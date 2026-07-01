Jak omezit bobtnání aut? Zdaňte rozměry, navrhují zelení lobbisté
Manspreading je out, přivítejte carspreading. Tímto slovem nazvala lobbistická organizace Transport & Environment pozvolný nárůst rozměrů aut a horuje za jeho zastavení skrze nové daně. Ignoruje přitom individuální potřeby různých motoristů.
Při uvedení nové generace nějakého modelu na trh zůstane vůz jen výjimečně stejně velký jako ten dosavadní. Trendem posledních let je naopak nárůst vnějších rozměrů, byť po malých krůčcích. Výsledkem v každém případě je, že nová auta jsou dnes výrazně větší než jejich dávní předchůdci. Stojí za tím jednak zájem spotřebitelů o více prostoru a s tím související marketing – žádný výrobce nechce nahradit svůj model novinkou, která by byla méně prostorná –, ale také zlepšování pasivní bezpečnosti aut.
Samozřejmě to má neblahý vliv třeba na snadnost parkování a v řadě případů také na výhled z vozidla, který je nejdůležitějším prvkem aktivní bezpečnosti. Právě toho si všimla lobbistická organizace Transport & Environment (T&E) a přišla s doporučením, jak to zastavit.
Tato organizace stojí za řadou evropských omezení a nařízení, která se týkají přepravy v EU. Léta systematicky lobbuje za co nejpřísnější emisní limity, ať už se jedná o CO2 – je jedním z nejhlasitějších podporovatelů zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2023 – nebo o škodliviny regulované emisními normami Euro. Vystupovala i proti klimaticky neutrálním syntetickým palivům.
Centimetr ročně
Podle nové studie, jejímž spoluautorem je organizace Clean Cities, je míra každoročního „carspreadingu“, tedy nárůstu rozměrů aut, 1,2 cm ročně do délky a 0,5 cm ročně do výšky. Již dříve T&E uvedla, že každoroční nárůst šířky vozů a výšky kapot je v průměru rovněž zhruba 0,5 cm.
Zatímco v roce 2000 bylo průměrné nové auto 409 cm dlouhé a 169 cm vysoké, v roce 2025 to už bylo 438, resp. 182 cm. Pokud by tento trend pokračoval, v roce 2040 by podle T&E měl být průměr 456, resp. 182 cm. S výškou kapoty je to podobné – v roce 2010 byla přední hrana kapoty průměrně 77 cm vysoko, loni to bylo 84 cm a se zachováním trendu by to mělo v roce 2040 být 92 cm.
Studie navrhuje otočení tohoto trendu; používá newspeakově působící slovo „right-sizing“, což lze volně přeložit jako „správná velikost“. V roce 2040 by se měly průměry dostat na 425 cm délky, 177 cm šířky a 77 cm výšky kapoty. Jinými slovy, měli bychom v průměru jezdit menšími auty, než jezdíme dnes.
Nutno připomenout, že zrovna za výškou kapoty už stojí jiné regulace, a sice požadavky na bezpečnost chodců při srážce s vozem. Mohlo by se tak zdát, že T&E žádá horší bezpečnost v této oblasti, ovšem s nástupem elektromobilů, které pod kapotou nemají spalovací motor a k tomu ještě spoustu volného místa, které činí příď „měkčí“ pro náraz do těla chodce, tomu tak být nemusí. Elektromobily mohou mít příď níž, což má mimo jiné plus v menší čelní ploše, a tedy menším odporu vzduchu a nižší spotřebě.
Podle T&E, a proti tomu nelze nic moc namítat, znamenají vyšší kapoty také horší vyhlídky pro zranitelné účastníky provozu, tedy chodce a cyklisty, při nehodě. „Správná velikost“ aut by tak mohla do roku 2040 kumulativně zachránit 2500 životů, bude-li pokles pokračovat nezměněným tempem.
Větší auta také znamenají postupné zhoršování dostupnosti parkování ve městech. Pokles nemá být malý – do roku 2040, nezmění-li se trend rozměrů aut, mohou města přijít o 8,5–14 % svých parkovacích kapacit. Na druhou stranu, ne všechna auta jezdí po městech a na venkově je místa pro větší auta dost.
Co s tím? Zdanit!
Přesto mají být podle organizace všechna auta do budoucna zdaněna podle svých rozměrů. Od těch se má odvíjet i zpoplatnění parkování a podpora prodeje elektrických aut má být vyhrazena jen těm vozům, jejichž délka nepřesáhne 4,2 metru. Pro ilustraci, Škoda Epiq by se se svými 4171 mm těsně vešla, elroq – nic menšího dnes nelze rozumně brát za rodinné auto – s délkou 4488 mm už nikoliv.
Může něco takového skutečně vstoupit v platnost? Zatím je tento nápad jen na papíře, ale to neznamená, že se to do budoucna nemůže změnit. Zákazníci čím dál víc přecházejí od běžných hatchbacků a kombíků ke crossoverům a SUV a automobilky je čím dál radši prodávají, protože na nich vydělají víc peněz. Státy budou v dohledné době hledat jiné zdroje peněz s tím, jak bude – předpokládejme – spotřeba benzinu a nafty klesat s postupným přechodem čím dál více lidí k elektromobilům. (Zde samozřejmě může vstoupit do hry zdanění každého ujetého kilometru; to už funguje např. na Islandu.)
A konečně, nápad pochází z pera Transport & Environment a tato organizace má na evropskou legislativu dost velký vliv na to, aby své nápady přetavila v realitu. Zbývá tedy už jen otázka, zda byste se zdaněním aut podle velikosti souhlasili.
Zdroj: Transport & Environment