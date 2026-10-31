Jak putuje pokuta z automatického radaru do vaší schránky: Dům na hříchy
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Napadlo vás někdy, co všechno se musí stát mezi tím, když blikne automatický radar a než vám pípne upozornění na datovku nebo vhozenou složenku? Prošli jsme cestu jednoho hříchu krok za krokem – a nahlédli přímo pod pokličku úřadům.
Všechno začíná v milisekundě. Stacionární radar nebo kamerové úsekové měření vás změří a zanalyzuje. Jenže aby vám úřad mohl vůbec něco poslat, a navíc ještě chtěl něco zaplatit, neputuje z radaru do systému jen obyčejná fotka vašeho auta. Výstupem je šifrovaný balíček jedniček a nul, který musí rozklíčovat automatický systém. Kde je ukrytý centrální mozek všech těchto dat, se nám vypátrat nepodařilo, a to ani přes naše naléhání na ministerstvo dopravy. Můžeme si ho tedy představit jako obyčejný server v IT oddělení někde na rezortu dopravy nebo bedlivě střeženou a zabezpečenou místnost na policejním prezidiu.
Digitální DNA
Datový balíček z radaru nebo z automatické kamery obsahuje neprůstřelnou digitální DNA celého přestupku. Systém v něm spáruje fotku vozidla s přesným časem a datem záchytu a ihned aplikuje zákonnou toleranci. U rychlostí do 100 km/h automaticky odečte 3 km/h, nad tuto hranici pak 3 % z naměřené hodnoty. K vám se už dostane finální výzva se zredukovanou rychlostí. Do stejného datového balíčku se dále zapíše směr jízdy, konkrétní jízdní pruh a unikátní šifrovací hash neboli digitální podpis. Ten funguje jako pečeť – jakýkoliv pokus o pozdější úpravu fotky, ořezání snímku či změnu časového razítka by tento podpis okamžitě zneplatnil, čímž je zaručeno, že s důkazním materiálem po cestě na server nikdo nemanipuloval.
Kolik přestupků automatickým sítem projde, ale ministerstvo dopravy neví. „Ministerstvo dopravy nevede centrální statistiku počtu přestupků zpracovaných prostřednictvím automatizovaných systémů za celou Českou republiku. Stejně tak MD nesleduje centrální statistiku případných chyb při identifikaci provozovatele vozidla. Údaje se přebírají z registru silničních vozidel a případné nesrovnalosti se řeší v rámci konkrétního správního řízení zákonnými postupy,“ popsala redakci Světa motorů mluvčí rezortu Alena Mühl.
Protože stát nevede jednu centrální databázi pro automatické radary, přesné celorepublikové číslo složené čistě ze stacionárních kamer neexistuje. Nicméně vzali jsme celkové statistiky Policie ČR a námi oslovených obecních úřadů. A spočítali jsme, že ročně se projedná v České republice přes 1,5 milionu dopravních přestupků, z nichž až 70 procent jsou právě překročení rychlosti zachycená automatizovanými systémy.
Ve velkých městech nebo na vytížených úsecích, jako je pražská Jižní spojka, dálniční obchvaty nebo opravované úseky D1, dokáže jediný kamerový systém ročně vygenerovat desítky tisíc výzev k úhradě.
Oko úředníka
Abychom nezůstali jen u teorie, oslovili jsme městský úřad v Rosicích, jak vypadá taková běžná denní agenda zjišťování hříchů z radaru. Podle Jakuba Hnáta z rosického městského úřadu u nich i přes vysokou míru automatizace dělají závěrečnou kontrolu vždycky lidé. „Po oznámení policií na odboru dopravy znovu ručně zkontrolují, zda sedí registrační značka, směr vozidla i naměřená rychlost. Pokud zjistí chybu třeba v registrační značce, dohledávají údaje ručně. Při párování provozovatele se stává, že systém narazí na překlep v adrese nebo chybějící údaje. I ty musí úředník manuálně doplňovat, aby výzva vůbec dorazila do správné schránky.“
I když se může zdát, že v Rosicích jim kvůli přestupkům z automatických radarů přibývá práce, čísla ukazují spíš stabilní tempo. Třeba za letošní červen zaznamenali 1849 přestupků, za červenec 1805 a za srpen 1814. Jinde, blíž k Praze, mají z automatických radarů a jiných systémů k vyřízení výrazně víc žádostí. V Říčanech rozeslali nad devadesát tisíc výzev k uhrazení přestupku z automatického systému. A to by bylo, aby se někdy někde neobjevila chyba. Nejeden případ řešila právní ochrana řidiče, společnost DAS, která zastupovala například Tomáše z Prahy, jemuž přišla pokuta z automatického systému kontroly na parkování.
Mýtus o chybách
Skutečnost je taková, že technická chybovost samotných radarů bývá minimální, v řádu promile, protože kamery využívají pokročilé rozpoznávání textu (OCR). Systém snímek vyčistí, upraví jas, kontrast, narovná úhel pohledu a odfiltruje odlesky světel nebo kapky deště. Obraz značky se rozseká na jednotlivá písmena a čísla, analyzují se hloubkové vlastnosti znaků. Systém dokonce pozná rozdíl mezi zaprášeným B a číslicí 8. „Disponuje mechanismy pro následné zpětné dohledání. Na základě kombinace dostupných dat z registru vozidel – jako je typ vozidla, jeho barva a zbývající čitelná část registrační značky – dokáže systém identitu vozidla dodatečně ztotožnit a ověřit v databázi,“ řekla k systému dohledávání při automatické kontrole parkování mluvčí Technické správy komunikací v Praze Barbora Lišková.
Takže k chybám může dojít překvapivě častěji spíš při párování v registru silničních vozidel – například u auta po čerstvém přepisu leasingových společností nebo při chybně zadané adrese trvalého bydliště.
Jak se účinně bránit?
Co když vám ale dorazí výzva za auto, které jste v danou dobu nevlastnili, na fotce z radaru je úplně jiné vozidlo nebo má úřad špatně kalibrovaný senzor? Výzva, která vám přijde poštou nebo do datové schránky, často neobsahuje kompletní spis s fotkou v plném rozlišení. Máte právo žádat o nahlédnutí do spisu, případně o zaslání fotky. Často už při pohledu na ni můžete zjistit, že automat špatně přečetl písmeno na cizí registrační značce nebo je na fotce jiné auto. V tom případě pošlete úřadu písemné vyjádření s důkazy, že s pokutou nesouhlasíte. Přiložte třeba kupní smlouvu o prodeji auta, pokud už ho nevlastníte, včetně potvrzení o podání žádosti o přepis v registru vozidel.
Pokud úřad vaše argumenty v první fázi ignoruje a vydá příkaz o přestupku, máte osm dnů od doručení na to se odvolat. A nemusíte jim nic vysvětlovat – jeho podáním se příkaz ze zákona ruší a úřad musí zahájit klasické správní řízení. „Ve správním řízení musí úřad prokázat, že jste přestupek skutečně spáchali. Obrana může spočívat například v napadení důkazů či způsobu měření rychlosti,“ uvádí právník Ondřej Preuss z webu dostupnyadvokat.cz. Navíc ve správním řízení už můžete předložit svědectví nebo technické argumenty, jež prokážou chybu ze strany úřadu.
Z radaru až do schránky
0,001 s | Záchyt: Radar vás změří, odečte zákonnou toleranci (3 km/h/3 %) a vytvoří šifrovaný datový balíček.
Do 24 h | Síto u policie: Městská policie stáhne snímky, odfiltruje nečitelné značky a majáky IZS.
1. až 3. den | Lustrace v registru: Úředníci na odboru dopravy prověří RZ v registru silničních vozidel a spárují auto s provozovatelem.
Do týdne | Odeslání výzvy: Systém vytiskne výzvu k úhradě určené částky a pošle ji poštou nebo datovkou.
Do 15 dnů | Rozhodnutí: Provozovatel zaplatí (věc končí bez bodů), nahlásí řidiče nebo ignoruje (spouští se správní řízení).
|Překročení rychlosti 2025
|Kategorie
|Počet
|V obci o 10 km/h a více
|98 029
|V obci o 20 km/h a více
|38 748
|Mimo obec o 10 km/h a více
|38 698
|Mimo obec o 30 km/h a více
|13 965
|V obci o 40 km/h a více
|1327
|Mimo obec o 50 km/h a více
|1088
|CELKEM
|191 855
|Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR
Rady pro řidiče: Neoprávněné pokuta
Nic neplaťte: Zaplacením určené částky řízení definitivně končí a peníze už z úřadu zpět nedostanete.
Požádejte o snímek: Vyžádejte si nahlédnutí do spisu. Často zjistíte, že automat špatně přečetl písmeno na cizí RZ nebo je v záběru jiné auto.
Doložte fakta do 15 dnů: Auto jste prodali? Přiložte kupní smlouvu a potvrzení o podání žádosti o přepis. Ukradená značka? Přiložte protokol od Policie ČR.
Odvolejte se do osmi dnů: Pokud úřad vydá příkaz, podejte odpor. Příkaz se tím ruší a rozbíhá se klasické řízení, kde můžete předložit důkazy.
Nejčastější mýtus: Může pokutu poslat čistě umělá inteligence?
Mýtus: „O mojí pokutě rozhodl počítačový robot bez lidského zásahu.“
Realita: Podle ministerstva dopravy informační systémy pouze zrychlují rutinu (vyhledání v registru, tisk obálek). Samotné projednání přestupku a finální razítko musí ze zákona vždy provést konkrétní úředník správního orgánu.
Zdroj: Svět motorů