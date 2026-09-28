Jak převážet psa moderně? Klec jedině promakanou, na zadní sedačky zvláštní postroj
Na bezpečnost psů v autě se často zapomíná. Splnit zákonnou povinnost zvíře zajistit dnes už naštěstí neznamená jen síťku nebo popruh. Trh nabízí sofistikovanější řešení, která chrání zdraví všech v kabině a cestování nijak nekomplikují.
I menší pes působí na své okolí při nárazu v padesátikilometrové rychlosti silou, která odpovídá mnohonásobku jeho reálné hmotnosti. Plachty, tenké síťky nebo obyčejné vodítko omotané kolem opěrky se v takovou chvíli trhají jako papír. Moderní přístup k přepravě zvířat proto přestal spoléhat na polovičatá řešení a začal přebírat bezpečnostní technologie přímo z automobilového průmyslu.
Pokud jde o střední a větší psy nebo delší trasy, nejbezpečnějším místem zůstává zavazadlový prostor. Špičkové přepravní klece se dnes už nenavrhují od stolu, ale procházejí reálnými crash testy – a to nejen při čelním nárazu, ale i při nárazu zezadu či převrácení auta na střechu.
Zásadním prvkem konstrukce se staly integrované deformační zóny. V momentě, kdy do auta zezadu narazí jiné vozidlo, se klec řízeně stlačí. Tím pohltí obrovské množství kinetické energie, ochrání psa uvnitř a zároveň zabrání tomu, aby masivní konstrukce prorazila zadní opěradla a zranila cestující na zadních sedadlech. Myslí se i na kritické situace po nehodě, kdy mohou být páté dveře vozu zablokované – pro tyto případy by na lepší kleci neměl chybět únikový průlez do vnitřní části vozu.
Nepraktická klec, nebezpečná lenost
Základní a starší modely klecí pro převoz zvířat bývají uživatelsky nepřívětivé, což ve výsledku vede k tomu, že je majitelé přestanou na kratší cesty používat. Když je instalace do kufru nedokonalá, dvířka drhnou a kovová konstrukce při každém přejezdu nerovností nepříjemně řinčí. Cestování se tak stává stresem pro posádku i samotného psa.
Lidé pak v praxi sklouzávají k nebezpečným kompromisům a nechávají zvíře volně na zadních sedadlech, čímž vědomě riskují zdraví celé rodiny. Moderní konstrukce proto musí vedle ochrany nabízet i absolutní komfort a snadnou manipulaci.
Robustní zpracování dnešních klecí naštěstí vibrace tlumí a dvířka s plynovými písty zajišťují plynulé otevírání i zavírání bez rizika přiskřípnutí prstů. Pro klid v duši bývají klece vybaveny vestavěným zámkem a strategicky umístěnými otvory s okénkem, které psovi dopřejí dostatek vzduchu a řidiči neustálý přehled o jeho stavu.
Klíčové je také správné dimenzování: klec musí mít nastavitelnou hloubku a odpovídající velikost, aby se v ní pes mohl přirozeně postavit i otočit, ale zároveň v kufru nevznikal zbytečně promarněný prostor.
Pohodlná alternativa pro zadní sedadla
Ne každý pes se ale cítí dobře v zavazadelníku a ne do každého auta se rozměrná klec vejde. Zde nastupuje řešení v podobě postroje na zadní sedadla. Zásadní chyba, které se řidiči často dopouštějí, je použití běžného vycházkového postroje. Ten není stavěn na extrémní přetížení a pes z něj může při nárazu snadno vyklouznout.
Speciální bezpečnostní postroje procházejí samostatnými nárazovými zkouškami a jejich kotevní systém se propojuje přímo se standardními bezpečnostními pásy vozidla. Konstrukce přitom pamatuje na psí anatomii i komfort. Dnešní nášlapné střihy odbourávají stres z nepříjemného přetahování popruhů přes hlavu a zádový systém dává psovi dostatek volnosti, aby mohl za jízdy pohodlně sedět, ležet nebo spát.
Právě propracovaný přístup, spojený s automobilovou metodikou testování, se dnes stává novým standardem kvalitního příslušenství. Ukázkovým příkladem je třeba švédská značka Thule, která své dlouholeté zkušenosti s vývojem střešních boxů a nosičů přenesla do segmentu zvířecí přepravy. Její nová řada hliníkových klecí Allax nabízí zmíněnou deformační zónu i únikový průlez v deseti různých velikostech s nastavitelnou hloubkou, přičemž ceny se podle rozměru pohybují zhruba od 17 do 18,5 tisíce korun.
Celý systém lze navíc doplnit o praktické příslušenství, jako je chránič nárazníku proti poškrábání drápky za 1490 Kč, vnitřní podložka nebo háček na vodítko. Pro majitele, kteří dávají přednost cestování na zadních sedadlech, navrhli nárazově testovaný postroj Cappy za 2240 Kč, který díky nášlapnému střihu řeší veškeré komplikace s nasazováním. Investice se tak vrátí v podobě ověřené bezpečnosti a ušetřených vteřin při každé manipulaci.
Zdroje: Auto Bild, Center for Pet Safety Restraint Study, ÖAMTC Ratgeber Sicherer Tiertransport, Thule