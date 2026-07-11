Jak psi snášejí jízdu v elektromobilu? Peugeot vzal model 5008 a zjistil překvapivé věci
S blížící se letní dovolenkovou sezónou hrají domácí mazlíčci v cestovních plánech stále důležitější roli. Jaké funkce by v autech ocenili, se zamyslela francouzská automobilka Peugeot a představila koncept Peugeot E-5008 Dog Edition.
Podle průzkumu agentury IFOP z letošního března 2026 plánuje letos 64 % majitelů psů vyrazit na dovolenou se svým psem, přičemž více než šest z deseti to považuje za rozhodující faktor při výběru destinace.
Ve spolupráci se studiem Stellantis Design Studio se značka Peugeot pokusila přenést do kůže našeho nejvěrnějšího spolujezdce a navrhnout automobil psíma očima. Vznikl na základě pětimístného modelu Peugeot E-5008, jelikož více než 50 % majitelů velkých SUV vlastní psa.
V očích značky je právě modelová řada 5008 ideálním společníkem pro rodiny s dětmi i čtyřnohými přáteli. Nabízí velkorysý vnitřní prostor i zavazadelník a čistě elektrický pohon zajišťuje maximální klid a plynulost jízdy.
“Sledování ubíhající krajiny, opření hlavy o okno, zdřímnutí si po dlouhé procházce nebo schoulení se do pelíšku po příjezdu na místo určení…” inspirovalo designéry stojící za konceptem Peugeot E-5008 Dog Edition.
Interiér se vyznačuje barevnou paletou inspirovanou psím zrakem, která kombinuje uklidňující odstíny modré s více stimulujícími žlutými akcenty. Navíc byly použity měkké a hlavně protiskluzové materiály.
Ve výbavě nechybí modulární matrace, kterou lze použít v zavazadlovém prostoru, na zadních sedadlech nebo venku během zastávky. V cíli se umí proměnit v psí pelíšek, což by psům mělo zajistit pohodlí a klid domova i na cestách. Pohodlí při oblíbené činnosti vyklánění hlavy z okna zajišťuje polstrovaná opěrka hlavy.
Koncept Peugeot E-5008 Dog Edition je navíc vybaven celou řadou speciálního příslušenství. Mezi ním najdeme postroj, různé tašky pro psa i majitele, ochranné doplňky interiéru, integrované misky na jídlo a vodu nebo psí hračky značky Peugeot.
Technologii V2L demonstruje koncept na sušičce pro domácí mazlíčky, kterou lze uložit pod podlahu zavazadlového prostoru. Tento koncept navazuje na stávající řadu příslušenství určeného pro psy, které je již zákazníkům k dispozici. Patří mezi ně například mřížky do vozu a chrániče zavazadlového prostoru, díky čemuž je cestování se psím společníkem ještě snazší, bezpečnější a pohodlnější.
Chytrá mobilita pro blaho zvířat
Možnosti dnešních navigačních systémů zase koncept demonstruje tím, že umí navrhovat dobíjecí stanice v blízkosti parků nebo míst vhodných pro venčení. To zajišťuje, že každá zastávka bude přínosem jak pro řidiče, tak pro jeho psího společníka.
Koncept je také vybaven režimem „Dog Guardian Mode“, který automaticky udržuje příjemnou teplotu v kabině. Interiér vozu lze monitorovat na dálku a funkce „Dog Retriever“ umožňuje vozidlu vydat speciální zvukový signál, který přivolá ztraceného psa zpět, rozpozná ho při návratu a usnadní mu návrat do vozidla.
Koncept Peugeot E-5008 Dog Edition bohužel není určen k sériové výrobě. Je to pouze designová laboratoř oslavující pouto mezi psy a jejich majiteli. Zároveň díky němu Peugeot s kreativitou, humorem a odvahou zkoumá nové způsoby, jak si představit rodinnou mobilitu.
„Bylo to poprvé, co jsem musel nahlížet na svět z psí perspektivy, abych mohl navrhnout auto. Jako majitel psa pro mě byl tento projekt stejně neobvyklý jako inspirativní. Podnítil nás k tomu, abychom každý detail přehodnotili očima těch, kteří s námi sdílejí naše každodenní dobrodružství,“ říká Hugo Nightingale, globální kreativní ředitel ve studiu Stellantis Design Studio.
Zdroj: Peugeot