Jak vyřešit problém s přepisem auta? Poradíme, jak požádat o nucený převod
Nenechte se při prodeji auta oklamat sliby kupujících, že auto včas přepíší na sebe. Našli jsme několik zoufalých majitelů, kteří naletěli, a teď hledají auto po celém Česku. Poradíme vám, jak postupovat, abyste byli schopni při nesoučinnosti požádat úřad o nucený převod.
Abyste nedopadli podobně jako motoristé ze včerejšího článku, stačí být při prodeji a následném přepisu auta obezřetný. Podle občanského zákona dneska nemusíte mezi sebou sepisovat žádnou detailní smlouvu. I podání ruky nebo pouze rukou psaný text, že prodáváte auto třeba svému sousedovi, úplně stačí. Jenže abyste předešli situaci, kdy nový majitel na sebe auto nepřepíše, doporučují právníci, které jsme oslovili, kupní smlouvu neopomenout.
Důležité údaje
Rozhodně nepodceňte svou identifikaci ani údaje o kupujícím. Kromě jména a příjmení, adresy, rodného čísla, případně názvu a sídla firmy, pokud bude auto kupovat podnikatel, nepodceňujte kontaktní údaje, ideálně e-mail, telefon, klidně i číslo datové schránky, pokud ji kupující využívá.
Velkou pozornost věnujte ve smlouvě také údajům o vozidle. Do smlouvy uveďte značku, model a barvu. Nezapomeňte na rok výroby a datum první registrace včetně VIN kódu vozidla a počtu najetých kilometrů. Zapište do smlouvy i počet předaných klíčů, seznam všech předaných dokumentů, ze kterých si udělejte kopie, včetně evidenční kontroly, technické kontroly i osvědčení o registraci vozidla. Vše budete potřebovat, pokud by majitel nechtěl přepsat auto na sebe v zákonné lhůtě deseti dnů.
Velmi důležitá část, která by neměla ve smlouvě chybět, je prohlášení prodávajícího, že je vůz jeho majetkem a další osoby k němu nemají práva nebo jiné nároky. Tímto prohlášením prodávající de facto říká, že vůz není například v exekuci nebo neslouží jako zástava.