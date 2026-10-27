James May prodává své poslední televizní auto. Má V8, manuál a podezřelou historii
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Chcete vlastnit kus automobilové historie? Nabízí se jedinečná příležitost, James May totiž rozprodává svou garáž. Aktuálně musí z kola ven purpurový Triumph Stag V8 Mk.II, jenž se objevil ve vůbec posledním dílu série The Grand Tour: One For the Road.
Asi každý z nás se při nákupu ojetého auta nejvíce bojí toho, jak se asi k vozu choval předchozí majitel. To by zrovna tady nemuselo dělat žádný problém, jelikož James May je známý svým technickým puntičkářstvím a smyslem pro detail. Nového majitele může také těšit, že poslední velký výlet tohoto purpurového triumphu je velmi řádně zadokumentován ve vůbec posledním speciálu show The Grand Tour s podtitulem One For the Road, kde se purpurový triumph mimochodem jako jediný vůbec neporouchal.
Kbelík barvy navíc
May vlastnil tento stag přibližně tři roky, než se rozhodl jej poslat do světa formou aukce na portálu Collecting Cars. Pokud po něm toužíte, máte čas už jen do 29. října a rozhodně nezaujme pouze svou historií. Stag, britský roadster s designem od Giovanniho Michelottiho, byl poprvé registrován v říjnu 1974. Pohání jej původní třílitrový vidlicový osmiválec spojený se čtyřstupňovou manuální převodovkou posílající výkon na zadní kola.
Během své historie prošel vůz dvěma renovacemi, z nichž tu čerstvější stihl ještě předchozí majitel. Poslední lakování navíc proběhlo v dílně The Smallest Cog Richarda Hammonda, což může být pro fanoušky legendární moderátorské trojice ještě atraktivnější. Pobaví, že s vozem posílá May do světa i trochu barvy, která po „lakovačce“ u Hammonda zůstala.
Karoserie je dle popisu ve slušné kondici, byť dle prodávajícího by spáry mezi panely snesly trochu pečlivější spasování. Interiér přiznává přirozenou patinu a některé ozdobné lišty volají po výměně. Auto stojí na dobových čtrnáctipalcových pětipaprskových litých kolech obutých do pneumatik Hankook Optimo.
Za kilometry neručí
A co ta historie? Stag za celý svůj život dle tachometru najezdil 83.368 mil, tedy zhruba 134 tisíc kilometrů, což mu asi nechce věřit ani samotný May. Inzerát totiž jednou větou dodává, že skutečný nájezd zde nikdo negarantuje.
Otázkou ale zůstává, jestli to vůbec někoho bude trápit. Projet solnou pláň v Botswaně a kus Zimbabwe viděl tohohle staga přece celý svět a lepší důkaz funkčnosti se na této planetě hledá těžko. A co za tuto celou parádu? Vyvolávací cena je 25.250 liber, tedy asi 735 tisíc korun, což ani moc nevybočuje od cen podobných triumphů bez slavné minulosti.
May mimochodem není v úklidu zbytků po The Grand Tour sám. Jeremy Clarkson se nedávno také jal garážového výprodeje a do dražby poslal svou Alfu Romeo GTV6, Lancii Montecarlo Spider a Lincoln Continental Mark V. Ty se budou dražit ještě po Mayově stagu, tedy 14. listopadu během veletrhu NEC Classic Motor Show v Birminghamu.
Zdroj: Collecting Cars