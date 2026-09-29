Jak pomalé auto je dnes ještě akceptovatelné? Toto je sedm nejpomalejších aut na českém trhu
Nástup elektromobility a přeplňovaných motorů nás naučil na vysoký standard jízdní dynamiky, kterému ale některé základní motorizace nestačí. Prošli jsme aktuální ceníky na českém trhu a vybrali hned několik největších automobilových loudů.
Tento týden testuji Fiat 500 Hybrid, městské supermini s mild-hybridní motorizací 1.0 BSG FireFly, který si zákazníci vyžádali. Turínská automobilka totiž novou pětistovku zprvu vyvíjela a také prodávala jako čistě elektrický vůz, slabý zájem zákazníků ji ale donutil pod kapotu tradiční pohonné ústrojí přeci jen vměstnat.
Jenomže v posledních letech jsme si s nástupem elektromobility, nárůstem výbavy a hromadným přechodem k přeplňovaným maloobjemovým motorům zvykli na relativně vysoký standard jízdní dynamiky, kterého tato motorizace rozhodně nedosahuje. S výkonem 48 kW (65 k) se samozřejmě ani není čemu divit.
Otázkou je, zda jsou mé pocity přehnané a návrat slabších spalovacích motorizací by zákazníci za podmínky nižší cenovky ocenili, nebo je 65 koní na dnešní dobu v plnohodnotném autě jednoduše málo. Svůj názor můžete vyjádřit v přiložené anketě nebo v komentářích.
My jsme pro zajímavost prošli stávající nabídku vozidel na českém trhu a vybrali ta vůbec nejpomalejší. Počítáme pouze s plnohodnotnými vozidly kategorie M1, různé quadricykly jako Fiat Topolino a Citroën Ami nebo auta pro teenagery nehodnotíme.
Nejpomalejší auta na trhu
Dlouhodobě nejpomalejším autem byla dlouho po svém uvedení na trh čistě elektrická Dacia Spring, nyní je však i v základní verzi 70 s výkonem pouhých 42 kW (70 k) relativně svižná. Z 0 na 100 km/h jí dnes stačí „pouhých“ 12,3 sekundy.
Nová generace bude ale zase o něco pomalejší a akcelerace na 100 km/h jí bude trvat 12,7 sekundy. Tím se vyrovná čínskému Leapmotoru T03, který pro dosažení této hodnoty potřebuje o 10 kW větší výkon (celkových 70 kW, 95 koní).
Jednou z předností Suzuki Swift je možnost objednat pohon všech čtyř kol. Ten má ale pochopitelně negativní vliv na dynamiku, s pětistupňovou manuální převodovkou a motorizací 1.2 Hybrid o výkonu 60 kW (82 k) potřebuje k inkriminovanému zrychlení 13,6 sekundy.
Momentálně nejlevnějším autem na českém trhu je Kia Picanto 1.0 GDI 5MT ISG za 334.980 korun. Je sice laciné, ale cesty vám v něm budou také docela trvat. Zrychlení na 100 km/h zabere motoru o výkonu 50 kW (68 k) přesně 14,6 sekundy.
Ani tuzemská automobilka ale není z obliga. S letitou motorizací 1.0 MPI, která je stále oblíbená pro svou jednoduchou a robustní techniku, totiž žádný sprint také nevyhrajete. Pohonná jednotka má výkon 59 kW (80 k), fabie je ve své čtvrté generaci ale relativně velkým autem a ke zrychlení na stovku potřebuje 15,7 sekundy. Jen o tři desetiny sekundy rychlejší je sourozenec VW Polo. Nejsportovnějšímu Seatu Ibiza stačí dokonce jen 15,3 sekundy.
Hyundai i10 se na rozdíl od sesterské Kii Picanto modernizace v posledních letech nedočkal, nabízí se ale s automatizovanou převodovkou AMT. S ní mu zrychlení z 0 na 100 km/h zabere úmorných 17,3 sekundy. Jeho motorizace 1.0i má jen 49 kW (67 k).
Testovaný Fiat 500 Hybrid na tom ale také není nejlépe. Stejná akcelerace mu v testované variantě Torino zabere 16,2 sekundy. A pokud preferujete vítr ve vlasech, těžší a méně aerodynamické verzi Cabrio stejný „sprint“ zabere stejných 17,3 sekundy jako hyundai s automatizovanou převodovkou. To je hodnota, kterou měla v roce 1991 Škoda Forman LX. Je to dnes ještě bezpečné?
Zdroje: Ceníky a technické listy zmíněných automobilek