Jak to bude s tuningem? Koníček, porušování předpisů, nebo obojí?
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Úpravy aut jsou součástí automobilové kultury už mnoho desetiletí. A zatímco každý máme jiný vkus, zákon je neoblomný. Jak to tedy bude s tuningem v roce 2027 a co vám hrozí, když havarujete s upraveným autem?
Úpravy aut patří k motorismu již velmi dlouho, a zatímco k nám tento fenomén ve větší míře dorazil až po roce 1989, ve světě má mnohem delší historii. Někteří ještě mají v paměti říjnový sraz příznivců upravených vozů s názvem Europe illegal season end 2026, kde se sešlo podle odhadů více než dva tisíce účastníků. Policie tu rozdala pokuty celkem za dvě stě sedmdesát tisíc a jednoho řidiče zadržela kvůli porušení zákazu řízení. Tato akce ale není ojedinělá. Jak to bude s tuningem v roce 2027?
Historie tuningu
Kdy přesně se objevil v automobilovém světě tuning, není zcela jasné. První pokusy o úpravy aut souvisejí s takzvanými „Hot Rody“ z dvacátých letech dvacátého století, kdy mladí lidé kupovali předválečné vozy a upravovali je pro pouliční závody. Pomyslnou Mekkou tuningu je ale Japonsko, kde kromě tradičního tuningu, jaký známe například z filmové série Rychle a zběsile – Tokijská jízda, vzniklo také bosozoku, tedy tuning vyznačující se velmi výstředními úpravami, jako jsou extrémní křídla, rozšíření nárazníků nebo velmi hlučné výfuky. Tento styl je spjatý také s dalším fenoménem automobilové kultury, kterým je driftování, tedy jízda přetáčivým smykem.
V samotném Československu se pak první úpravy aut objevily v sedmdesátých letech. Tehdy se však jednalo spíše o kutilství a majitelé si polepovali karoserie, měnili světla nebo upravovali interiéry svých trabantů a škodovek. Mezi nejčastější úpravy patřily šachovnicové pruhy nebo liščí ocasy na anténách. S otevřením trhu v roce 1989 k nám pak začaly kromě trendů proudit i západní vozy a tuningové díly. Domácí kutilství se tak změnilo v koníček, do kterého někteří investují nemalé peníze.
Jak to vidí policie
Jedním z největších strašáků majitelů upravených aut jsou silniční kontroly. Policie v letošním roce zakoupila dvě mobilní zařízení na měření hluku. První nasadila v květnu na Červenohorském sedle, kde se soustředila především na motorkáře, druhé pak pražští policisté využili při zářijovém tuningovém srazu ve Štěrboholech. Na co se tedy policie zaměřuje? „Při kontrolách se zaměřujeme na úpravy, které neodpovídají schválenému provedení vozidla nebo nesplňují technické požadavky. Jedná se například o zásahy do výfukové soustavy spojené s nadměrnou hlučností, nepovolené úpravy osvětlení, nevyhovující zatmavení skel, neschválené rozměry kol, úpravy podvozku či nebezpečné doplňky karoserie,“ uvedla policejní mluvčí Violeta Canoski. Podle ní ale policie přestupky týkající se nepovolených úprav samostatně nevede.
Na neschválené úpravy a hluk se policie zaměřila také při nedávných kontrolách v Benešově, kdy město ve spolupráci s policií uskutečnilo dopravně-bezpečnostní akci, při níž jako první ve Středočeském kraji nasadilo speciální mobilní hlukoměr. Během zhruba čtyřhodinové akce došlo hned k několika desítkám přestupků, z nichž dvacet bylo vyřešeno na místě pokutou, u tří byla omezena technická způsobilost na třicet dní a u dvou aut byly zjištěny nebezpečné závady, kvůli kterým byla řidičům zakázána další jízda.
Jaké hrozí sankce
V Česku neexistuje sazebník pro jednotlivé neschválené úpravy, tedy například rozdíl ve výši pokuty za kola jiných rozměrů a neschválené osvětlení. Sankce jsou tak posuzovány podle míry jejich závažnosti na A, B a nejtěžší C.
Lehkou závadou A mohou být například polepy nebo interiérové doplňky, a ačkoliv je sazba do patnácti set korun, většinou jsou řešeny pouze domluvou. V případě vážnější závady B hrozí kromě pokuty ve stejné výši také omezení technické způsobilosti na třicet dní. Pokud se jedná o závadu, která je vyhodnocena jako C, tedy nebezpečná, hrozí ve správním řízení pokuta až do deseti tisíc korun. Zároveň v takovém případě může policie zakázat další jízdu až do prokázání odstranění závady na technické prohlídce a počítat musíte také s šesti trestnými body.
Policie navíc při kontrolách spolupracuje přímo s Inspekcí silniční dopravy, a odhalování technických nedostatků je tak velmi pečlivé. „Spolupráce s Inspekcí silniční dopravy je nastavena jako dlouhodobá a týká se obecně technických silničních kontrol. Při posledním velkém opatření na tuning v Praze a Brně byli pracovníci INSID přítomni přímo na místě a podíleli se na kontrolách tuningových vozidel,“ sdělila dále policejní mluvčí.
|Pokuty za tuning
|Typ závady
|Popis
|Příklad
|Sankce
|Typ A
|Lehké závady, které nemají vliv na bezpečnost provozu
|Vnější polepy
|Do 1500 Kč, často však pouze domluva
|Typ B
|Vážné závady, které ovlivňují provozní vlastnosti
|Vyšší hlučnost výfuku
|Do 1500 Kč příkazem na místě, pokuta 2000 Kč až 5000 Kč ve správním řízení.
|Typ C
|Nebezpečné závady, ohrožující bezpečnost provozu
|Široké bodykity s ostrými hranami
|Od 2500 Kč až 3500 Kč na místě, 4000 Kč až 10 000 Kč správní řízení + 6 trestných bodů.
Co je vlastně legální
Pokud se rozhodnete pro tuning svého auta, počet legálních úprav je značně omezený. Zakázaná je v podstatě jakákoliv instalace nehomologovaných nebo neschválených dílů, například výfukový systém překračující hlukové limity, odstranění katalyzátoru, fólie na předních oknech a podobně.
Co se týká legálních dílů, je potřeba se držet pravidel pro certifikaci. Při nákupu je nutné vybírat taková kola, která jsou schválena pro daný typ vozidla. To zjistíte například ve velkém technickém průkazu. Následně budete potřebovat originál typového listu, který by vám měl vystavit prodejce při koupi. S typovým listem pak navštivte stanici technické kontroly, kde vám do něj technik potvrdí schválení.
Posledním krokem je pak zápis dané velikosti kol do velkého technického průkazu. To zanese obecní úřad s rozšířenou působností na základě zmíněných dokumentů. Do velkého technického průkazu se vám zapíší nové rozměry kol, konkrétně průměr, šířka a ET, které udává usazení kola vzhledem k bočnímu okraji vozidla. Podle asociace STK má tuning jasná pravidla, a to i v případě úprav, které na první pohled bezpečnost neohrožují.
„Nejčastější tuningové závady, se kterými se setkáváme, jsou například úpravy výfukového systému, především za účelem zlepšení zvukového projevu auta, dále namontované spoilery a doplňky, které tvoří výčnělky a mívají ostré hrany. Patří sem i neschválené rozměry kol a použití rozšiřovacích podložek nebo instalace zatmavovacích fólií na přední skla včetně čelního, které omezují výhled. Dále specificky u motorek výměna přední vidlice a řídítek a nejčastěji výměna výfuku,“ říká Luděk Šíp z asociace STK.
Komplikace můžou úpravy přinést také v případě pojištění. Pojišťovny totiž právě úpravy promítají do cen havarijního pojištění. Zároveň je pak rizikem, že neschválené úpravy mohou dokonce vést k tomu, že v případě nehody vám pojišťovna nedá nic. Platí totiž, že podle zákona musí být vozidlo schváleno k provozu na pozemních komunikacích. Pokud tedy kupujete například levné doplňky z čínských e-shopů, budete mít pravděpodobně problém nejen v případě STK, ale také silniční kontroly nebo havarijního pojištění.
„Tuningové úpravy často zvyšují hodnotu vozidla, proto by měl klient pojišťovnu o změnách ihned informovat a doložit pořizovací náklady. Je to důležité pro případné pojistné plnění. Zároveň je nutné, aby všechny úpravy odpovídaly předpisům pro provoz na pozemních komunikacích, jinak může být pojistné plnění v krajním případě odmítnuto,“ vysvětluje Vladimír Krejzar z České asociace pojišťoven.
Kuriózní příklady
Hloupou a nebezpečnou úpravu vzhledu vozu představuje lepení znaků a ozdobných kamínků na střed volantu, tedy přes kryt airbagu. Tyto ozdoby se mohou při nehodě změnit v nebezpečný projektil a hrozí poranění očí. Trapnou nehodu vám může přivodit i extrémně snížený podvozek, který vás uvězní na zpomalovacím prahu, v nejhorším případě na železničním přejezdu. Kontrolou neprojde zcela jistě ani podomácku vyrobený spoiler z překližky nebo nahrazení výfuku rourou z kamen, případně efektní náhrada volantu svařeným kovovým řetězem, tedy úprava známá hlavně z amerických filmů.
Zlatá éra tuningu v nultých letech
Jak už bylo řečeno, úpravy aut patří k motorismu již mnohá desetiletí. Generace vyrůstající na přelomu devadesátých a nultých let si však jistě pamatuje divokou dobu tuningu, který by dnes s jistotou neprošel. Jedním z příkladů takových srazů byly Mimoňské války. Ty se na bývalém vojenském letišti v Hradčanech u Mimoně poprvé uskutečnily v roce 2002 a svým způsobem vyjadřovaly tempo obliby upravených aut. Zatímco prvního ročníku se v září 2002 zúčastnilo okolo sto padesáti účastníků, hned o měsíc později na pokračování akce jejich počet vzrostl na několik tisíc. Zpřísnění pravidel (zákaz nočních jízd) po několika tragických událostech nakonec vedlo k poklesu zájmu o akci a v roce 2011 oznámili organizátoři konec pořádání i s ohledem na skokové zvýšení nájmu. Do začátku tisíciletí sahají i počátky Car Wars v Panenském Týnci. Ani těm se však nevyhnuly tragické události, v roce 2021 například při srážce dvou aut zemřel spolujezdec.
Zdroj: Svět motorů