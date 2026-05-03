Jak nabíjet autonomní taxíky? Rocsys má jednoduché a funkční řešení
Robotaxi jsou trendem posledních let a víme toho o jejich fungování docela hodně. Napadlo vás ale někdy, jak se nabíjejí?
Bezdrátové induktivní nabíjení je značně ztrátové (přesto jej Tesla k nabíjení svých robotaxi plánuje využívat) a stanice na rychlou výměnu baterií zatím příliš rozšířené nejsou. Alespoň ne mezi společnostmi, které autonomní taxíky provozují. Nejrozšířenější stanice na výměnu baterií provozuje společnost Nio, která jich momentálně operuje 3790 v Číně a přes 60 v Evropě.
Pravdou je, že zatím se nabíjení autonomních taxíků řadí mezi funkce s nejčastější potřebou lidské pomoci. S řešením nyní přichází americká společnost Rocsys, která tvrdí, že její řešení je prvním nabíjecím systémem bez nutnosti lidského doteku.
Být v něčem první je vždy důležité specifikovat, jelikož prototyp automatického ramene, které dokáže automaticky nabíjet elektromobil, společnost Tesla vytvořila už v roce 2015. Na trh se však tento systém zatím nedostal, a tak společnost Rocsys má šanci být první, jejíž řešení bude spuštěno také v reálném světě.
Systém Rocsys M1 využívá automatizované robotické rameno, které se pohybuje nad řadou nabíječek a spouští či zastavuje proces nabíjení. Momentálně společnost uvedla technologii do pilotního provozu a s oficiálním uvedením na trh se počítá příští rok. Přitom nápad je to jednoduchý – robotizovaná ramena již dnes umí operovat s chirurgickou přesností, lokalizovat zástrčku a připojit nabíjecí kabel by tak měla být hračka.
A opravdu, automatizovaný nabíjecí robot společnosti Rocsys dosahuje 99,9 % úspěšnosti připojování vozidel. Robotické rameno se umí přesunout díky umístění na kolejnicovém systému nad nabíjecí zónou, kterou lze mimochodem také prodloužit při rozšíření flotily a dostatku místa v okolí.
Jeden systém zatím spolehlivě dokáže obsloužit přibližně 10 parkovacích stání. Když na jednom z nich robotaxi zastaví, systém ho přesně lokalizuje a přisune robotické rameno. To vyjme nabíjecí kabel z držáku a zasune jej do nabíjecího portu vozu.
Podle společnosti Rocsys může robot nabíjet vozy různých značek, i když už dále neuvádí, jak si poradí například s nabíjecím portem na druhé straně nebo dokonce v jiné části vozidla. Minimálně u zákaznických elektromobilů se totiž automobilky napříč trhem zatím neshodly na tom, jaké umístění nabíjecího portu je nejvhodnější.
Rozdíly jsou také v systémech otevírání dvířek nabíjecích portů, ale na to robot připraven je. Umí si totiž sám poradit i s manuálně otevíranými dvířky, jak ukazuje video poskytnuté společností Rocsys. Vypadá to nadějně, ovšem připojení nabíječky zdaleka není jedinou funkcí robotaxi, která vyžaduje lidskou pomoc.
Při nabíjení se robotaxi často také vysávají a čistí, na což zatím robot společnosti Rocsys nemyslí, ale kdo ví, třeba přijde další verze nebo produkt. Zatím společnost slibuje roční úsporu nákladů ve výši přibližně 1,7 milionu dolarů (35 milionů korun) při instalaci depa s 50 parkovacími místy pro robotaxíky. Zároveň slibuje až 75% zvýšení produktivity. Uvedení na severoamerický i evropský trh chystá už na příští rok.
Zdroj: InsideEVs, Rocsys, Tesla