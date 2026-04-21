Jak se zbavit pískání brzd? Prostě je vyčistěte! Ale má to svá pravidla.
Čističe brzd mohou zlepšit brzdný výkon. S korozí si však neporadí, navíc na brzdách nemůžete čistit, co se vám zamane.
Čistič brzd zpravidla dodávaný ve spreji patří k základnímu vybavení každé autodílny, podobně jako třeba vazelína ve spreji nebo chemický přípravek zlepšující elektrickou vodivost, zvaný také kontaktol nebo lidově v hantýrce automechaniků „konkor“. K čemu se čistič brzd používá, je zřejmé už z názvu. Jeho možnosti využití jsou ale mnohem širší. Současné čističe brzd jsou pouze lehkými uhlovodíky a alkany (nasycené uhlovodíky). Zároveň nesmí obsahovat aceton stejně jako chlórované komponenty. Vlastností čističů brzd je, že jsou velmi rychle odpařitelné, a tedy obecně vzato vůči technice šetrné.
Velmi účinně rozpouští mastnotu a různé usazeniny, což je právě zejména u brzd velmi žádoucí. Aby brzdy dobře plnily svůj účel, musí být jejich třecí plocha mezi kotoučem a brzdovou destičkou co možná nejčistší a ideálně zcela hladká. Díky zmíněné vlastnosti ale mohou čističe brzd plnit roli odmašťovačů dílů. Pokud potřebujete brzdy pouze čistit a nikoliv odmašťovat, je určitě šetrnější než čistič na brzdy použít vysokotlakou vodu, která skutečně dokáže čištěné komponenty perfektně zbavit prachu. Po vyčištění je ale třeba brzdy důkladně vysušit, ideálně stlačeným vzduchem. Uvedené lze velmi dobře uplatnit při výměně kotoučů a destiček.
Pokud jsou brzdy znečištěné, projevuje se to nerovnoměrným brzdným účinkem, který ale jako řidiči nemusíte pocítit. Čeho si ale jistě všimnete, mohou být různé pazvuky od vrzání a skřípání až po pískání. Obyčejně je způsobuje nějaká nečistota mezi destičkou a plochou kotouče. Znečištěné brzdy ale mohou vést také k nerovnoměrnému opotřebení třecí plochy destiček, případně zvlnění plochy kotouče.
Aby brzdy fungovaly správně, musí se po odbrzdění destičky lehce vracet, což se děje pouze na základě deformace pryžového těsnění, které je součástí brzdiče. Nejsou zde žádné vratné pružiny a podobně. Pokud je ale brzdový třmen zatuhlý (s podobným efektem v praxi), čistič na brzdy problém nevyřeší. Totéž se týká také koroze brzd. Ani v tomhle případě čistič na brzdy nepomůže.
I nové se čistily
Pokud si dnes koupíte nové brzdové kotouče, budou potaženy ochranným lakem. Proto se při brzdění s novými kotouči vyžaduje určitá opatrnost, neboť lak se musí nejprve obrousit. Až poté brzdy nabídnou plný výkon.
V minulosti se místo laku nové kotouče olejovaly, takže použít čistič na brzdy při jejich montáži (nebo spíš těsně po ní) bylo nutné, jinak by to moc nebrzdilo. Čištění brzd je na první pohled snadné. Demontujete kolo a přípravek nastříkáte rovnoměrně na plochu kotouče. Aby to ale bylo účinné, měli byste přípravek stříkat ze vzdálenosti 20 až 30 cm na obě plochy, tedy i tu zadní nebo spíš vnitřní stranu, která je obtížněji přístupná.
Jak je to ale s brzdovými destičkami? Na internetu se lze dočíst, že by se na ně měl používat pouze v malém množství kvůli pórovitosti. Ta je ve skutečnosti minimální, jelikož destičky jsou směsí lisovanou za tepla. A uvedený technologický proces nízkou pórovitost přímo zaručuje.
Jedno úskalí však čistič brzd ve spreji při jeho aplikaci na brzdové destičky mít přesto může. A sice, že koroze (oxidy železa) vnikající omýváním na plochy destičky může následně při tlaku a teplotě tvořit tvrdé povrchy podobné karbidům. Ty poté způsobí na ploše brzdového kotouče efekt gramofonové desky.
Pokud potřebujete čistit hlavně brzdič, je mnohem lepší destičky z něj demontovat. Samotné čištění brzdových třmenů má také svá specifika. Aby se třmen, obyčejně plovoucí, dobře pohyboval, jsou jeho vodicí čepy (na nich se pohybuje přední plovoucí část vůči té, která má v sobě brzdový pístek – čili ta zadní) namazány měděnou vazelínou, takzvanou měděnkou. Pokud ale aplikujete větší množství čističe na brzdy, rozpustí se nejen nečistoty, ale také ona měděnka. Čili po vyčištění třmenu je určitě doporučeno čepy opět měděnou vazelínou namazat.
Zmíněná vazelína se také používá k mazání stykových ploch destiček, jak už píšeme výše, z důvodu jejich určité volnosti, a tedy pohybu ve třmenu. Jinak řečeno, aby se destička ve třmenu nevzpříčila. Protože rychlost odpařování čističe souvisí s teplotou, určitě je dobré čistit brzdy studené, tedy nikoliv po jízdě, kdy mohou být ještě ohřáté.
Bezpečnost především
Čistič brzd je chemický přípravek, a proto je potřeba s ním manipulovat opatrně. Určitě se vyvarujte kontaktu s kůží, jakkoliv, pokud k tomu dojde, tak vám neublíží. Častější styk s kůží ale může vést ke svědění. Čili je lepší použít gumové rukavice, ideálně pro zdravotnický personál, které zároveň umožňují mít dostatek citu. Určitě je dobré chránit si oči vhodnými brýlemi a samozřejmě se vyvarovat blízkosti otevřeného ohně. Čistič na brzdy je totiž hořlavina. V bezpečnostním listu, který je k dispozici ke každému výrobku, se dočtete, že čistič brzd je „vysoce hořlavá kapalina a páry“. Čili určitě není dobré při práci s ním třeba kouřit.
Co se týče čističe jako takového, tak značka nebo přesněji výrobce asi není v tomhle případě důležitý. Na trhu najdete jak značkové produkty, tak i ty méně známé. Přirozeně se mohou lišit složením, avšak pro domácí podmínky nejde o nic zásadního. Něco jiného je, pokud máte servis a opravami vozidel se živíte. To pak může být pohled na nabízené čističe brzd trochu jiný.
Zdroj: Auto Bild, bezpečnostní list LKQ Starline Čistič brzd, Učebnice pro řidiče a opraváře automobilů, Foto: Auto Bild