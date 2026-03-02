Jak udělat auta levnější? Stellantis chce vrátit do osobáků listová pera
Zvyšující se cena nových vozů vede automobilky k hledání úspor na netradičních místech. Zkušenosti s tím má i Stellantis, který se možná vrátí k montování listových per do osobních aut.
V době, kdy mají všechna auta prodaná v Evropě povinně celou sadu otravných asistentů, závislých na drahých kamerách, radarech a dalších čidlech, se hledají způsoby, jak ušetřit jinde. Některé automobilky začaly omezovat maximální rychlost, čímž ušetří na konstrukci podvozku. Šéf Fiatu dokonce navrhl, že jeho auta v budoucnu nedosáhnou ani 130 km/h. Teď to podle informací z francouzského patentového úřadu vypadá, že se evropská část Stellantisu (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Lancia, Alfa Romeo, Maserati) pokusí vrátit do osobních aut listová pera.
Ty se dnes používají pouze v pick-upech, offroadech a užitkových vozech. Dříve byla běžná v osobních vozech, jenže omezený zdvih znamenal horší komfort, obtížně řešitelný hlavně s tím, jak auta s roky výrazně ztěžkla. Inženýři koncernu Stellantis ale přišli na způsob, jak zvětšit zdvih odpružení, a tím zvýšit komfort vozidla. Celý nápad spočívá v nové metodě spojení pružiny s podvozkem, která umožňuje větší rozsah pohybu. V tomto případě jde o pohyb kontrolovaný pomocí malé přídavné pružiny, která slouží k prodloužení zdvihu.
To může znít jako pouhá nová verze závěsu pružiny (tzv. houpačky), používané na offroadech. To je metoda, kdy se mezi konec pružiny a úchyt na podvozku vloží jiný, obvykle delší spojovací článek. Ten sice umožňuje větší zdvih, ale jde o nekontrolovaný pohyb. To je sice v pořádku u terénního vozu do extrémních podmínek, ale už ne tak skvělé u městského hatchbacku.
Idea od Stellantisu umisťuje čep pružiny – tedy šroub, který připevňuje pružinu k jejímu úchytu – do drážky ve tvaru písmene T. Toto „T“ umožňuje čepu pohyb nahoru (a zpět dolů), a jakmile je nahoře, může se pohybovat také dopředu nebo dozadu. Skutečný vtip spočívá v pružině uvnitř této T-drážky. Tato pružina, která je v patentu popsána jako jediné tenké listové pero, kontroluje pohyb dovnitř a ven z drážky.
Pokud na odpružení nepůsobí dostatečná síla, čep pružiny zůstává ve spodní části písmene T. Pokud je síla dostatečně velká, stlačí plochou pružinu a hlavní listové pero má nyní větší rozsah pohybu nahoru a dolů. To může také prodloužit nebo zkrátit efektivní délku pružiny v závislosti na tom, kde se v horní části drážky nachází. Patent uvádí, že by tento systém měl zajistit alespoň palec (cca 2,5 cm) zdvihu navíc, spolu s lepším komfortem a kvalitou jízdy.
Pokud na toto řešení opravdu dojde, nebude to poprvé, co moderní osobní auto dostalo listová pera. U Chevroletu Corvette v generacích C4 až C7 příčně uložený list vyrobený z lehkého kompozitu nahrazoval vinuté pružiny na obou nápravách. Pero bylo uchyceno ve dvou bodech k pomocnému rámu, což mu umožňovalo fungovat zároveň jako pružina i jako stabilizátor, čímž se radikálně snížilo těžiště a neodpružená hmotnost vozu.
Volvo využívá podobný princip u platformy SPA (např. XC90 či V90), ale pouze na zadní nápravě. Listové pero zde leží ploše pod podlahou zavazadelníku, což inženýrům umožnilo odstranit rozměrné věže pro vinuté pružiny. Díky tomu má Volvo širší kufr s rovnou podlahou a dostatek prostoru pro umístění trakčních baterií u plug-in hybridních verzí, aniž by tím utrpěl vnitřní prostor pro posádku.
Zdroj: Carbuzz, zdroj foto: Carbuzz, zdroj videa: Auto.cz