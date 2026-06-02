Jak na legální přestavby aut? Odpovídá Petr Freiman z Porsche Česká republika
S Petrem Freimanem jsem si povídal, jak je možné, že já dostanu z STK vyhazov za jiné profilové číslo pneumatik a oni mohou na transporter nasadit klidně o třetinu větší kola.
Možná jste v našich testech zaznamenali sérii výrazně upravených Volkswagenů s většími koly, zvýšenými podvozky, až devíti místy uvnitř, masivními nosiči, které mají v technickém průkazu „vozidlo zvláštního určení“ a typ „expediční“. Pojďme si o tom říct více, a to hned s osobou nejpovolanější.
S Petrem Freimanem jsem po telefonu mluvil mnohokrát. Třeba když jsem kdysi testoval Crafter 4x4 s terénním podvozkem Seikel a elektricky sklápěnou valníkovou nástavbou. Překvapilo mě, jak technicky kompetentního člověka s tak konkrétními znalostmi Porsche Česká republika (coby dovozce aut skupiny VW na český trh) zaměstnává.
Dnes je pan Freiman prodejním ředitelem celé divize užitkových vozů, přestavby má však stále rád a věnuje se jim. V dnešním rozhovoru si přiblížíme nejen schvalovací proces, co je to individuální a co hromadná přestavba, co je to takzvané globální schválení nebo skupina M1 určená k podstatné přestavbě.
Budeme i řešit, kdo má zodpovědnost za závady výrazně upraveného vozu a jak se řeší záruka. Jak vůbec vypadá pořízení upraveného volkswagenu, ať už je to expediční, nebo třeba jen chladicí nástavba? Ve své praxi totiž velmi často zažívám situaci, kdy se třeba na voze s nástavbou vybíjí baterie. Výrobce auta tvrdí, že na vině je přestavbář, přestavbář tvrdí, že vinno je auto.
Petr Freiman nám dnes i prozradí, jakým způsobem se elektricky náročné komponenty přestaveb připojují k vozidlu, aby s nimi nebyly potíže. Pokud vás zajímá technika nejen užitkových volkswagenů, určitě si udělejte čas.
Zdroj: Autorský text