Jak levně opravit Lamborghini Aventador? Třeba s využitím dílů od Fordu
Kdo chce opici, musí mít na banány. Přesně tohle platí také, pokud provozujete velmi drahé auto prémiové značky. Ne vždy je ale nutné platit za servis a opravy horentní částky.
Italská firma Lamborghini proslula výrobou supersportů s až dvanáctiválcovými motory, které vždy představovaly přímou konkurenci zejména pro domácí Ferrari. Na rozdíl od něj ale značka Lamborghini nemá závodní tradici, což ale bonitním zájemcům o koupi drahého vozu vůbec nevadí.
Obecně když provozujete vůz za několik milionů korun, musíte počítat s tím, že i jeho servis a případné opravy budou v odpovídající cenové relaci. V některých případech jsou ovšem ceny servisních úkonů stejně jako dílů uměle natažené. Jeden čas se třeba tvrdilo, že výměna rozvodů na motoru Ferrari V12 vyjde na 70.000 korun. Přitom využívá klasický ozubený řemen, navíc umístěný zezadu a tudíž v případě třeba slavné testarossy je k němu i relativně dobrý přístup i z důvodu převodovky umístěné pod motorem. Opravdu nás nenapadá, co by na tom mělo stát tolik.
Leckdo by řekl, že bonitní majitelé těchto aut ceny za servis neřeší. Jenže opak je pravdou. Tak nějak platí, že bohatí lidé jsou zvyklí nečekaně hlídat své výdaje a náklady. A to platí také ve vztahu k servisu svých drahých automobilů.
Když jistému majiteli italského auta, který si říká Fixitsteven selhalo víčko palivové nádrže na jeho Lamborghini Aventador v hodnotě 300.000 eur (7,5 milionu korun), rychle zjistil, že za jeho opravu či výměnu zaplatí u zástupce italské značky částku přesahující 1000 eur, tedy více než 25.000 korun. A to byla pouze cena náhradního dílu, tedy bez práce. Za věc, která má na první pohled hodnotu maximálně vyšších stovek korun, kdyby nižších jednotek tisíc.
To se mu přirozeně platit nechtělo, takže se začal zajímat, zda by závadu v podobě netěsného víčka palivové nádrže superauta z roku 2015 nešlo vyřešit nějak laciněji. Fixitsteven se sám označuje za mechanika specializujícího se na servis exotických aut. Když z auta hliníkový uzávěr demontoval, a podrobněji si jej prohlédl, všiml si na něm nápisu FoMoCo, což je zkratka Ford Motor Company.
Pátrání po stejném dílu, který používají vozy značky Ford vyústilo až ve zjištění, že úplně stejné víčko, tedy jeho vnitřní část, používá Ford Focus druhé generace evropské specifikace. Tedy obyčejný focus, kterých i u nás stále jezdí hodně. Rozhodl se tedy zkusit štěstí a náhradní díl (víčko nádrže) si u Fordu objednal. Vyšlo ho na zhruba 35 eur, tedy 875 korun.
Focus víčko přirozeně nemá z hliníkové slitiny, ale o to tady nešlo. Problém spočíval ve vnitřní části. Stačilo ji z nového víčka koupeného u dealera Fordu demontovat a přehodit na originální hliníkové vozu Lamborghini Aventador, kde nahradila původní nefunkční vnitřní část. Tímto způsobem majitel lamba ušetřil téměř 25.000 korun. Říká se „halíře dělají talíře“ a v tomhle případě to platí beze zbytku.
Zdroj: Auto Bild a Wikipedia, foto: reddit