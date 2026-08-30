Jak vypadá rakouská plošná dálniční kontrola? Na místě je i lékař, úředník či STK
Vytipuje-li vás rakouská policie při speciální plošné kontrolní akci, posvítí si na vás všichni od techniků s pojízdnou STK přes celníky až po úředníka a policejního lékaře. Během několika hodin dokážou odhalit a potrestat stovky přestupků.
Rakousko dovedlo dálniční represi k dokonalosti. Místní systém zapojuje mnoho samostatných složek státu. Policie na vybraném dálničním úseku svede veškerý provoz do jednoho pruhu a vytipovaná auta i kamiony odklání na bezpečné místo k zastavení, typicky odpočívadlo.
Během několika minut se z obyčejného parkoviště stane provizorní, ale kompletní stanoviště státní správy. Řidič tak nestojí tváří v tvář pouhé policejní hlídce, ale celému soukolí institucí, kde má každý přesně vymezenou roli. V Rakousku vás mohou při jednom zátahu najednou zkontrolovat a „odbavit“ tyto složky:
Policie: Odklání vozidla z dálničního tahu, řídí provoz na odpočívadle, prověřuje doklady a pátrá po hledaných osobách. Nechybí psovodi se psy vycvičenými na vyhledávání drog, výbušnin nebo ukrytých osob.
Úředníci okresního úřadu: Mají pravomoc řešit správní delikty okamžitě a zahraničním řidičům bez trvalého pobytu na místě vyměřovat a vybírat vysoké kauce.
Policejní lékař: Vyšetřuje řidiče podezřelé z jízdy pod vlivem návykových látek a provádí odběry krve přímo v mobilním zázemí bez nutnosti převozu do nemocnice.
Technici: Dojíždějí s pojízdnou stanicí STK, měří účinnost brzd, váží nápravy, prověřují emise a odhalují nelegální úpravy či manipulace s tachografy. Jde o tzv. Landesprüfzug.
Finanční policie a celníci: Kontrolují nelegální zaměstnávání řidičů, dodržování minimální mzdy, neproclené zboží, nepovolené množství hotovosti (nad 10.000 eur) či zneužívání topného oleje v nádržích.
Cizinecká policie (BFA): Prověřuje oprávněnost pobytu cestujících a řeší případné převaděčství.
Mýtná inspekce ASFINAG: Kontroluje platnost elektronických dálničních známek a funkčnost palubních jednotek GO-Box.
Kde a jak kontroly probíhají
Například ve středu 26. srpna 2026, na dálnici A2 u obce Schwarzau am Steinfeld, od čtyř hodin odpoledne do půlnoci, se odpočívadlo ve směru na Vídeň proměnilo v jedno velké kontrolní stanoviště. Zátah vedli dálniční policisté společně s dalšími složkami. Za osm hodin práce za sebou nechali celkem 137 sepsaných přestupků a na místě vybrali 15 pokut od cizinců, kteří museli zaplatit ihned.
Pojízdná stanice technické kontroly důkladně prověřila 33 aut. Šesti řidičům policisté na místě zakázali pokračovat v jízdě a čtyřem vozidlům přítomní technici rovnou sundali poznávací značky kvůli nebezpečnému stavu.
Přítomná lékařka spolu s policií odebrala tři řidičské průkazy za drogy a alkohol, další řidič jel s lehce zvýšenou hladinou alkoholu a dva lidé seděli za volantem, aniž by vůbec kdy udělali autoškolu. V síti skončil i nákladní vůz, jehož řidič nepovoleně manipuloval s tachografem, celníci chytili jednoho člověka bez povolení k pobytu a správci mýta ze služby Asfinag odhalili 15 řidičů, kteří nezaplatili poplatek za užití dálnice.
Na horské dálnici A12 v tyrolském Kundlu a podobných oblastech se zase zaměřují hlavně na těžké kamiony. Za jediný den protáhnou pojízdnou zkušebnou klidně 200 nákladních aut a každému desátému zakážou jízdu kvůli popraskaným brzdám, rušičkám nebo zařízením na obcházení emisních limitů. Na vybraných penězích tam denně získá stát desítky tisíc eur.
Na východní dálnici A4 směrem k hranicím Slovenska a Maďarska jsou zase typické noční prověrky zaměřené na přetížené dodávky a řidiče pod vlivem pervitinu či jiných drog. Při víkendových nočních akcích v Alpách zase bez milosti zabavují značky upravovaným autům a motorkám, které dělají příliš velký hluk.
S rozsáhlými kontrolami začaly rakouské úřady už po velkém rozšíření Evropské unie a otevření hranic v roce 2004, kdy přes zemi začalo jezdit násobně více aut. V posledních letech je však celý systém dokonalejší a hojně používaný.
Vedle doktorů a úředníků přímo na silnici dnes pomáhají nejmodernější technologie. Patří mezi ně čtečky, které dokážou načíst paměť měřiče jízdy v kamionu na dálku za jízdy, chytré kamery s umělou inteligencí hlídající telefony v rukách řidičů, hlukové radary na horských silnicích nebo nové zákony, které dovolují zabavit a v dražbě prodat auto člověku, který jel extrémně rychle.
Rakousko je nejpřísnější
V Německu pořádají takzvané velké kontroly. Na parkovišti členové civilní ochrany postaví velké stany a zapojí generátory pro osvětlení a elektřinu. Do akce se pak pustí pracovníci německého dopravního úřadu a celníci, kteří důkladně prověřují povinné přestávky řidičů, odhalují práci načerno a kontrolují, zda cizí přepravci nelegálně nevozí náklad jen na trasách uvnitř Německa.
V Česku spoléháme na spolupráci policie, celníků a pracovníků Inspekce silniční dopravy (INSID). České hlídky umí kamiony zvážit, prověřit upevnění nákladu i dodržování doby řízení. Do terénu navíc čím dál častěji vyjíždějí i speciální vozy mobilní technické kontroly. Technici přímo na odpočívadle zkontrolují stav podvozku, účinnost brzd, emise či úniky provozních kapalin.
Pokud objeví nebezpečnou závadu, mohou okamžitě zakázat další jízdu, odebrat technický průkaz nebo auto poslat na podrobnou prohlídku do nejbližší kamenné STK. Když řidič spáchá vážný přestupek, český policista mu může uložit zálohu na pokutu až do výše 50 tisíc korun a při nezaplacení dát na kolo botičku.
Zásadní rozdíl je ale v tom, co se děje potom. V Česku ani Německu na odpočívadle nesedí úředník z městského úřadu ani doktor. Pokud je řidič opilý nebo pod vlivem drog, musí ho policie odvézt na odběr krve do nejbližší nemocnice a úřady celý případ řeší až s odstupem času.
Rakouský přístup je zkrátka nejpřísnější. Kombinace okamžitého lékařského posudku, bleskového vyřízení přestupku úředníkem na místě a hrozby zabavení auta dělá z rakouského dálničního síta nejsvrchovanější kontrolní systém v regionu. Jakékoliv pochybení řidiče je odhaleno a potrestáno bez šance na jakékoliv úřední průtahy.
Zdroje: Asfinag, Autorevue.at, BMK, FAZ, ÖAMTC, Polizei.gv.at