Jak zachránit výrobu aut v Německu? Přesunout sem výrobu z Číny, navrhuje akcionář
Premiér Dolního Saska po návštěvě Číny navrhuje Volkswagenu, aby do německých fabrik přesunul výrobu modelů pro čínský trh. Stabilizovalo by to podle něj využití továren. Otazník však visí nad výrobními náklady.
Německý automobilový průmysl a zejména koncern Volkswagen stojí před krizí nebývalých rozměrů, zapříčiněnou přechodem na elektromobilitu, dovozními cly do USA i přílivem (resp. zatím stále spíš jeho hrozbou) levných aut z Číny. O tom se píše už roky, reálná řešení ve světě silných odborů a extrémně drahých energií zatím nejsou na světě.
Olaf Lies, premiér spolkové země Dolní Sasko, nyní navrhl možné řešení, jak zachránit německá pracovní místa – přesunout výrobu některých modelů z Číny do Německa. Řekl to agentuře DPA v reakci na zprávy o tom, že Volkswagen možná bude muset v několika nejbližších letech zrušit šokující množství pracovních míst a zavřít několik továren v Německu.
„Pokud bychom auta, která dnes vyrábíme v Číně, vyráběli zde, mohli bychom stabilizovat využití kapacity našich továren,“ řekl Lies. „Také by to vytvořilo příležitosti pro nový rozvoj a inovace. Vidím to jako stabilizaci zaměstnanosti a využití kapacity našich továren, místo abychom se dívali, jak ostatní staví nové továrny mimo Německo,“ dodal.
Dolní Sasko je jedním z hlavních akcionářů koncernu Volkswagen a drží 20% rozhodovací práva. Lies přišel s nápadem přesunout výrobu modelů určených pro čínský trh z Číny do Německa, už po své návštěvě Číny v dubnu letošního roku a nyní ho zopakoval.
Realizace však má několik úskalí, která jsme nakousli už v prvním odstavci. Patří k nim zásadně vyšší cena energií v Německu oproti Číně a také mnohem vyšší mzdové náklady. Výrobní náklady na jedno auto by tak byly výrazně vyšší.
Navíc, Čína uplatňuje na importovaná hotová auta kromě standardní DPH také 15% clo. Na auta, která mají spalovací motor, se uplatňuje ještě dodatečná daň ve výši 1–40 % v závislosti na objemu spalovacího motoru, a to i když jde o plug-in hybrid nebo elektromobil s prodlouženým dojezdem.
Kdyby tak Volkswagen vyráběl auta pro Čínu v Německu místo továren v Číně, z těchto důvodů by se mohla tato auta stát nekonkurenceschopnými. Čínský trh je přitom už tak přesycen domácími značkami a zahraniční hráči si těžko mohou dovolit házet si klacky pod nohy vyššími výrobními náklady, než je naprosto nutné – samozřejmě nejde-li o špičkové značky jako Porsche či Ferrari.
Náklady jako symptom
Zmíněné hrozící zrušení čtyř fabrik a 100 tisíc pracovních míst jsou samozřejmě čísla na horní hranici toho, k čemu může dojít, ale vyloučeno to není. Podle agentury Reuters, která se odkazuje na zdroje obeznámené s problematikou, by se to mohlo týkat továren VW v Hanoveru, Cvikově a Emdenu a také závodu Audi v Neckarsulmu. Volkswagen tyto informace nekomentoval, uvedl však, že „celá skupina, včetně značek a dceřinných společností, musí projít důkladnou změnou“.
Samozřejmě, odbory IG Metall se už nechaly slyšet, že udělají „všechno, co bude v našich silách, abychom tomu zamezili“. Také Dolní Sasko by s plánem nesouhlasilo a Ingo Speich z německé investiční skupiny Deka, která také patří k akcionářům koncernu VW, uvedl, že vysoké náklady „jsou symptomem, ne příčinou“ a že automobilka „musí přinést na trh atraktivní produkty, po nichž bude velká poptávka; to by ukončilo debatu o nákladech“.
Zdroj: Reuters | foto, video: Volkswagen