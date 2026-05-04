Jak může technika F1 zlepšit budoucí sporťáky? Ukazuje příklad značky Cadillac
Vozy formule 1 jsou z technického hlediska vrcholem toho, co dokáže automobilový průmysl nabídnout. Ačkoliv je primárně určeno pro závody, své může přinést i v civilní oblasti. Třeba při vývoji nových výkonných cadillaců.
Pokud přijde řeč na využití techniky F1 v civilní oblasti u značky Cadillac, razí generální ředitelka GM Mary Barraová heslo „od Velké ceny Miami až po showroom“. Tím vlastně říká, že technika vyvíjená pro monoposty F1 americké značky se přirozeně v upravené podobě může časem objevit v silničních modelech. Jakkoli ne u všech, ale jen v těch vrcholných, sportovně laděných, které mají u Cadillacu již léta v označení písmeno V.
V uplynulém víkendu se značka Cadillac poprvé postavila na startovní pole formule 1 při Velké ceně Miami. Ačkoliv výsledek cadillacu nebyl zrovna oslnivý, když jeden vůz skončil na 16. místě a druhý na osmnáctém, nic to nemění na výše zmíněném kurzu.
V rámci Velké ceny Miami se američtí novináři sešli s Mary Barraovou, kde diskutovali nejen o závodech F1 nebo budoucnosti společnosti GM, ale také o využití techniky závodních vozů firmy Cadillac v sériové produkci.
Něco už napovídá nedávno odhalená sběratelská série CT5-V Blackwing F1. Dle slov Barry inženýři ve vývoji výkonných sériových modelů velmi úzce spolupracují se závodním týmem. Výsledkem je nejen výše zmíněný model CT5-V Blackwing, ale také poslední generace tradičních modelů Corvette nebo Camaro, které by se mělo v blízké době opět objevit v prodeji. „Velmi úzce spolupracujeme s motoristickým sportem a poznatky, které získáme, uplatníme na vozidlech, jakými jsou Cadillac CT5-V Blackwing nebo modely Corvette a Camaro,“ říká Mary Barraová.
Rozhovor s šéfkou GM se stočil také na využívání umělé inteligence, vývoj produktů a budoucnost elektrifikace. Na otázku, jakým způsobem bude umělá inteligence využita v budoucích produktech, Barraová odpověděla: „Využíváme umělou inteligenci v tom, jak navrhujeme vozidla s naším týmem pro autonomii. Pracujeme s modely jako ChatGPT, Claude a Gemini v kombinaci s naším vlastním systémem. Můžeme tak vzít to nejlepší z veřejného cloudu a zkombinovat to se všemi informacemi, které máme ve společnosti, čímž můžeme vývojářům pomoci.“
Ačkoliv poptávka po elektromobilech v USA kolísá, směr GM je zachovat strategii elektrifikace. Motorem pro to je také silnější dynamika v jiných regionech, včetně Evropy. Právě na Starém kontinentě si modely jako Cadillac Lyriq vedou překvapivě dobře.
„V naší zemi (USA) jsme byli v zavádění elektromobilů obecně vzato o něco pomalejší. Růst však pozorujeme v mnoha jiných regionech po celém světě. Cadillac se tak nyní stává dostupnějším i na jiných trzích,“ uzavírá Mary Barraová.
Zdroj: Motor1, Wikipedie, Foto: Cadillac