Jaká je budoucnost hatchbacků Renaultu? Hybridní R5 nebude, u clia se uvidí
Jak bude vypadat segment kompaktních vozů u Renaultu za hranicí roku 2030, zatím není jasné. Automobilka odmítá vše vsadit na retro design a hledá správnou formuli pro příští generaci clia. Elektrický model R5 E-Tech čekají změny a potvrzena byla také druhá generace.
Automobilový vývoj se sice v posledních letech zrychluje, plánovat je ovšem nutné na několik let dopředu. Britský magazín Autocar proto vyzpovídal šéfa francouzské automobilky Renault, který nabídl zajímavý pohled do zákulisí příprav nových generací kompaktních modelů R5 E-Tech a Clio.
Přestože právě nové clio se ještě na trhu ani nestihlo pořádně rozkoukat, automobilka prý už nyní velmi důsledně přemýšlí, jak bude vypadat jeho další generace. Ta pravděpodobně přijde až několik let po roce 2030, ovšem zatím není jasné, v jaké formě. „Snažíme se pochopit potenciál hatchbacku segmentu B a zjistit, jaká by měla být jeho velikost,“ říká Fabrice Cambolive.
Momentálně měří hatchback segmentu B přibližně 4,1 až 4,2 metru. „Jakým způsobem tento segment pokrýt, aniž by vzniklo SUV? A máme se zaměřit na sportovní vlastnosti, praktičnost, nebo univerzálnost takového auta?“ ptá se. Právě nad tím momentálně v Renaultu přemýšlejí.
Všemocné retro? Ne tak docela
Renaultu se v poslední době povedlo zákazníky oslovit povedenými retro modely, a ačkoli Cambolive nevylučuje, že další nejsou v plánu, určitě se na design inspirovaný historií nespolehne celá modelová řada. „Retro styl můžete zvolit, pokud k tomu máte důvod, ale pokud žádný nemáte, neuspějete,“ dodal Cambolive.
Renault usiluje o vyváženou modelovou řadu: „Ikonická auta, jako jsou R5, R4 a Twingo, by měla tvořit jednu třetinu nabídky. Další třetinu by měly tvořit modely, které jsou v povědomí lidí, ale zatím se nestaly zcela ikonickými.“ Právě sem Renault řadí například modely Clio a Scenic. „Zbytek musíte nechat na designérech, aby navrhli něco zcela nového. Pokud žijete jen v minulosti, jste ztraceni,“ pokračuje Cambolive.
Renault při příchodu další generace modelu Clio chce být plně elektrifikovanou společností. „Říkáme, že v roce 2030 chceme být stoprocentně elektrifikovaní, z čehož 50 % budou čistě elektrická vozidla (BEV), a nyní se trend směrem k BEV vyvíjí ještě výrazněji, než jsme původně uváděli.“
Ještě je prý ale příliš brzy na rozhodnutí, jaké pohonné jednotky se v novém cliu objeví. Nově vyvíjená platforma značky Renault ale kromě čistě elektrických pohonů dokáže nabídnout také pohony s prodlužovačem dojezdu.
Spalovák ne, ale…
Cambolive promluvil také o budoucnosti modelu R5 E-Tech. Zajímavé je, že dle jeho slov Renault zatím nedokázal zjistit, jaké konkrétní věci vedly k jeho tržnímu úspěchu. Model se prý brzy dočká velké modernizace, která přinese větší baterii i výkonnější elektromotory.
Vývojový tým si je vědom slabin vozu, ale jelikož ne všechny je s aktuálními technologiemi možné kompenzovat, snaží se přijít s něčím, co zákazníkům přinese přidanou hodnotu. Může to prý být jiný typ karoserie, může to být spolupráce s jinou značkou. Jako příklad uvádí spolupráci Mini se společností Paul Smith.
„Klíčové je, že jsme neudělali žádný kompromis. Neposlouchali jsme lidi uvnitř ani vně firmy. (...) Ale neudělali jsme to, protože se nesnažíme napravovat slabé stránky. Klademe důraz na potěšení a přidanou hodnotu v životním cyklu,“ naráží na poznámky okolí, že bez spalovacího motoru nemá Renault 5 E-Tech šanci uspět. Co vedení a inženýři značky vymyslí dál, se dozvíme za pár let.
Zdroj: Autocar