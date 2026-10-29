Jak slaví Halloween automobilka Rivian? Vrcholný R1S stylizovala do motivu Krotitelů duchů
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Aktualizace přes vzduch a rozměrné displeje moderních automobilů umožňují společnostem potěšit své zákazníky speciálními režimy. V Americe populárního Halloweenu využila automobilka Rivian, která oslavy pojala také jako poctu Krotitelům duchů.
Americká společnost Rivian bere Halloween vážně a každoročně pro své zákazníky připraví softwarovou aktualizaci se zábavnými tematickými funkcemi. Letos se dokonce spojila se studiem Sony Pictures a přenesla do svých vozidel svět Krotitelů duchů (Ghostbusters). Aktualizace promění každý vůz značky ve stroj na „lov duchů“.
Pokud si uživatelé aktivují halloweenský režim, budou moci využívat speciální zvukové a světelné efekty, hledat indicie pro odemčení speciálních skrytých postav a další nečekaná překvapení. Tyto speciální změny se pojí také se specializovanou aplikací na centrální obrazovce vozu, ale také v mobilním telefonu – celou show lze tedy ovládat, aniž byste seděli v autě.
Lze tak na dálku vystrašit kolemjdoucí pomocí strašidelných sekvencí vnějšího osvětlení v kombinaci s ikonickými zvukovými kulisami z Krotitelů duchů – dokonce je možné nastavit, aby se tyto sekvence aktivovaly automaticky, když auto zaznamená pohyb ve svém okolí. Při zamykání může vůz také vydávat zvuky legendárního filmového vozu Ecto-1, protonového batohu nebo přehrávat ikonické hlášky z filmů.
Interaktivní karty s indiciemi vás pošlou na lov skrytých postav uvnitř různých obrazovek (např. při změně jízdních režimů, nastavení Gear Guard, na obrazovce boční kamery nebo aplikace Energy). Odhalení postavy Ghost Guard nebo Slimera spustí jedinečnou animaci a zvuk. Také hlasový asistent získá v tomto období osobitě strašidelný nádech. Kdykoli s rivianem zastavíte, můžete spustit také arkádovou hru „Mallow Mash“, v níž máte za úkol v časovém limitu likvidovat postavičky Mini-Pufts.
Softwarový balíček (aktualizace 2026.36) je pro majitele vozů R1 i R2 v nabídce jako časově omezený tematický režim aktivní do 2. listopadu. V Evropě se ale vozidla této značky zatím neprodávají a v tuzemsku je oficiálně registrováno jen několik málo kusů.
Novodobé Ecto-(R)1
Kromě softwarových změn pro své uživatele ale Rivian postavil také fyzickou poctu vozu Ecto-1. Využil k tomu své vrcholné sedmimístné SUV model R1S, který ve vrcholné variantě Quad díky výkonu přes 1000 koní zrychlí z 0–100 km/h za 2,6 sekundy a přitom má homologovaný dojezd 374 mil (600 km) dle EPA.
Sériová 22" aerodynamická kola vyměnila tmavou povrchovou úpravu za stříbrnou, která má odkazovat na původní chromované kryty kol, a byla doplněna o bílé kryty namísto sériových černých. Charakteristická červená grafika se táhne celou linií karoserie a je ukotvena ikonickým logem No-Ghost na kapotě a předních dveřích.
Do střešního nosiče byl zakomponován decentní design kompasu, který je viditelný pouze při pohledu shora. Zatímco historický výstražný maják byl zakoupen a restaurován, všechny ostatní změny provedl interní tým pro speciální projekty.
Koho zavoláte?
„Každý si pamatuje, kde byl, když poprvé viděl Krotitele duchů. Propojit toto nostalgické kouzlo s našimi vozy byl pro náš tým vysněný projekt. Chtěli jsme majitelům dopřát onen dětský úžas. Díky tomu, že máme pod kontrolou každý pixel, světlo i reproduktor, jsme mohli vůz proměnit v pohlcující hřiště, které tyto filmy oživuje skutečně jedinečným způsobem,“ popsal projekt Wassym Bensaid, ředitel pro software automobilky Rivian.
Automobilka celou svou halloweenskou kampaň, která kromě fyzické pocty filmovému vozu a zábavnému softwaru pro své uživatele zahrnuje také různé komunitní akce, uvedla s významnou tváří Krotitelů duchů – Billem Murrayem:
Zdroj: Rivian