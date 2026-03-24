Jak rychle nabíjet několik elektromobilů současně? Američané vědí, jak na to
GM nedávno zveřejnilo patent na rychlonabíjení několika elektromobilů současně u veřejné stejnosměrné nabíječky. Co se ukrývá pod zkratkou LPAP?
Nejnovější elektromobily už v zásadě zcela odbouraly dřívější slabinu v podobě krátkého dojezdu na jedno nabití. Dnes není problém u některých ujet i 600 km. Přirozeně to velmi záleží na jízdním prostředí, ale také na okolní teplotě. Pokud je zima s teplotami pod bodem mrazu, dojezd může být kratší klidně o více než třetinu oproti údaji výrobce.
Dnes už není velkým problémem ani rychlost nabíjení. Ano, vozidlo na fosilní paliva natankujete stále mnohem rychleji, než nabijete i ty nejlepší elektromobily za předpokladu, že máte výkonnou nabíječku, ale obecně vzato, doba nabíjení se stále zkracuje.
V praxi tak největší problém představuje rychlé tempo růstu prodejů elektromobilů, s čímž ale ne všude koresponduje množství veřejných nabíjecích stojanů. V praxi to znamená, že občas jste nuceni u nabíjecího stojanu čekat ve frontě, až si vozidlo nabijí ti, kteří přijeli před vámi.
Posledně jmenovaný problém by ale mohl vyřešit nově přihlášený patent společnosti General Motors (GM) a odhalený úřadem GM Authority. Jeho předmětem je řešení nebo spíš technická možnost, jak na jeden rychlonabíjecí stojan (a tedy stejnosměrné dobíjení) připojit najednou více elektromobilů.
Základ v takzvaných nízkopříkonových přístupových bodech LPAP (Low Power Access Points). Myšlenka je taková, že vozidla, která nabíjejí, by nebyla připojena přímo ke stojanu rychlonabíječky, ale k LPAP. Patent GM počítá s tím, že každý nízkopříkonový přístupový bod (LPAP) by měl tři konektory, které mohou fungovat jak v režimu vstupu, tak také výstupu.
Jedním z konektorů by bylo LPAP připojeno ke stojanu rychlonabíječky, a tedy by pracovalo v režimu vstupu. Zbylé dva by v režimu výstupu mohly být připojeny buď přímo ke konektoru vozidla, nebo k další LPAP. Takto by bylo možné do série zapojit několik LPAP. Každé LPAP je vybaveno řídicí jednotkou, která komunikuje jak s autem, tak s dobíjecí stanicí. Umí určit stav nabití a i napětí baterie připojeného elektromobilu a zmíněná data předat nabíječce. Ta následně podle toho přerozděluje nabíjecí proud podle stavu nabití baterií jednotlivých připojených vozidel.
Koncept také počítá s tím, že ačkoliv jsou v současné době k dispozici rychlonabíječky s výkonem 400 kW, ve skutečnosti je mnoho aut vybavených slabší palubní nabíječkou. Takže uvedený výkon nelze v praxi využít. A právě to by se mělo změnit v rámci popisovaného konceptu. Pokud by nabíječka měla výkon 400 kW, bylo by možné na ni, aniž by nabíjení trvalo déle, připojit dvojici vozidel, kdy každé má výkon palubní nabíječky 150 kW.
Zdroj: Jalopnik a Wikipedie