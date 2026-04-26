Jak se změnila ochrana dětí v autech? Na sedačce opravdu nešetřete!
Dětské autosedačky se za více než šedesát let svého vývoje změnily v osobní strážce našich dětí. Speciální skořápky jsou odolnější proti čelnímu i bočnímu nárazu. A bezpečí zvyšují také moderní technologie Bluetooth.
Podívat se přímo do továrny světového výrobce dětských autosedaček se nepoštěstí každému českému novináři. Ne všechny firmy chtějí totiž úplně prozradit technologie, které se při výrobě používají, jelikož je to jejich know-how. Svět motorů ale takovou možnost dostal, mohli jsme nakouknout pod ruce vývojářů a také si prohlédnout výrobní linky v Polsku, ze kterých sjíždějí jedny z nejbezpečnějších dětských autosedaček Thule. A nejde o žádné kovové rámy s koženými popruhy nebo pěnové podsedáky.
První linie
Málokdo si možná uvědomuje, co musí kostra autosedačky v dnešní době vydržet. Speciální skelet z vysoce pevného druhu plastu musí ochránit a odolat deformaci při kolizi a měl by vydržet pevnost zatížení přes 30 megapascalů. Dřív tak přísná norma neexistovala. Deformovat se může jen do hloubky tří centimetrů.
Jen pro představu. Desetikilové dítě připoutané v dětské sedačce v autě jedoucím padesátkou musí při nárazu udržet zatížení tři sta kilogramů. Bez odpovídající autosedačky by se dítě připoutané pouze bezpečnostním pásem uškrtilo. Proto se dětské autosedačky konkrétně v polské továrně postupně skládají z jednotlivých dílů a pokaždé jejich správné uchycení několikrát kontrolují speciální roboti.
„Nejenže kontrolujeme správné složení sedačky, ale zaměřujeme se i na finální crash testy, které děláme v naší domácí továrně ve Švédsku,“ vysvětlil nám Ahmed Masouri, manažer zádržných systémů společnosti Thule. „Přidali jsme navíc testy bočního nárazu, které jsme dřív nedělali. U těchto testů vidíme, jak náraz působí na dítě v oblasti krku a hlavy. To je velký posun, zpřísnily se také normy pevnosti materiálu, ze kterých se dětské autosedačky vyrábějí. A hledáme další alternativní bezpečnostní prvky, jak obecně zlepšit bezpečnost dětí v autě,“ uzavřel Ahmed.
Až třetina nehod z boku
Výrobci dětských autosedaček se snaží dítě ochránit proti všem nárazům. Dřív se řešila hlavně ochrana při čelním střetu, který je při nehodách nejčastější. Různé crash testy časem ale ukazovaly, že se rozhodně nevyplatí podceňovat ani boční nárazy, po kterých děti mají často zranění hlavy nebo krční páteře. Ty podle statistik nehodovosti tvoří skoro třetinu všech bouraček. Proto bývá skořepina modulu ochrany proti bočnímu nárazu vyrobena z měkkých materiálů, aby se zabránilo tvrdému nárazu na děti při srážkách.
A tak se testy už běžně zaměřují na zatížení krku na sedačkách orientovaných proti směru jízdy. „Co v testech za poslední roky sledujeme, je pohyb hlavy. Jen pro představu, když v autě sklopíte autosedačku, tak hrozí, že se dítě praští do hlavy o nějaký předmět. A v 99 procentech jde o opěrku hlavy spolujezdce, na které jsou připevněná různá pouzdra z tvrdých plastů,“ vysvětluje při osobním rozhovoru manažer bezpečnosti Ahmed Masouri.
„Nejdříve tedy uděláme nespočetně nárazových testů s různými figurínami dětí, abychom se ujistili, že hrudník, hlava a jiné části malého dětského těla jsou v sedačce v bezpečí. Abychom to dokázali, máme vlastní crash testovací zařízení, kde máme všechny zkušební figuríny od batolete až třeba po dvanáctileté dítě. Jenže ani taková výbava dnes nestačí. Chceme autosedačky ověřit i od nezávislých laboratoří, které nám udělají další nárazové testy,“ uzavírá v krátkém rozhovoru Ahmed Masouri.
Eliminujte chyby rodičů
Děti nikdy nebudou v našem autě zcela v bezpečí, dokud budou někteří rodiče podceňovat dětskou autosedačku. Od policie jsme si nechali poslat statistiky loňských nehod, u kterých nebyly děti do deseti let vůbec připoutané nebo neměly autosedačku vůbec. Stalo se tak ve více než třiceti případech. Každý z nás ví, že nežijeme ve videohře, a bohužel na fatální chyby máme prostě jen jeden pokus.
Takže pokud si někdy říkáte, že jedete s dítětem jen kousek, domů vám zbývá pouhých tři sta metrů, a proto nebudete děti v autosedačce poutat, máme pro vás odpověď záchranářů, kterou bychom nechali klidně tesat do každé autosedačky. „Při nárazu v malé rychlosti, nižší než dvacet kilometrů v hodině, prolétne dítě předním oknem. Tyto nehody bohužel končí téměř vždy smrtí dítěte,“ popsali už dřív záchranáři dětské traumatologie.
Aby výrobci předcházeli podobným chybám, vymýšlejí technologické novinky, které mají rodičům pomoci dítě správně připoutat. A nejde o nějaké dlouhé poučky nebo návody. Bohatě stačí mobilní aplikace, kde se zobrazuje kromě správného uchycení autosedačky také to, jestli má dítě dostatečně utažené bezpečnostní pásy. „Ne každý si koupí nejdražší otočnou autosedačku. A pokud sedadlo není směrem k vám, musíte svému dítěti utáhnout pásy pořádně, což je někdy velmi obtížné,“ ukazuje nám v polské továrně Ahmed Masouti na dětské autosedačce, která má na upínání pásu světelné diody. Ty svítí buď červeně, nebo zeleně.
„Druhá věc je, že utahujete pásy svého syna nebo dcery a myslíte si, že to stačí. Máte pocit, že když utáhnete pásy ještě víc, dítě se udusí nebo se mu bude špatně dýchat. Jenže není to tak, protože pás prochází tam, kde je hrudník a zezadu páteř. Dítě je silnější, než si myslíte. Problém je obecně v hlavě rodičů, kteří mají někdy přehnaný strach. Naši novou řadu Connect jsme testovali na mnoha dětech. A ony jsou rády, když vidí zelenou diodu,“ končí s úsměvem rozhovor Ahmed. Jde tedy také o znalosti rodičů a ukazuje se i při prodeji, že rodiče mají stále největší problémy se správným utahováním bezpečnostních pásů v autosedačkách.
Rozhovor: Na bezpečí dětí nám záleží
Dětské autosedačky se za posledních deset let staly bezpečnějšími a pohodlnějšími, říká v rozhovoru expert a prodejce Radek Čos.
Kde vidíte největší pokrok?
Konečně i v České republice se nám daří prosazovat použití protisměrných sedaček, které jsou mnohonásobně bezpečnější. Když přidáme nesrovnatelně bezpečnější automobily, dojdeme k tomu, že ochrana dětí v dopravě je dnes na mnohem vyšší úrovni než kdykoliv dříve. Výsledkem je radikální snížení počtu dětí, které byly zraněny, nebo se dokonce staly obětí dopravních nehod.
Když porovnáte situaci před deseti lety a nyní, je výběr dětských autosedaček vyšší?
Asi bych to rozdělil na dvě části. Ta první je počet seriózních kvalitních výrobců. Na trhu se objevily nové, velmi progresivní firmy, které jsou schopny vyvinout a nabídnout skutečně vynikající výrobky. A ta druhá část se týká sortimentu autosedaček, které dříve prakticky neexistovaly.
Co je pro rodiče při výběru autosedačky důležité?
Chování zákazníků se mění dost zásadně. Mají k dispozici mnohem více informací než dřív, různé skupiny na sociálních sítích. Takže řada z nich k nám na prodejnu přichází solidně vybavená znalostmi.
Rozhovor: Design rodiče nezajímá
Maminek, které vybírají dětskou sedačku podle barvy nebo designu, ubylo, chtějí vysoký komfort a bezpečí, řekl redakci majitel prodejny Dětský dům Ondřej Hykl.
Výrobci autosedaček tvrdí, že rodiče často chybují při převozu dětí v autě. Jak moc se zajímají o bezpečnost při výběru autosedačky?
Dříve rodiče často tolik nedbali na výběr sedačky zvlášť s ohledem na jejich potřeby a kontext situace a často ji pořizovali například dle typu kočárku nebo značky. Aktuálně je již ve většině případů bezpečnost prioritou a velká část zákazníků již pochopila, že například design je u dětského zádržného systému opravdu až druhořadou kvalitou. U novorozeneckých autosedaček jsou nejvyhledávanější funkce připevnění na isofix, otáčení a polohování.
Jak poznat bezpečnou dětskou autosedačku?
Co bych jako zákazník vyhledával, je upnutí pomocí isofixové základny pro maximální omezení chyb u poutání, kvalitní materiály ve všech částech sedačky a ergonomicky řešená skořepina sedačky v kombinaci s vnitřní vložkou tak, aby dítě sedělo vždy v té nejideálnější poloze.
Jaké značky autosedaček se ve vašem obchodě prodávají nejvíc?
Oblíbených modelů je opravdu hodně a těžko se vzájemně hodnotí napříč kategoriemi. Co se týká nejoblíbenějších značek, jsou to rozhodně Cybex, Britax Römer, Thule, Besafe a Nuna.
