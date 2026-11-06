Jak probíhá vracení auta po operáku? Prohlídka má jasná pravidla
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Strašák na konci operativního leasingu v podobě prohlídky vozu při vracení nemusí být tak velký, pokud se o auto řádně staráte. Některé leasingovky také předem řeknou, co je ještě opotřebení a co už poškození.
Operativní leasing, de facto pronájem auta, je čím dál víc využívanou formou, jak se dostat k novému vozu s rozumnými náklady nejen pro firmy, ale také pro jednotlivce. Řada lidí, kteří nad touto formou „pořízení“ auta přemýšlí, ovšem má obavy z toho, co všechno jim leasingová společnost naúčtuje při vracení auta za případná poškození.
Máte-li ovšem auto dva, tři roky, počítá se s nějakým opotřebením. Hranice mezi akceptovatelným opotřebením vozu a nadměrným, tj. neakceptovatelným poškozením může být v některých případech poměrně tenká, jindy to ale je naopak jasné na první pohled.
Leasingová společnost Drivalia se věnuje mimo jiné i operativnímu leasingu. Po stránce toho, co je na jeho konci akceptovatelné opotřebení a co už je nadměrné poškození, nenechává klienty hádat. Na svém webu nabízí manuál, podle nějž se vůz na konci smlouvy kontroluje. Klient se tedy může předem podívat, co by měl nechat opravit – ať už „za svoje“, nebo v rámci havarijního pojištění – a co je pouhým opotřebením.
Takovou prohlídku při vrácení auta jsme si v Drivalii vyzkoušeli a zjistili, že u některého poškození, které už není akceptovatelné, stačila drobná snaha klienta a problém by nebyl. Jaká poškození jsou častá a proč o nich klient ani nemusí vědět, se podívejte ve videu.
zdroj: Auto.cz/Svět Motorů