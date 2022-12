Jak se vyrábějí legendární česká plechová autíčka? Tady vzniká potěšení do vitrínky!

Kovodružstvo Náchod vzniklo už v roce 1950, jeho výrobky tak těší už třetí generaci dětí. V novodobé historii se družstvo rozdělilo na výrobu plechových hraček pod značkou Kovap a sběratelských modelů Kaden z původní zkratky KDN.

A právě na produkci detailně zpracovaných miniatur jsme se zajeli podívat do Nového Hrádku – malého městečka na hranici s Polskem, kde nežije ani tisícovka obyvatel.

Přesto odsud vyjíždějí ke sběratelům špičkové modely, které možná máte doma, aniž o tom víte. V letech 1996 až 2003 byl Kaden dodavatelem modelů Škody Auto a dodnes pokračuje jeho spolupráce s domácí Tatrou.

Nebudou se křivit

Hned po vystoupení z auta nás za oknem láká nápis Prototypová dílna. Jenže než nás sem pustí, ještě to chvilku trvá. Mezitím se dozvídáme, že historie firmy byla dost barvitá a dnes je místní specialitou zakázková výroba malých sérií. Proto se taky všechno dělá pěkně postaru, ručně. V reálu to třeba znamená, že když se má autíčko dekorovat tamponovým tiskem třemi barvami, musí ho pracovník třikrát vyndat a opět dát do kopyta, kde na ně nanese barvu. Detaily se domalovávají ručně, proto si tady hýčkají zručné malířky.