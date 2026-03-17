Jak se dá vydělat na teréňáku? Ceny těchto aut už neklesnou
Některé offroady dnes v Evropě fungují téměř jako alternativní investice. Drží cenu a v ideálním případě dokonce zdražují. Vybrali jsme tři takové.
Klasické terénní vozy mizí z evropského trhu, ale právě proto začínají držet hodnotu lépe než běžná auta. Vybrali jsme tři modely, které dávají ekonomický smysl. Suzuki Jimny, Toyota FJ Cruiser a Toyota Land Cruiser. Fungují nejen jako nekompromisní stroje do terénu, ale i jako relativně bezpečné uložení peněz.
Suzuki Jimny (od 2018): Malé auto, velký cenový paradox
Suzuki Jimny poslední generace je jednou z největších anomálií současného automobilového trhu. Auto, které stálo při uvedení na český trh 422.900 Kč, se během pár let proměnilo v nedostatkové zboží. Kvůli evropské legislativě a také výrobním kapacitám Suzuki, které stíhalo uspokojovat sotva domácí japonskou poptávku.
Evropské emisní limity brzy prakticky ukončily jeho klasický prodej, protože i s poměrně úsporným benzinovým motorem musel výrobce platit tučné emisní pokuty přesahující 100.000 Kč.
Suzuki Jimny se sice krátce vrátilo v užitkové verzi N1, ale poptávka stále extrémně převyšovala nabídku. Do Česka se dostávaly jen jednotky nových kusů ročně. Suzuki zkrátka pokrývalo větší trhy. Výsledek? Ojetiny se dnes běžně prodávají za ceny převyšující původní ceníky. Částky za pár let staré vozy převyšují i 850.000 Kč. Jak silná je ochota zájemců takto extrémní navýšení ceny platit? To nevíme.
Pod kapotou je jediná a správná volba: atmosférický čtyřválec 1.5 VVT (K15B). Není zrovna silný, ale je mechanicky jednoduchý, spolehlivý a přesně zapadá do charakteru auta. Jimny je o klasické mechanice – rám, tuhé nápravy a redukce jsou dnes téměř vyhynulá kombinace.
Zajímavostí, která má vliv i na vnímání auta na trhu, je původ výroby. Třídveřové Suzuki Jimny se vyrábí výhradně v Japonsku, což posiluje jeho image poctivého japonského offroadu. Naproti tomu novější pětidveřová verze vzniká v Indii a cílí primárně na levnější trhy. I když to na funkčnost nemá zásadní vliv, mezi fanoušky i kupujícími v Evropě má japonská třídveřová verze obecně vyšší prestiž.
Toyota FJ Cruiser (2006 – 2022): Retro přerostlo v investici
Toyota FJ Cruiser se podivného retro experimentu proměnila v kult. Nikdy se oficiálně neprodávala v Evropě a na ulici ji potkáte zřídka, i tak se ale pár kousků inzercích obvykle najde. Dnes se ceny v Evropě běžně pohybují přibližně od 500.000 Kč za unavené kusy až po 1,2 milionu za dokonalé exempláře. A to je spíš začátek.
Srdcem vozu je legendární šestiválec 4.0 V6 VVT-i (1GR-FE) o výkonu 178 kW. Motor, který má blíž k americké robustnosti než evropské efektivitě. Vydrží extrémní zacházení, snese LPG přestavby a má pověst téměř nezničitelné jednotky. V kombinaci s rámovou konstrukcí a jednoduchou technikou vzniká celek, který je ideální nejen do terénu, ale i jako dlouhodobá investice.
Vzácné verze s pohonem pouze zadních kol jsou spojené výhradně s pětistupňovou automatickou převodovkou. Čtyřkolky pak nabídnou volbu mezi stejným pětistupňovým automatem a šestistupňovým manuálem, přičemž právě typ převodovky zásadně ovlivňuje i charakter pohonu všech kol.
Bílá střecha, kulatá světla a protichůdné „sebevražedné“ dveře vytvářejí styl, který prostě nestárne. Však právě tento designový směr, který těží z tvarů původního Land Cruiseru, Toyota opět vytáhla pro své nejnovější modely. A přesně to je důvod, proč se z něj stává sběratelský kus. Z evropského pohledu má jednu nevýhodu: likvidita. FJ Cruiser asi neprodáte za týden, ale prodáte ho dobře.
Toyota Land Cruiser J150 (2009 – 2023): Jistota přežije všechno
Zatímco většina aut ztrácí hodnotu s každým rokem. Je to prostě legenda. Používají ho humanitární organizace, armády, expedice, farmáři i movitější rodiny. A to vytváří stabilní trh, který není závislý jen na Evropě.
Dnes dává největší smysl generace J150 (od 2009 dodnes). Právě ona stojí na hraně mezi moderním autem a starou školou – poctivá mechanika a schopnosti v terénu. Zároveň už nabízí komfort a výbavu, kterou lze bez problémů používat každý den, tedy pokud si vyberete honosnější specifikaci a novější ročník.
Nejlepší volbou je diesel 3.0 D-4D (1KD-FTV), ideálně po modernizacích, kdy Toyota postupně odstranila slabší místa starších verzí. Není to bezúdržbový motor, ale při pravidelném servisu zvládá bez problémů stovky tisíc kilometrů. Bez obav můžeme doporučit i novější 2.8 L 1GD-FTV. Ani od jednoho z motorů však nelze očekávat oslňující dynamiku.
Důležitější než samotný nájezd je historie. Dobře udržovaný kus má na trhu výrazně vyšší hodnotu než levnější, ale zanedbaný exemplář.
Specifickou výhodou J150 je její globální použitelnost. Je to auto, které má hodnotu prakticky kdekoliv na světě. Právě proto se starší kusy často vykupují a exportují mimo Evropu, což dlouhodobě drží ceny nahoře. Na rozdíl od běžných SUV tak Land Cruiser netrpí typickým evropským scénářem rychlého propadu ceny.
Zajímavé je i to, jak dobře J150 stárne. Nejen technicky, ale i vizuálně. Facelifty ji udržely aktuální natolik, že ani starší kusy nepůsobí zastarale. To je další faktor, který podporuje stabilitu cen.
Na trhu se dnes ceny pohybují zhruba od 600.000 Kč za starší kusy až po více než 1,5 milionu Kč za zachovalé moderní exempláře s nízkým nájezdem. Pokud hledáte jistotu, která funguje bez ohledu na trendy, regulace nebo módní vlny, Land Cruiser J150 patří mezi opravdu bezpečné volby.
Jinak levnější a starší generace J120 funguje mechanicky neméně spolehlivě, jen ji už obecně mnohem více trápí stáří a koroze. Na závěr dodejme, že cenu si spolehlivě drží i konkurenční Nissany Patrol či další prověřené offroady.
Zdroj: autorský článek, bazarová rubrika Světa motorů