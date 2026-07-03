Jaký plyn do obytňáku? Propan-butan vítězí v létě, čistý propan v zimě
Vyrazit na cesty s obytným autem nebo karavanem znamená řešit spoustu zdánlivých drobností, které ale dokážou zásadně ovlivnit komfort na palubě. Jedním z nejčastějších témat je volba správného plynu. Vsadit na klasickou směs propan-butanu, nebo si připlatit za čistý propan?
Zkušení karavanisté vědí, že s příchodem prvních mrazů se lahev s klasickým propan-butanem začíná chovat svérázně. Topení uprostřed noci zhasne, přestože je lahev podle váhy ještě z poloviny plná. Viníkem není porucha spotřebiče, ale samotná povaha butanu.
Aby mohl plyn proudit do vařiče nebo topení, musí se uvnitř lahve přirozeně odpařit z kapaliny na plyn. Zatímco propan se spolehlivě odpařuje i v extrémních mrazech až do -40 °C, butan kapituluje už kolem nuly. Ve směsi se tak v zimě odpaří pouze propanová složka, zatímco nezkapalnitelný butan zůstane ležet na dně lahve jako ledová tekutina. Pokud nemáte vyhřívaný plynový box, s propan-butanem v zimě zkrátka brzy dotopíte.
Často se objevuje argument, že auta na LPG přece jezdí celoročně bez ohledu na mráz. To je sice pravda, ale motor auta na rozdíl od karavanu nasává z nádrže plyn v jeho kapalné formě. Ta putuje trubkami až do motorového prostoru, kde se odpaří na horkém výparníku ohřívaném chladicí kapalinou. Karavanové spotřebiče však žádný takový výparník nemají, jsou odkázány na čistou fyziku samovolného odpařování uvnitř lahve.
Z tohoto důvodu existuje jedno zásadní bezpečnostní varování. Na trhu se dají pořídit lahve určené pro vysokozdvižné vozíky, které jsou často naplněné čistým propanem. Tyto lahve jsou ovšem konstruovány pro montáž naležato a záměrně odebírají kapalnou fázi. Pokud byste takovou lahev omylem připojili v karavanu, pošlete tekutý plyn přímo do regulátoru a spotřebičů, což může skončit fatální nehodou. Při nákupu je tedy nutné vždy kontrolovat, zda kupujete lahev pro klasický odběr plynné fáze.
Když léto kartami zamíchá
Zatímco v zimě je čistý propan jasným králem, s příchodem letních veder se misky vah začínají vyrovnávat a v něčem má dokonce navrch podceňovaná směs propan-butanu. V teplém počasí se totiž butan odpařuje bez sebemenších problémů a projevují se jeho přirozené energetické výhody.
Butan má vyšší hustotu a díky tomu i vyšší energetickou hodnotu na jednotku objemu než propan. V praxi to znamená, že z jedné desetikilové lahev propan-butanu získáte v létě o něco více energie. Voda na kávu se uvaří o chloupek rychleji a chladnička spotřebuje pro udržení chladu o něco méně gramů plynu. Směs propan-butanu vám tak v létě nabídne o něco delší výdrž.
Dalším faktorem je tlak uvnitř láhve. Když letní slunce opře své paprsky do plynové schránky karavanu, teplota uvnitř může snadno překročit 50 °C. Čistý propan generuje při vysokých teplotách výrazně vyšší tlak než butan. Ačkoliv jsou moderní lahve a bezpečnostní ventily na tyto situace dimenzované, směs propan-butanu namáhá těsnění, hadice a regulátory v extrémních letních vedrech o poznání méně.
Skrytá hrozba pro jemnou techniku
Kromě teplotních rozdílů by měl každý majitel obytného vozu zvážit i otázku čistoty paliva. Čistý propan je z chemického hlediska mnohem ušlechtilejší. Neobsahuje téměř žádné příměsi a těžké uhlovodíky. Naopak klasický propan-butan, obzvláště ten tankovaný na běžných čerpacích stanicích jako LPG, v sobě často nese stopy olejových parafínů a nečistot z distribuce.
Moderní karavanové spotřebiče, jako jsou chladničky nebo topné systémy, jsou osazeny extrémně jemnými tryskami a citlivou elektronikou. Pokud dlouhodobě používáte levnější propan-butan bez instalovaných plynových filtrů, riskujete, že se tyto nečistoty usadí v rozvodech.
Výsledkem bývá nepravidelný plamen, zanášení hořáků sazemi nebo úplné zablokování ventilů, což obvykle znamená drahý výlet do servisu uprostřed dovolené. A i když je čistý propan skvělé preventivní řešení, usazeniny z používání propan-butanu vyčistit nedokáže. Z pohledu šetrnosti k technice je tak nejlepší používat celoročně čistý propan.
Prostě podle situace
Volba ideálního plynu závisí především na vašem cestovatelském stylu a ochotě plánovat. Klasický propan-butan láká na bezkonkurenční dostupnost a nižší cenu. Lahev vyměníte na každé vesnické benzince nebo ve stavebninách. Pokud vyjíždíte výhradně od května do září a investujete pár set korun do kvalitního plynového filtru, je pro vás tato směs ekonomickou a naprosto dostačující volbou.
Jakmile ale vaše srdce touží po svobodě podzimního kempování nebo zimního lyžování v Alpách, neexistuje alternativa k čistému propanu. S ním máte stoprocentní jistotu, že vyčerpáte lahev do posledního gramu i v tom nejhlubším mrazu a vaše trysky zůstanou čisté. Připlatíte si však řádově několik desítek korun za lahev a pro novou náplň budete muset zamířit do specializovaných plníren nebo hobby obchodů.
Vysvobozením pro dálkové cestovatele jsou potom moderní tankovatelné plynové lahve, které se v karavanu pevně ukotví a propojí s vnějším plnicím hrdlem na karoserii. Právě pevná montáž zajišťuje, že integrovaný bezpečnostní ventil (plovák) stojí rovně a správně stopne plnění na bezpečných 80 % objemu. Zároveň je to jediný legální způsob, jak můžete směs propan-butanu doplňovat sami přímo z LPG stojanů na běžných čerpacích stanicích po celé Evropě. Volně stojící lahev vám totiž obsluha z bezpečnostních důvodů natankovat nedovolí.
|Srovnání čistého propanu a propan-butanu při použití v karavanu
|Vlastnost
|Čistý propan
|Propan-butan (PB/LPG)
|Výkon a výdrž v létě
|Standardní výhřevnost
|Vyšší efektivita – butan má větší hustotu a v létě nabídne o něco delší výdrž
|Odpařování v mrazu
|Vynikající (až do -40 °C) – v zimě spolehlivě vyhoří celá láhev
|Špatné – butan přestává při 0 °C plynovat a zůstává nevyužitý na dně
|Čistota paliva
|Vysoká – minimum nečistot, šetří trysky a hořáky citlivých spotřebičů
|Nižší – obsahuje mastné parafíny, bez filtru riskuje zanesení ventilů
|Tlak v letních vedrech
|Vyšší (v extrémních teplotách nad 50 °C více namáhá těsnění)
|Nižší a stabilnější (bezpečnější pro rozvody ve velkých vedrech)
|Cena a dostupnost
|Mírně dražší, k dostání spíše v hobbymarketech a specializovaných plnírnách
|Levnější – láhev vyměníte na téměř každé čerpací stanici nebo ve stavebninách
|Ideální využití
|Celoroční provoz, zimní kempování a ochrana drahých technologií (Truma apod.)
|Sezónní kempování (jaro–podzim), ideální v kombinaci s plynovým filtrem
Zdroje: Caravaning.de, Nomadem.cz, Promobil, Truma Service International, Camping-und-Wohnmobil.de