Jak na Kubě řeší ropnou blokádu? Třeba přestavbou malucha na dřevoplyn
Poté, co USA uvalily embargo na dovoz ropných produktů na Kubu, řeší běžní Kubánci provoz svých vozidel všelijak. Třeba tak, že je přestaví na spalování dřevoplynu.
Obyvatelé karibského „ostrova svobody“ mají značné zkušenosti v udržování letitých aut v provozu. V Havaně tak dodnes potkáte americké koráby z 50. let, které sem byly dovezeny ještě za vlády proamerického diktátora Fulgencia Batisty, aby poté, co se násilně Kubánskou revolucí vlády ujal prosovětský diktátor Fidel Castro, jezdily dlouhé desítky let s motory ze sovětských vozů GAZ, VAZ a dalších.
Jenže uvedené může fungovat pouze v případě, že má země ropu. A právě s ní je teď po embargu USA na dovoz ropných produktů na Kubě problém. Kubánec Juan Carlos Pino se rozhodl řešit individuální automobilovou mobilitu po svém. Vlastní Fiat 126p z roku 1980 z produkce Polska, jenž je i u nás dobře známý třeba pod přezdívkou maluch, se rozhodl přestavět na pohon dřevoplynem.
Celý pohon na dřevoplyn si Pino vymyslel a postavil sám. Využil při tom inspiraci u svého strýce a také webovými stránkami Drive on Waste, kde jsou k dispozici také plány na přestavbu původního motoru na benzin na spalování dřevoplynu.
Dřevoplyn coby palivo je velmi staré a hojně se využíval v mnoha evropských zemích včetně Československa. A sice ve 30. letech 20. století zejména v době světové hospodářské krize (1929 až 1933) a následně i v období protektorátu.
Coby palivo do spalovacích motorů byl dřevoplyn popsán v publikaci Wood Gas as Engine Fuel v roce 1986, vydala ji divize OSN pro výživu a zemědělství (FAO). O využití dřevoplynu jako paliva pro auta tam, kde není k dispozici ropa, ale už v roce 1934 informoval ve svém odborném článku časopis Nature.
Dřevoplyn je syntézní plynové palivo na bázi oxidu uhelnatého, které vzniká nedokonalým spalováním rostlinné biomasy a dalších uhlíkových produktů, mimo jiné třeba dřevěného uhlí.
Ke zplynování dochází v dřevoplynovém generátoru, což je vlastně lidově řečeno horem plněný kotel, v němž se spaluje biomasa. Přitom vzniká směs oxidu uhelnatého, vodíku, metanu a oxidu uhličitého. A bohužel také karcinogenní látky v podobě polyaromatických uhlovodíků ve formě dehtu. Dehet je sice velmi škodlivý lidskému zdraví, zároveň ale zvyšuje výhřevnost plynu, a tedy i výkon motoru.
Dřevoplynový generátor si Pino vyrobil sám, přičemž využil tlakovou nádobu na propan-butan. Dřevoplyn z něj je do karburátoru motoru přiváděn přes chladicí komoru a filtr. K tomu slouží dmychadlo, které se ale uplatní jen při spouštění motoru. Jakmile agregát běží, je dřevoplyn do karburátoru již nasáván písty motoru.
Že pohon Fiatu 126p na dřevoplyn funguje, ukázala už jedna z prvních testovacích jízd. Při ní Pino ujel 85 km a dosáhl maximální rychlosti 70 km/h.
Zdroj: Jalopnik, web Alternativní pohony vozidel, Wikipedia