Jak přiblížit Hondu NSX k Ferrari? Nový restomod designoval Pininfarina
Model Tensei se představil na designovém týdnu v italském Miláně. Nádherná karoserie z karbonu skrývá atmosférický motor V6 ve spojení se šestistupňovou manuální převodovkou.
Společnost J.A.S. Motorsport je oficiálním partnerem Hondy od roku 1998, která se na základě úspěšné spolupráce v motorsportu rozhodla vytvořit svou vlastní verzi první generace sportovního modelu NSX.
První model vlastního vývoje na model NSX odkazuje svou koncepcí i designem, se kterým pomohlo renomované designové studio Pininfarina. Model Tensei představuje moderní interpretaci konceptu Gran Turismo, který definoval DNA původního vozu: vysoký výkon, vyváženost, praktičnost a emocionální zážitek.
Název modelu pochází z japonského slova „znovuzrození“ a podle automobilky odráží ambici projektu vytvořit superauto nové generace, které zachovává ducha modelu z 90. let, ale přináší moderní technologie i design.
Model Tensei bude vyráběn v extrémně limitované sérii v ateliéru JAS Motorsport v Arlunu, nedaleko Milána. Na speciálních úpravách na míru se podílí také společnost Pininfarina se svým ateliérem v turínském Cambianu. Jeho karoserie bude kompletně z uhlíkových vláken a bude k dispozici jak s levostranným, tak s pravostranným řízením.
Hmotnost vozu zatím nebyla oznámena, avšak mohutné použití karbonu naznačuje nízké hodnoty. Ve srovnání s původním modelem NSX je karoserie modelu Tensei značně přepracována. Má delší rozvor, kratší zadní převis, větší kola, nižší podvozek a výrazně širší rozchod kol.
„Společnost JAS chtěla uctít model NSX, vůz, který v 90. letech minulého století svou lehkou konstrukcí, přesností a praktičností pro každodenní použití přepsal definici supersportů,“ vysvětluje Dimitri Vicedomini, vedoucí oddělení designu exteriéru ve společnosti Pininfarina.
Výběr studia Pininfarina není náhodný, společnost JAS odkazuje především na historickou návaznost na koncept HP-X společnosti Honda, který se v roce 1984 stal prvním předobrazem budoucnosti značky v podobě vozu s motorem umístěným uprostřed. Jeho klínovitý design navrhlo právě designové studio Pininfarina a společnost JAS tím propojuje minulost s budoucností.
JAS Performance Tensei zachovává nejvýraznější prvky původního modelu NSX včetně výklopných předních světlometů, obdélníkového bočního vzduchového sání a zadních svítilen integrovaných do tvaru spoileru. Právě charakteristickému světelnému podpisu zadní části byla věnována zvláštní pozornost.
Italská designérská firma se podílela také na interiéru vozu. Ten zatím nebyl plně odhalen, ovšem z oficiálních fotografií můžeme vidět design inspirovaný původním NSX z devadesátých let minulého století.
„Kabina modelu Tensei zůstává zaměřena na ergonomii, viditelnost a čistotu jízdy, přičemž přináší propracovanější provedení a vyšší vnímanou kvalitu,“ stojí v tiskové zprávě společnosti.
My vidíme hned několik detailů, které to potvrzují. V podlouhlém středovém panelu své místo nacházejí jednoduché výdechy ventilace oválného tvaru, což platí i pro ovládání klimatizace s otočnými knoflíky po stranách.
Žádné rušivé elementy, jen jednoduché rozložení jako dřív. Na vrchní straně dveřních panelů jsou výdechy ventilace. Jejich netradiční umístění zcela odpovídá originálu. Můžeme se tak těšit na opravdu povedenou reinkarnaci dnes legendárního modelu.
JAS navíc zůstal věrný také původní technické koncepci, přestože použité komponenty jsou vyvíjeny nově; základ pohonná jednotka sdílí s originálním NSX z 90. let. To znamená, že pod novou karoserií z uhlíkových vláken bude model Tensei poháněn atmosférickým motorem V6.
Jeho úpravy cílí na co nejlepší odezvu, výkon i točivý moment. To vše ve spojení s šestistupňovou manuální převodovkou pro co nejvíce emocionální zážitek z jízdy.
Podle informací serveru Sing Tao News bude celosvětově vyrobeno pouze 35 kusů na oslavu 35. výročí modelu NSX. Motor by měl mít objem 3,5 litru a výkon 420 koní, točivý moment pak atakovat hodnotu 350 Nm.
Předobjednávky jsou spuštěny a cena začíná přibližně na 880.000 eurech (21,5 milionu korun). V Miláně se však zatím představil pouze detailní model v měřítku 1:5 a informace serveru Sing Tao News společnost oficiálně nepotvrdila.
Zdroje: JAS Performance, Pininfarina, Sing Tao News