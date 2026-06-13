Jaký pořídit nosič kol? Existují řešení minimalistická i pro náročné
Kam s bicyklem, když chcete vyrazit dál než za humna? Způsobů přepravy je několik, ale ne každý dává v praxi smysl, zvlášť pokud jste propadli fenoménu těžkých elektrokol.
Přepravovat náklad uvnitř auta je pro nejednoho motoristu samozřejmostí. Rozměrné sportovní vybavení, jako např. bicykl, je ale trochu jiná disciplína – do normálního auta se jen tak nevejde a při nesprávné přepravě může způsobit problémy.
Jak tedy na to? Hodit kolo dovnitř do auta se nabízí jako to nejlevnější řešení. V praxi, nemáte-li dodávku, to ale znamená sklopené sedačky, nutnost sundávat přední kolo a poměrně velké riziko znečištění interiéru. I kdyby kolo samotné bylo čisté, namazaný řetěz může zanechat těžko odstranitelnou památku na čalounění. O bezpečnosti nemluvě – stejně jako u nezajištěného psa nebo třeba fotoaparátu, i dvacetikilové kolo se při nehodě mění v letící projektil, který může zranit osádku.
Navíc, kolo v autě zabírá prostor a jedete-li na dovolenou s celou rodinou, ten prostor potřebujete pro lidi a zavazadla. Logickým krokem se tak jeví přesunout kola ven. Klasikou je střecha, která je skvělá pro lehká silniční kola. Zvedat nad hlavu těžké horské kolo je už náročnější, elektrokolo je už skoro vzpěračská disciplína, a taky se s ním a nosičem můžete lehce dostat přes limit dynamického zatížení střechy.
Navíc se musíte nejen rozloučit s vjezdem do podzemních garáží, ale hlavně sledovat dopravní značky omezující výšku vozidla. Na to člověk běžně jezdící normálním osobákem není zvyklý. V neposlední řadě, spotřeba paliva při jízdě po dálnici poletí nahoru.
Jako nejpraktičtější a aerodynamicky nejvýhodnější varianta tak dnes jasně vycházejí nosiče na tažné zařízení. Kola jsou schovaná v aerodynamickém stínu auta a nakládáte je jen pár desítek centimetrů nad zemí.
Pozor na značku i svislé zatížení
I jízda s nosičem na „kouli“ má ale svá pravidla. Základem je legislativa: nosič zakrývá zadní registrační značku, má však připravený rámeček s osvětlením na umístění značky. Teoreticky je možné značku přendávat, ale to není příliš praktické – pokud to zapomenete udělat a vyjedete s nosičem bez značky, nebo naopak s autem bez nosiče, ale právě na něm zůstane značka, vystavujete se riziku pokuty až 10 tisíc korun a až ročního zákazu řízení.
Lepší cestou je nechat si vystavit třetí, tzv. zvláštní registrační značku právě na nosič kol. Bude mít stejnou kombinaci znaků a uprostřed hvězdičky, aby nebylo možné ji zaměnit se značkou patřící na auto. Žádost lze podat přes Portál dopravy (to se platí 480 korun), příp. osobně na registru vozidel (za cenu 600 korun; jen máte-li značku na přání, bude potřeba zaplatit 5000 korun v obou případech). Je však nutné počítat s tím, že vydání trvá až dva týdny, neboť je třeba značku vyrobit.
Druhým, často opomíjeným limitem, je takzvané svislé zatížení tažného zařízení. Tuto hodnotu najdete v technickém průkazu vozidla (obvykle se pohybuje mezi 50 a 100 kg). Pokud máte nosič, který sám o sobě váží 20 kg, a naložíte na něj tři e-biky po 25 kilech, limit u mnoha aut snadno překročíte. Proto je při výběru nosiče klíčová nejen jeho nosnost, ale i promyšlená konstrukce a hmotnost ve vztahu k povolenému svislému zatížení tažného zařízení.
Jednoduchý, nebo luxusní?
Jak se v nabídce nosičů zorientovat? Švédské Thule nabízí hned několik přístupů k tomu, jak kola na kouli převézt. Výběr se totiž odvíjí od toho, jak často jezdíte a kolik máte v garáži místa.
Pokud na kolo vyrážíte jen občas nebo jezdíte sami, masivní nosiče pro vás nedávají smysl. Model Thule VeloLite funguje jako takový minimalistický základ. Jeho hlavní zbraní je lehká skládací platforma s velmi nízkým profilem.
V praxi to znamená jednu zásadní výhodu: když z nosiče sundáte kola, je platforma tak nízká, že můžete bez problémů otevírat páté dveře kufru, aniž byste museli nosič z auta sundávat; sklopný není. Otočné hlavice bezpečně uchytí rámy od tenkých silniček (20 mm) až po masivnější trubky (90 mm). K dispozici je ve verzích pro jedno, dvě nebo tři kola a je to ideální volba pro někoho, kdo hledá snadnou manipulaci a nechce tahat zbytečná kila navíc.
Nosič je skládací, takže při uložení v garáži či sklepě nemá tak velké nároky na prostor, a stojí 9990, resp. 12.990 a 15.790 korun podle toho, kolik kol odveze. Jedno však může vážit nejvýše 25 kg a celková nosnost verze pro tři kola je 50 kg.
Chcete-li převážet tři až čtyři kola pravidelně, nebo máte-li elektrokola, chce to těžší kalibr. Thule pro tuto situaci nabízí dva modely a rozdíl mezi nimi je zcela zásadní pro každodenní soužití.
Thule VeloSpace 3 je robustní „dělník“. Je postavený na široké platformě a bez problémů zvládne rozvor kol až 1350 mm a zátěž 30 kg na jedno kolo. Jeho hlavní specialitou je ale možnost extrémního odklopení. Zatímco běžné nosiče se vyklápí do úhlu 50°, u VeloSpace 3 lze úhel zvětšit až na 65°. To je důležité pro majitele kompaktních dodávek a rodinných MPV s obrovskými výklopnými zadními čely s dolní hranou velmi nízko. Tento nosič lze sklopit dostatečně na to, abyste se do kufru bez potíží dostali.
Cena je samozřejmě odpovídající. Základní verze pro 2–3 kola stojí 20.990 korun, rozšířená pro 3–4 kola je za 23.990 korun.
Naproti tomu Thule EasyFold 3 cílí na ty, kteří doma nemají místa nazbyt a ocení prémiovou manipulaci. Přestože zvládne podobnou porci zátěže (od dětských kol po e-biky) a také se dá rozšířit ze tří na přepravu čtyř kol, jeho genialita spočívá v plně skládací konstrukci. Po použití ho jednoduše složíte do kompaktního „kufříku“, který nezabere moc místa. Navíc disponuje intuitivním systémem zacvaknutí, díky kterému nosič na kouli obsloužíte pohodlně jen jednou rukou.
Pokud bydlíte v bytě a auto parkujete na ulici, je EasyFold 3 přesně ten rozdíl mezi „rychle vyrazíme“ a „zase se s tím musím tahat“. Ovšem, samozřejmě, není zadarmo – verze pro 2–3 kola stojí 23.990 korun, rozšířená pro 3–4 kola je za 27.990 korun.
Konečně, existují cyklisté, kteří vozí špičkové karbonové speciály či gravely s nestandardní geometrií. Klasická ramena nosičů, která se chytají za rám kola, tady mohou narazit. Pro tyto situace je tu model Thule Epos ParkSecure.
Ten přináší teleskopické držáky, které dávají na výběr – kolo můžete uchytit klasicky za rám, nebo (a to je pro karbonové rámy mnohem bezpečnější) za zadní kolo. Odpadá tak složité provlékání ramen skrz rámy okolních kol.
„ParkSecure“ znamená to, co tušíte – do nosiče jsou integrované parkovací senzory. Aktivuje je zařazení zpátečky – máte-li na autě třináctipinovou zásuvku pro přívěs, samozřejmě, se sedmipinovou to nebude fungovat – a následně vás malá jednotka umístěná v interiéru auta při couvání vizuálně i akusticky varuje před překážkou. Čtyři senzory mají tak široké zorné pole, že „vidí“ a chrání nejen samotný nosič, ale i přesahující kola (až do rozměru 29"). Nosič navíc můžete dovybavit skládací rampou pro snadnější nájezd e-biků nebo montážním držákem pro drobné opravy na cestách.
Samozřejmě, za technologické inovace, bezpečnostní testy a komfort se platí. Verze Epos ParkSecure je tak z této čtveřice možností nejdražší – ve verzi pro dvě kola stojí 37.990 korun, ve verzi pro tři kola dokonce 41.990 korun. Bez parkovacích čidel (tedy bez funkce ParkSecure) je o 9200, resp. 9500 korun levnější.
Vdroj info, foto: Thule | video: Auto.cz