Jak vypadají auta budoucnosti podle dětí? Solární panely či recyklované materiály
Automobilka Toyota pořádá již tradiční mezinárodní soutěž Dream Car Art, ve které dává šanci dětem graficky vyjádřit svou vizi budoucnosti. V Česku byla letos účast rekordní a ti nejlepší poletí na finále do Japonska.
Toyota Dream Car Art Contest jakožto jedna z největších výtvarných soutěží pro děti vyzývá již 19 let děti z celého světa, aby graficky zpracovaly svá „auta snů“. Automobilka věří v sílu kreativity jako hnací síly budoucnosti a soutěž pořádá s nadějí, že si děti užijí své sny. Považuje soutěž za skvělý způsob, jak zasít semínka budoucích automobilů.
Vůbec poprvé se konala v roce 2004 a v průběhu let se jí zúčastnilo téměř 7 milionů dětí ze sta různých regionů a zemí po celém světě. V Česku se letos přihlásil rekordní počet 1679 dětí ve třech věkových kategoriích.
Děti ve věku do 15 let kreslily, jak budou vypadat auta budoucnosti. „Je velmi zajímavé každý rok pozorovat, jak je fantazie dětí bohatá a také jak se v čase vyvíjí,“ popisuje Jitka Jechová, PR manažerka českého zastoupení značky Toyota.
V letošním ročníku soutěže se objevovala řešení jako integrované solární panely, děti ale také vymýšlely řešení, která by zajistila bezpečnost jejich rodiny. Někteří účastníci dokonce přemýšleli nad možnostmi proměny starých aut v nová. Opakovala se také létající auta nebo roztomilé nápady jako vůz ve tvaru jednoho dílku pizzy či pojízdná zoo.
Kromě jednotlivců soutěží také školy, které mají v případě úspěchu svých žáků šanci získat finanční odměnu. Národní kolo soutěže probíhalo od 5. ledna do 28. února a kromě obrázků kreslených pastelkami nebo fixy, případně malovaných vodovými barvami byly povoleny také koláže a digitální zpracování.
„Vzhledem k tomu, že počítačové ilustrace v sobě také nesou svěží barvy a dětské sny, domníváme se, že by bylo dobré, kdyby se v budoucnu objevilo více takových ilustrací,“ říkali porotci soutěže před čtyřmi lety. Odráží to moderní pojetí soutěže k umění již v raném věku. Použití umělé inteligence však tolerováno není.
Soutěžící se kromě zapojení kreativity mohli těšit také na věcné ceny, mimo jiné lego, elektroniku nebo skateboard. Při předání cen v hlavním sídle českého zastoupení automobilky Toyota byly pro děti navíc připraveny zábavné aktivity, mezi nimiž nechybělo vystoupení magika, balance zóna nebo Playstation, na kterém si mohli vyzkoušet závody se sportovními modely Toyota.
Do celosvětového kola soutěže postoupilo devět dětí z celkem tří kategorií (do 7 let, 8–11 let a 12–15 let). Zamíří tak do Japonska, kde na vítěze čeká také finanční odměna. Mezi porotou najdeme významná jména různého zaměření, mimo umělců či uznávaných profesorů také ředitele týmu Toyota Gazoo Racing nebo uměleckou kritičku Juki Ito. Děti z Česka byly v předchozích letech úspěšné třikrát, držíme tak palce také letos.
Zdroje: Toyota