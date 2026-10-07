Jak se nespálit při koupi ojetých zimních kol? Nejčastější vady nemusí být vidět
Ojeté pneumatiky, starší kola či rovnou celé komplety mohou být levnější cestou, jak vybavit své auto tím nejdůležitějším na zimu. Jenže když kupujete kola jen tak na ulici, není úplně těžké naletět.
Se začátkem října přichází čas na výměnu letních pneumatik za zimní, patříte-li k těm řidičům, kteří to pravidelně dělají. Myslet je však třeba i na celoroční pneumatiky – používáte-li je, právě nyní je vhodná doba zjistit, jak hluboký mají dezén a jak jsou staré. Důvod je jednoduchý – od 1. listopadu začíná platit povinnost užít zimních pneumatik, je-li na vozovce souvislá vrstva sněhu, led či námraza, anebo je-li to možné předpokládat.
Testy zimních pneumatik se už pár týdnů různě po internetu objevují, mají však jedno společné – testují se vždy nové pneumatiky. Kdo toho nenajezdí hodně, nebo má zrovna hluboko do kapsy, může se poohlédnout po ojetých gumách. Řekněme si to na rovinu, kvalitní zimní pneumatiky jsou základem bezpečné jízdy v zimním období, ale můžou se dost prodražit. Lepší než koupit něco levného, co v nouzi nepodrží, je podívat se po již použitých pneumatikách.
Ovšem, pořízení ojetých pneumatik či kompletů disků s pneumatikami není jen tak, a tak jsme se jeli poučit do firmy Motolab.cz, která se zabývá prodejem použitých kol a pneumatik.
Je třeba začít od výběru správného rozměru, zálisu, průměru středové díry a rozteče. Rozměr je jednoduchý, je uvedený v technickém průkazu vozidla, resp. u vozů, které už mají jen „jednodílný“, nikoliv už „dvoudílný“ TP, se dá dohledat ke konkrétnímu kusu na Portálu dopravy či rovněž vládním webu dataovozidlech.cz.
Tamtéž je uveden zális, tedy vzdálenost dosedací plochy na náboj od středu disku. Kladné číslo za písmeny ET, tedy např. ET35, znamená, že dosedací plocha je 35 mm od středu směrem k vnější straně disku. Záporné číslo samozřejmě znamená dosedací plochu od středu směrem k vnitřní straně disku; taková kola pak budou víc trčet ven.
Středová díra je také relativně jednoduchá, dá se změřit. Pokud je na novém kole větší než vyžaduje náboj, dá se použít vymezovací kroužek. „Nenese hmotnost auta, ale je důležitý k vystředění kola na náboji při montáži“ říká o něm Simeon Placharov ze společnosti Motolab.cz. Středová díra kola však nesmí být menší, než vyžaduje náboj, v takovém případě by kolo nešlo nasadit.
Trochu problém může být s roztečí, protože ta nikde uvedená není. Nenajdete ji v technickém průkazu a máte-li originální kola, není uvedena ani zezadu na tom disku vedle rozměru a ET. U neoriginálních kol uvedena bývá. K tomu se navíc špatně měří, zejména u kol s pěti dírami. U kol se čtyřmi dírami je roztečí vzdálenost mezi středy protilehlých děr, u „pětidíry“ je to vzdálenost mezi středem díry na šroub a místem přímo protilehlým, kde by u „čtyřdíry“ byla díra na šroub.
Existují na to speciální měrky a nejsou ani drahé, ale normální člověk něco takového použije jednou za uherský rok, a tak nejlepší cestou je najít tu rozteč na internetu. V dnešní době je však nutné dávat pozor na umělou inteligenci, která v takovýchto faktických věcech často fabuluje. Rozteč samozřejmě musí sedět přesně, kola s roztečí např. 5×110 (pět děr, rozteč 110 mm) není možné nasadit na náboj s roztečí 5×112, i když je rozdíl jen dva milimetry.
Jistotou je samozřejmě specializovaná firma, která se prodejem kol a disků zabývá. Tyto firmy dokážou podle modelu auta nebo VIN rozteč přesně zjistit a nabídnout kola, která odpovídají všem parametrům.
Problém často neviditelný
Zároveň jsou jakousi jistotou v případě, že je s koly nějaký problém. Kola totiž mohou mít některé vady, které není možné poznat jinak než na vyvažovačce v pneuservisu. Jinými slovy, disk může na autě ve vyšší rychlosti házet, i pokud má deformaci tak malou, že není pouhým okem vidět. Specializovaná firma si samozřejmě snáze dokáže pohlídat, zda některý disk je zdeformovaný, či nikoliv.
Firma Motolab.cz doporučuje přinejmenším při nákupu udělat kontrolu pohledem – opřít si kolo např. o zeď a z větší dálky se na něj kolmo podívat. Nezjistíte tak však ty nejčastější, tedy drobné deformace. „Opřením kola a pohledem z dálky je vidět větší poškození, od tří milimetrů. Mnohem častější je to v míře cca 1–2 mm, které okem nejdou vidět, ale v autě je dozajista ucítíte,“ upřesňuje Placharov.
Proto je důležitá kontrola na vyvažovačce. Ideál samozřejmě je stroj s přítlačným válcem, který sám odhalí i tzv. házivost, tedy zda je disk „kopnutý“, nutný ale není. Nemají ho totiž všude, protože je velmi drahý. „I na úplně základní vyvažovačce při roztočení ručně se dá poznat to házení,“ dodává Placharov.
Problémy mohou samozřejmě mít i ojeté pneumatiky. K viditelným – ovšem pouze je-li guma vyzutá – patří fyzické poškození patky pneumatiky v místě, kde dosedá na ráfek. Neumětelská práce se zouvacím strojem může zapříčinit odření patky až na ocelovou výztuž a taková pneumatika je samozřejmě na vyhození. Při koupi ojetých pneumatik lze také snadno změřit hloubku dezénových drážek či okem odhalit fyzická poškození běhounu či bočnice; guma s poškozenou bočnicí je také dobrá leda na vyhození.
Co ovšem na vyzuté pneumatice vidět není, je boule v bočnici. Vyboulí se až po nazutí pneumatiky na disk a nahuštění, a to ji můžete opět rovnou sundávat a shánět jinou. Naopak fyzické poškození, ať už natrhnutí bočnice nebo části běhounu, vidět je. Menší poškození je běžné a provozu nebrání, viditelný či dokonce potrhaný kord však znamená, že je pneumatika na vyhození.
Baterie i na deset let
Moderní auta mají už řadu let povinně kontrolu tlaku v pneumatikách. Ta se děje dvojím způsobem – buď jde o pasivní systém, který jen z otáček kol, zjišťovaných čidly ABS, zjistí, že se některé kolo točí rychleji, a tedy má menší průměr a pravděpodobně nízký tlak, takže zahlásí chybu a na řidiči je, aby zkontroloval tlak ve všech pneumatikách.
Ten složitější obsahuje rádiové snímače tlaku, které jsou součástí ventilku. Zda je vaše auto má, poznáte jednoduše – pokud v přístrojovém štítu či infotainmentu najdete přesné hodnoty tlaku, systém je přítomen. Rádiové snímače tlaku v sobě mají baterii, jejíž životnost má být 5–7 let. Ve skutečnosti však v případě, že někdo mění na zimu a léto celé komplety kol, nepřezouvá jen pneumatiky, vydrží baterie klidně 10–11 let. Pokud se totiž snímače dlouho nehýbou, uspí se a energii nespotřebovávají. Servisy a specializované firmy mají čtečky, které simulují auto a se senzory dokážou komunikovat. Zjistí tak i stav baterie.
A konečně, k čemu jsou ty barevné tečky na pneumatikách či discích některých aut? Podle společnosti Motolab.cz ukazují místo, kde je nějaká nevyváženost pneumatiky a disku. Pneumatika se při přezouvání dá oproti disku pootočit a tím lze minimalizovat hmotnost závaží, které je třeba na disk nalepit.
Pořízení ojetých kol a pneumatik tedy není úplně jednoduché, ale nemusí to být past vedle pasti, pokud víte, na co se dívat a co jak zkoumat. Anebo, kde jedno, druhé či obojí najednou přímo koupit.
Zdroj: Autorský text s využitím informací od Motolab.cz | foto: Marek Bednář, Auto.cz | video: Motolab.cz