Jak ušetřit za palivo? Tady je 5 rad od redaktorů Auto.cz
Řidič může ovlivnit spotřebu jako auto samotné. Často stačí změnit pár zažitých návyků, lépe plánovat trasu nebo sundat ze střechy zbytečnou zátěž. Redaktoři Auto.cz pro vás vybrali klíčové tipy, které vám pomohou jezdit efektivněji, aniž byste se stali brzdou provozu.
Úsporná jízda není o tom, že se budete po silnici ploužit padesátkou. Je to spíše o technice, předvídavosti a pochopení toho, jak vaše auto pracuje s energií. Někdy je řešení v pravé noze, jindy v tlaku v pneumatikách nebo v chytrém plánování zastávek. Podívejte se na konkrétní doporučení našich redaktorů, která fungují v reálném světě. Já osobně jsem rekordman spíše v maximální spotřebě, proto jsem radeji obešel hospodárnější kolegy.
Mario Rychtera: Hlavně plynule
Podle Maria je alfou i omegou úspory plynulost a schopnost číst cestu daleko před sebou. Základem je nechat si dostatečný odstup, který vám umožní brzdit motorem místo zbytečného šlapání na brzdový pedál, čímž jen maříte pracně získanou energii.
V kopcovitém terénu Mario doporučuje specifickou techniku: pod kopcem neváhejte mírně přidat, abyste využili setrvačnost, zatímco v samotném stoupání se vyhněte prudké akceleraci. Stejně tak před zatáčkou stačí včas sundat nohu z plynu tak, abyste do ní vmanévrovali přirozeně a nemuseli kinetickou energii pálit v brzdových destičkách.
Marek Bednář: Proč vypnout tempomat
Marek upozorňuje, že moderní technologie nemusí být vždy nejúspornější. Standardní tempomat se snaží udržet rychlost i v prudkém stoupání za cenu vysoké spotřeby, proto je lepší ho v členitém terénu vypnout, jet manuálně a nechat auto v kopci klidně mírně zpomalit.
Marek nemůže vystát, když někdo vozí v kufru zbytečnou zátěž. Varuje také před dojížděním zimních gum v létě kvůli jejich vysokému odporu. Mnoho lidí také podceňuje plánování trasy, na což je Marek jako pravidelný účastník orientační rallye expert. Pokud máte více zařizování, začněte trasu v nejvzdálenějším bodě. Motor se dlouhou jízdou prohřeje a následné krátké přejezdy se zahřátým agregátem jsou pak mnohem šetrnější k vaší peněžence.
Jiří Landa: Aerodynamika jako zloděj benzínu
Jiří se na úsporu dívá skrze fyziku a čistý pragmatismus. Prvním krokem k nižší spotřebě je podle něj odstranění všeho, co narušuje obtékání vzduchu – od prázdných střešních nosičů a rakví až po aerodynamická „vylepšení“ z pochybných e-shopů. S úsměvem dodává, že sundat fejkové nasávače, obří křídla nebo nalepovací ploutvičky pomůže nejen vaší peněžence, ale i očím ostatních řidičů.
V provozu pak Jiří varuje před slepou důvěrou v adaptivní tempomat. Ten totiž často zbytečně brzdí i v situacích, které by zkušený řidič vyřešil pouhým povolením plynu. Klíčem je aktivní předvídání: pokud vidíte, že chodcům ve vašem směru právě naskočila červená, je téměř jisté, že stopka pro auta bude následovat. V tu chvíli nemá smysl stát na plynu, ale je čas začít využívat hybnost vozu k plynulému dojezdu.
Michal Dokoupil: Specifika elektrické jízdy
Michal přináší pohled moderní doby a zaměřuje se na elektromobilitu, kde platí trochu jiná pravidla. Ačkoliv je rekuperace skvělým nástrojem, Michal zdůrazňuje, že nejefektivnější je takzvané plachtění.
Každá přeměna energie z pohybu do baterie a zpět má své ztráty, proto je lepší využít hybnost auta k dojezdu z kopce nebo k semaforu bez motorického odporu. Cílem by mělo být co nejméně se dotýkat brzdového pedálu a pracovat s váhou vozu tak, aby auto neztrácelo rychlost tam, kde ji můžete využít k bezplatnému překonání dalšího úseku cesty.
Leoš Káňa: Řeší i brzdové destičky
Leoš Káňa ze Světa motorů má za sebou četné úspěchy v ekorallye a tak si jeho rad obzvláště ceníme. Leoš připomíná, že ani ten nejlepší styl jízdy nespraví auto v zanedbaném technickém stavu. Klíčovým faktorem, který lidé často podceňují, jsou brzdy a geometrie. Přirezlé brzdové destičky, které se po brzdění úplně nevrátí, mohou nenápadně, ale trvale zvyšovat odpor a tím i spotřebu. Stejně tak špatně seřízená sbíhavost kol způsobuje, že se pneumatiky s asfaltem spíše „perou“, než aby se po něm hladce odvalovaly.
Samostatnou kapitolou je pak tlak v pneumatikách; stačí o 10 % podhuštěné pláště a spotřeba letí nahoru, zatímco životnost gumy klesá. Leoš proto radí: udržujte podvozek v kondici, na plecháče dejte aerodynamické poklice a po nastartování na nic nečekejte, moderní motory se nejlépe a nejúsporněji zahřejí klidnou jízdou, nikoliv zbytečným klapáním na volnoběh před domem.
A co na to vy? Máte svůj vlastní recept, jak přelstít vstřikovače paliva, nebo naopak zastáváte názor, že život je příliš krátký na to, abyste řešili každý decilitr? Pochlubte se svými rekordy v diskuzi pod článkem a napište nám, kterou účinnou radu jste v článku nenašli.
