 6 až 18 hodin, pokud se budeme držet jednoduché matematiky, a v budoucnu asi 1,5 hodiny.
Jak dlouho se udrží Tesla ve vzduchu, nikdo z firmy neřekl, na toto téma už ale proběhlo plno výpočtů. Podle Moravyho 200litrová verze Thrust vystačí na 5,8 sekund plného tahu. Verze Rocket s trojnásobným objemem plynu má k dispozici kapacitu na cca 10 až 15 sekund souvislého zážehu při maximálním výkonu trysek.
Pokud by verze Rocket nasměrovala trysky čistě kolmo k zemi, 600 litrů stlačeného dusíku by dokázalo auto vyzvednout do výšky cca 2 až 5 metrů nad zem s možností krátkého vznášení. Pokud auto provede skok ve vyšší nájezdové rychlosti a použije trysky pod úhlem k udržení ve vzduchu i k dopředné akceleraci, nájezdový impuls v kombinaci s 10sekundovým zážehem umožní autu přelétnout vzdálenost přibližně 50 až 150 metrů. Dokud ale nezískáme informace přímo od Tesly, budou toto pouze spekulace.
Zajímavé je také plnění, které se řeší externě. Znamenalo by to, že pro doplnění dusíku by majitelé roadsteru potřebovali odpovídající infrastrukturu. Dříve ale Musk veřejně tvrdil, že auto bude vybaveno vlastním ultra-vysokotlakým elektrickým kompresorem. Tento palubní kompresor měl mít za úkol odebírat okolní vzduch a automaticky dočerpávat tlakové nádrže během běžné jízdy.
Jak ale potvrdil Lars Moravy, během reálného vývoje inženýři od dočerpávání okolního vzduchu upustili. Důvodem bylo riziko kondenzace vodní páry z vlhkého vzduchu, která by při extrémní expanzi plynu okamžitě zamrzala a ucpávala trysky. Proto Tesla přešla na čistý dusík z externích stanic a současný vývoj rychlého kompresoru směřuje k externímu plnicímu zařízení, nikoli k lehkému palubnímu čerpadlu v autě.
Zdroj: Top Gear, zdroj foto a video: Tesla