Jak v Praze vyřešit problém s parkováním? Na modré to pořád jde i zadarmo!
Každý pes jiná ves. Tak by se dal popsat systém a pravidla parkování ve velkých i menších městech v České republice. Nelenili jsme a sedli do auta, abychom zjistili, jaké jsou možnosti parkování v zónách i mimo ně nejen v Praze.
Blíží se léto, čas dovolených a třeba i rodinných výletů. A není nic horšího než v cíli, hledat místo k zaparkování. Každé město, které zavedlo nějaké zóny, má jiná pravidla. Pokud je neznáte, nebo si je předem nezjistíte, bloudíte a hledáte. Někde smíte stát půl dne, jinde jen pár minut. V této džungli je těžké se vyznat.
Proto jsme sedli do auta abychom na vlastní kůži vyzkoušeli, jak těžké je najít volné místo. Na Karlově náměstí v Praze je fialová zóna plná už v osm ráno. V bezprostředním okolí proto kroužíme po okolních ulicích přes půl hodiny. Marně. Kolem poledne byla situace o něco lepší.
„Je docela těžký najít volný místa v centru ve všední dny. Místo toho parkuju v nákupních centrech a jiných podzemních parkovištích. Je jich pár, já mám ve zvyku používat to u Národního muzea,“ řekl nám přes stažené okýnko jeden z řidičů čekajících až někdo odjede a on bude moct zaparkovat. A ať se vám to líbí nebo ne, podle průzkumu z letošního roku strávíte při hledání volného místa každoročně až 25 hodin. Za celý život to může být šest let ztraceného času.
Barevná Praha
Zapomeňte na parkování na chodníku nebo na přechodech pro chodce. Je to sice běžná praxe, ale rozhodně se nevyplácí. Přinejmenším si vykoledujete pokutu, v horším případě odtáhnou vaše auto městské služby.
V Praze se rozlišují parkovací zóny podle barviček, míst ale není moc. Denně do metropole míří přes šest set padesát tisíc řidičů. Míst v zónách je však pouze přes sto sedmdesát tisíc. Dvě třetiny spadají do modré, rezidenční zóny, na které lze mnohdy nechat auto maximálně hodinu, někdy i tři. Ale prodloužit čas kolikrát nelze.
Navíc stání na modré je příliš drahé – až osmdesát korun za hodinu. Pokud neodjedete včas, je riziko, že vaše auto zrovna vyfotí kontrolní vozidlo Technické správy komunikací a přijde vám pokuta za neoprávněné parkování od městské části, většinou kolem pětistovky, maximálně však 1500 korun. Na některých modrých zónách zdarma zaparkujete o víkendech a svátcích.
Fialová a oranžová zóna je výrazně levnější, ale těchto míst je na celou Prahu sotva šedesát pět tisíc a jsou rozesetá po celé metropoli. I když oranžová barva je určená pro návštěvníky, mnoho řidičů neví, že je stání mnohdy časově omezené pouze na třicet minut, maximálně na tři hodiny. Proto se vyplatí dobře číst dodatkové tabulky u parkovacích míst. Kdo má parkovací aplikaci, tomu se maximální doba parkování zobrazí v ní.
Pravidlo tří minut
Po internetu se šíří dezinformace, že na zónách můžete zaparkovat bez placení v případech, kdy něco vykládáte nebo naopak nakládáte. Jako důkaz pro policii nebo pro kontrolní auto s kamerami stačí nechat otevřený kufr. Nevěřte tomu. Jediný případ, kdy smíte na chvíli zaparkovat bez placení, je stát pouze na modré zóně, a to maximálně tři minuty.
„Často zmiňovaný limit tří minut však legislativa pro tyto účely konkrétně nedefinuje. Klíčovým faktorem je kontinuální činnost – řidič musí u vozidla aktivně manipulovat s nákladem nebo pomáhat spolucestujícím. Pokud vozidlo pouze opuštěně stojí bez vykazatelné činnosti, jedná se o stání, které je bez příslušné platby neoprávněné,“ řekla redakci mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková. Podle ní ale toto pravidlo neplatí pro fialovou a oranžovou zónu, kde musí řidič zaplatit hned při zaparkování a za každé situace. I při stěhování.
Abeceda Brna
Druhé největší město v Česku má sice systém parkování podobný jako Praha, ale k barvám magistrát přidal i písmena A, B, C. Na stání v červené zóně A zapomeňte. Je určena jen pro majitele parkovacích karet v historickém centru. Pokud pojedete někdy do Brna, nejjednodušší pro vás bude modrá zóna C. Najdete ji nejsnadněji, je nejen blíže centru, ale také v okrajových částech. Hodinu stání máte zdarma, za každou další zaplatíte třicet kaček. Stát na céčku lze ale maximálně šest hodin. Na zelenou zónu B narazíte jen v bezprostředním okolí centra, auto tam můžete nechat maximálně 24 hodin za cenu čtyřicet korun za hodinu. Mapu míst a taky online parkovací automat najdete na webu www.parkovanivbrne.cz.
Vyhledat si na stránkách můžete i parkovací domy s volnými kapacitami. Třeba šest set míst pro auta nově nabízí parkovací dům Academy Park s přilehlým venkovním parkovištěm.
Ani v Brně pak neuspějete s taktikou otevřeného kufru při nakládání věcí do auta. Musíte vše stihnout cca do tří minut, a navíc se pohybovat kolem vozidla.
Parkovací Airbnb
Pokud nechcete hledat zdlouhavě místo na parkování v zónách ani na odstavném parkovišti, jednoduše si rezervujte místo pro své auto v některé ze soukromých garáží. Systém funguje podobně, jako když si rezervujete ubytování v soukromí. Existuje hned několik aplikací, jednou z nich je Mr. Parkit. „Obecně se díváme po nevyužitých místech, ke kterým by veřejnost běžně neměla přístup – ať už v administrativních budovách, v rezidenčních projektech či v hotelech,“ řekl Světu motorů zakladatel firmy Jaroslav Mach.
Na rozdíl od zón není parkování omezeno krátkou maximální dobou pro nerezidenty. Velkou výhodou je také flexibilita – rezervaci je možné podle potřeby prodloužit a během její platnosti lze libovolně odjíždět a vracet se. Kromě Prahy už nabízí aplikace možnost rezervace parkování v Plzni, Hradci Králové, Pardubicích a Brně.
Další podobnou službu s názvem Parknito najdete ve Zlíně. „Podle typu lokality umíme nastavit i různé cenové režimy a doplňkové služby. Může jít například o jiné sazby pro krátkodobé a dlouhodobé parkování, speciální režim pro karavany nebo doplňkové služby spojené s elektromobilitou,“ vysvětlil zakladatel služby Martin Schreiber.
„Do systému zapojujeme vlastníky nebo provozovatele parkovacích kapacit. Může jít o firemní, bytovou zástavbu, soukromé areály, ale i menší parkoviště, vyhrazená stání nebo garáže a zpevněné plochy,“ dodal. Volné místo ale umí řidičům pomoci najít i aplikace, které analyzují data o parkovacích kapacitách ve městech. Patří mezi ně EasyPark nebo SwappAccess.
Rozhovor: Zakryté nahlašujeme
V Praze kontroluje placení parkovného Technická správa komunikací. O jejích monitorovacích vozidlech jsme hovořili s mluvčí Barborou Liškovou.
Jak kontrolujete, že auto stojí v místě déle, než jsou tři minuty pro vyložení?
Kontrola je založena na principu jednoho či dvou nezávislých průjezdů monitorovacích vozidel v daném časovém úseku. Hlavní město Praha v současné době disponuje celkem 16 monitorovacími vozidly. Tento počet plně postačuje pro efektivní pokrytí všech 175 tisíc parkovacích míst.
Dokáže vozidlo rozpoznat nečitelnou nebo zakrytou registrační značku?
Kamerový systém monitorovacích vozidel využívá technologii automatického rozpoznávání registračních značek. V případech, kdy je značka úmyslně zakryta (například listem či fólií) nebo pokud řidič zaparkuje tak blízko překážky či jiného vozidla, že na ni není přímo vidět, systém ji nedokáže automaticky zvalidovat na místě, disponuje mechanismy pro následné zpětné dohledání. Postupuje na základě kombinace dostupných dat z registru vozidel – jako je typ vozidla, jeho barva a zbývající čitelná část registrační značky.
Takže nerozpoznané značky musí řidič v systému zvlášť označit?
Primárním úkolem řidiče monitorovacího vozu je bezpečné ovládání vozidla a zajištění plynulého sběru dat. Pokud si však obsluha takto evidentně upravené nebo nečitelné RZ všimne, postupuje stejně jako kterýkoli jiný občan a věc oznamuje Městské policii hl. m. Prahy, která má pravomoc řešit situaci přímo na místě.
Rozhovor: Promeškali jsme šanci
Proč je ve městech tak zoufale málo míst k zaparkování, jsme probrali s předsedou České parkovací asociace Petrem Horským.
Proč města bojují s nedostatkem parkovacích míst?
Promeškali jsme šanci, která se naskýtala po revoluci. V devadesátých letech jsme již měli vystavět desítky tisíc parkovacích stání v systémech P+R, měli jsme vybudovat záchytná parkoviště u nádraží ve spádových regionech našich měst. Měli jsme udržet dopravní obslužnost veřejnou dopravou. Nic z toho se nestalo, a tak problém narůstá a narůstá. Dostali jsme se do situace, kdy nové parkovací stání v parkovacím domě stojí milion korun.
Musí přece existovat způsob, jak situaci zlepšit...
Musíme začít působit na dlouhodobě parkující, zejména rezidenty, aby svá vozidla schovali mimo veřejný prostor. Cena parkování by měla být základním etalonem pro jakoukoliv cenu parkování. A příklady z Evropy hovoří o tom, že parkování na ulici má být dražší než v parkovacím domě.
Za poslední roky vzniklo mnoho platforem nabízejících krátkodobé parkování v soukromých garážích. Pomůže to situaci?
Určitě je dobře, že existují, protože dokážou nasměrovat část parkujících mimo veřejný prostor a tím mu i ulevit. A pro mnoho řidičů je jistota zaparkování v cíli cesty „k nezaplacení“. A jestli je to „tahání peněz“ z kapes řidičů? Tady nechť pracuje tržní prostředí.
Parkování v jiných městech
Plzeň – Parkovací zóny A, B, C, D, F, G, Petrohrad a Roudná. Platit lze nejen v automatech v ulicích, ale i v aplikacích ParkSimply Plzeň a DoKapsy. Ceny se pohybují od 10 do 70 korun za hodinu.
České Budějovice – I v jihočeských Budějovicích existují zóny, ale lokality lze hůř najít. Všechny jsou uvedeny na webu www.parkovanicb.cz. Levně a někde i na pár hodin zadarmo můžete zaparkovat v obchodních centrech a některých P+R parkovištích.
Olomouc – Placené zóny A a B jsou převážně kolem historického centra, jinde v ulicích lze nechat auto zadarmo. Ale i tady budete dlouho pátrat. Podrobnou mapu i s online automatem naleznete na webu parkovani.olomouc.eu.
Zdroj: Svět motorů