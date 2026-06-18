Jak vydělat čtvrt miliardy? Tohle Ferrari Enzo stanovilo cenový rekord díky příplatku za 50 tisíc
Online aukce automobilů jsou zejména za oceánem na vzestupu, ta nejdražší auta světa se na nich ale příliš neobjevují. Ferrari Enzo před pár dny stanovilo nový rekord prodejní ceny automobilu v online aukci.
Servery jako Cars&Bids nebo Collecting Cars prodávají obrovské množství zajímavých automobilů, ovšem ty nejhodnotnější se prodávají zejména v živých aukcích, kde je vůz fyzicky přítomen. Je na něj možné přihazovat online, ovšem není to výhradně online aukce.
Svému vozu však důvěřoval majitel vozu Ferrari Enzo natolik, že jeho prodej svěřil do rukou online aukčního portálu duPont REGISTRY Live, a to dokonce bez stanovené minimální prodejní ceny.
Mohlo se tak klidně stát nejlevnějším enzem na světě, ovšem to se samozřejmě téměř nikdy nestává. Naopak aukce bez stanovené minimální ceny často dosahují rekordních částek, protože přihazující vědí, že pokud bude jejich příhoz nejvyšší, je vůz jejich.
A v tomto případě se přihazující opravdu nezdráhali, jediné enzo na světě v barvě Rosso Dino se prodalo za 12.399.000 dolarů, což se všemi poplatky nakonec pro kupujícího znamenalo přes 13 milionů dolarů, v přepočtu více než 270 milionů korun.
Za tuto částku si výherce pořídil jediný ze 400 vyrobených exemplářů lakovaný v historicky významném odstínu, který odkazuje na Alfreda „Dina“ Ferrariho, nejstaršího syna zakladatele automobilky. Tato barva se objevila v 60. letech na legendárním Ferrari 250 GTO, načež byla na více než 70 let odstraněna z nabídky.
Na speciální žádost významného klienta Geralda Barnese se vrátila v roce 2002 a speciální lak byl aplikován právě na vydražené enzo. Pozoruhodné je, že ho tehdy tato barva vyšla pouze na 2364 dolarů (ani ne 50 tisíc korun), což je běžný příplatek za speciální lakování i na o poznání obyčejnějším autě.
Cenu zmíněného enza příplatek navýšil o pouhé čtyři desetiny procenta, o necelé čtvrtstoletí později se však právě díky této barvě prodalo o desítky milionů dráž než podobné exempláře v typické červené. Dosažená cena je navíc o to zajímavější, že tohle konkrétní enzo nebylo po celou dobu své existence zavřeno v garáži a na počítadle svítí hodnota 3758 ujetých mil (5898 km).
Typicky se k rekordní částce aukce vyšplhají díky tomu, že pár movitých jedinců auto chce za každou cenu přidat do své sbírky a ke konci se přebíjí už jen minimum z nich. Tato aukce však zaznamenala přes 725 nabídek, což je extrémní číslo vzhledem k hodnotě vozu. Stejný vůz se v lednu 2026 prodal za 11.110.000 dolarů v přelomové aukci Mecum Kissimmee, jejíž výsledky byly zprvu považovány za anomálii.
Jak ale dokazuje výsledek v online aukci a aukční výsledky dalších modelů Ferrari, cenového stropu těchto vozů jsme ještě zdaleka nedosáhli. Je také fascinující, že si prodejce vybral platformu duPont REGISTRY Live, která funguje teprve 7 měsíců. Jak je ale vidět, důvěra v ni mu přinesla kýžený výsledek.
Abychom nic nevynechali, toto Enzo momentálně přebírá rekord nejdražšího auta prodaného skrz výhradně online platformu od dosavadního rekordmana v podobě vozu Ferrari LaFerrari Aperta. Ten se v roce 2022 prodal na platformě Bring a Trailer za 5,36 milionů dolarů, tudíž nový rekord částku přesáhl více než dvojnásobně.
Nejdražším prodaným autem vůbec zůstává závodní prototyp Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé z roku 1955. Ten v roce 2022 díky renomované aukční síni RM Sotheby's dosáhl přímo v muzeu Mercedes-Benz ve Stuttgartu ceny 143 milionů dolarů.
Zdroj: duPont REGISTRY