Jak se zakládají mosty? Takovou příklepovku jste asi ještě neviděli!
Na stavbách nových silnic nebo dálnic můžete často slyšet bouchání jakési
velké sbíječky. Je to speciální vrtačka pro základy mostů. Jak funguje a proč
zní jako příklepovka?
Jsou věci, které vám roky leží v hlavě. Jednou za čas si vzpomenete, že byste chtěli znát odpověď, Google ji nenajde, umělá inteligence taky ne a vy si řeknete, že se na to někdy někoho zeptáte. Roky jsem pracoval v rozhlase, a tak jsem reportáže vnímal ušima. Na stavbách nových silnic či dálnic jsem mnohokrát viděl velký bagr, který měl místo lžíce vrták a vrtal díry do země, zatímco mně vrtalo hlavou, zda jde o obrovskou příklepovou vrtačku.
Vrták se vždy chvíli otáčel a pak se ozvalo bušení a celý stroj se začal klepat jako při menším zemětřesení. V hlavě mi naskočila paralela s vrtáním příklepovkou do panelů sídlištního 2+1, které normální vrtačka moc nedávala. Teprve když se zapnul příklep, tak se vidiák začal zakusovat do stěny, div nevnikl do sousedčiny ložnice.
Na stavbách dálnic je to ale s tím vrtáním trochu jinak. Jak, to jsem se vydal zjistit na stavbu nového přivaděče od kolínské silnice I/12 k Pražskému okruhu.
Bez příklepu
U Úval, které leží těsně před Prahou na kolínské silnici, projíždí řidiči od loňského léta staveništěm. Roste tady dvanáct a půl kilometru dlouhá čtyřproudá komunikace, která vytvoří obchvat Úval, Běchovic a Nové Dubče. Půjde o silnici pro motorová vozidla s mimoúrovňovými sjezdy a nájezdy. A tak tady vznikají i nové mosty. „Mimoúrovňových křižovatek vznikne šest, to je zhruba každé dva kilometry jedna. Mostů je dvacet tři,“ vysvětluje ředitel stavby Roman Zbořil ze Skansky.
Vybaveni vestami a helmami se vydáváme na stavbu jednoho z nich. Míjíme bagry, které musí přesunout celkem dva miliony kubíků zeminy. Silnice totiž povede z velké části v zářezu hlubokém místy až šest metrů. Důvod je prostý: snaha co nejméně obtěžovat hlukem ze silnice lidi bydlící v okolí. Půl milionu kubíků vytěžené zeminy se použije na stavbu valu u Pražského okruhu mezi brněnskou dé jedničkou a hradeckou dé jedenáctkou.
Po novém přivaděči od Kolína, který vyjde dle předpokladů na šest miliard korun, by se mělo začít jezdit v roce 2028. Zatím tu ale místo aut spěchajících ráno ku Praze na porady do kanceláří potkáte jen stavební techniku. A na stavbě jednoho z mostů už slyším i „příklepovku“, jejíž fungování jsem chtěl prozkoumat podrobněji. Domluvil jsem se proto se stavaři na malé exkurzi.
Mostní vrták
Vrták se otáčí, po chvíli se ozve bouchání a celý stroj, kterému se říká jednoduše vrtačka, chvíli klepe do skály. Pak se zastaví, trochu nadzvedne a znovu začne vrtat. „Průměr vrtáku je dvanáct set,“ vysvětluje projektový manažer mostů Michal Hrutkai. Na mysli má rozměr v milimetrech. Více než metrový vrták je tedy o dost větší než ten, kterým jsme dělali doma dírky pro hmoždinky. Však tady místo hmoždinek budou piloty pro mosty. Ty jsou dle geologie až třicet metrů hluboké. „Tady narazili na skálu, takže šli kluci jen do deseti metrů,“ dodává Hrutkai.
Jestli bude díra hluboká deset, šestnáct nebo pětadvacet metrů, posuzuje přímo na místě geolog. Odebere vzorky materiálu, který se vrtačka snaží prorazit. Posoudí jeho tvrdost a rozhodne o tom, zda je potřeba vrtat dál, nebo ne.
Na tvrdosti podloží taky záleží rychlost práce. Do tvrdé skály to jde logicky pomalu. Tam, kde je země měkká, je to rychlejší, a ještě nedostává tolik zabrat vrták. „Příklep ale nemáme. To bouchání je vůle v čepech, když si obsluha mění koncovou korunku pro typ horniny, na kterou narazí,“ vysvětluje mostař Hrutkai. V tom se vrtání mostních pilot liší od vrtání v bytě. V čem se neliší, to je riziko, že se zlomí vrták. Nehledě na to, že má v průměru přes metr.
Zátěžový test
Když už se most dokončí, musí se zjistit, jak je pevný. Kdo si vzpomíná na záběry z testování Nuselského mostu, byl by dnes asi zklamaný. Žádné tanky, pouze auta s přesně naváženým nákladem, která navíc nejezdí, ale jen stojí. Vždy pár minut postojí, technici změří průhyb, auta se posunou o pár metrů, vše se zas přeměří a za zhruba dvě hodiny je hotovo. Tedy v terénu je hotovo. Naměřené hodnoty pak musí důkladně zanalyzovat experti. Aby se nestalo, že zkouška dopadne špatně, testuje se most už během stavby a vzorky betonu se pravidelně odváží do laboratoře.
Bourání mostu
Když je most starý a nevyhovující, musí se zbořit. O Velikonocích se takto likvidoval most přes dálnici D11 u obce Jirny v okrese Praha-východ. Dálnice se tady bude rozšiřovat, takže most musel pryč, protože pod ním nebylo místo pro zvětšení dálnice na dvakrát tři pruhy. Bourání začalo okolo osmé večer a skončilo druhý den po desáté dopoledne.
Zdroj: Svět motorů