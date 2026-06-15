Japonci postavili brutální elektromobil už před 25 lety. Vypadal šíleněji než Tesla Cybertruck
Elektromobily mají dnes image velmi rychlých vozů, které dokáží překonávat rekordy v rychlosti i akceleraci. Na počátku tohoto století ale běžný elektromobil dělal naprostý opak, což se rozhodli změnit v Japonsku. Jejich extrémní osmikolový vůz dokázal překonávat rychlostní rekordy ještě před Teslou.
Jako moderní kolébku elektromobilů dnes zejména díky Tesle považujeme Spojené státy a do popředí se celkem rychle dostala také Čína. Naopak se ale zapomíná, že za rozvojem moderních elektromobilů s lithiovými bateriemi jsou zejména Japonci.
Vůbec první prototyp s těmito bateriemi ukázal Nissan už v roce 1991 a od roku 1996 se Nissan Prairie Joy EV v malém počtu prototypů také dostal na silnice. Za první produkční auto s lithiovými bateriemi se považuje Nissan Altra EV, kterého vzniklo 200 kusů. Sériovou produkci s už většími počty jako první zvládlo Mitsubishi i-MiEV v roce 2009, ještě ten rok následované Nissanem Leaf (ačkoliv se obvykle nesprávně uvádí opačné pořadí).
V období na konci 90. let a začátkem nového století vznikly spousty dalších japonských elektrických vozů, které měly jedno společné. Nebyly příliš zajímavé z pohledu řidiče. Nenabídly extrémní zrychlení, maximální rychlost a podobné věci. V Japonsku se ale už tehdy myslelo i na toto a na způsob, jak udělat elektromobil atraktivnější.
Pustila se do toho i tokijská univerzita Keio ve spolupráci s italským designovým studiem I.DE.A v Turíně. Profesor Hiroshi Shimizu, který projekt na univerzitě Keio vedl, chtěl dokázat, že elektromobil může být i velmi rychlý a luxusní křižník. Funkční prototyp se ukázal v roce 2001 a šokoval jak vzhledem, tak použitou technikou.
Šlo totiž o osmikolový vůz dlouhý 6,7 metru s kompletně prosklenou kabinou. Vypadal trochu jako housenka a pomáhalo tomu i zvláštní rozložení náprav, kde dvě zadní byly zcela u sebe, přední dvě ale měly mezi sebou velkou mezeru. Obě přední nápravy se natáčely, což usnadnilo manévrování elektrického giganta.
Uvnitř bylo celkem osm míst k sezení a také ne v úplně klasickém rozložení. V první řadě seděl řidič a spolujezdec. Sedadlo řidiče bylo plně digitálně nastavitelné a obklopené futuristickým kokpitem, kde už tehdy byly převážně displeje, i zrcátka byla řešena kamerami. Druhá a třetí řada měla sedadla otočená čelem k sobě, takže si cestující mohli za jízdy povídat, a čtvrtá řada byla opět klasická.
KAZ byl také jedním z prvních aut, které použilo koncept tzv. „skateboardové“ platformy. Celý podvozek byl v podstatě jeden velký hliníkový rám, ve kterém byly integrovány lithium-iontové baterie, měniče i komponenty odpružení. A také zde bylo osm elektromotorů, každý integrovaný v jednom kole. Každý měl výkon 55 kW, dohromady auto dávalo 440 kW, což je srovnatelné třeba s tehdy novým Lamborghini Murciélago.
Auto se rozjelo až na 310 km/h a na stovku zrychlilo za 7 sekund, což bylo dáno i masivní hmotností 2980 kg. Baterie měla kapacitu 55 kWh a KAZ s ní měl při konstantních 100 km/h ujet asi 300 kilometrů. Důležité je, že nešlo jen o koncept, ale o funkční vůz, se kterým Japonci dosáhli i na tamní rychlostní rekord. V roce 2002 také dosáhl rychlosti 311 km/h na okruhu v italském Nardò.
Univerzita a Shimizu ale na projektu pracovali i nadále. Jeho dalším cílem bylo pokořit i ta nejrychlejší auta na světě a překonat rychlost 400 km/h. V roce 2004 se tak ukázala nová variace na stejné téma, tentokrát nazvaná Eliica (Electric Lithium-Ion Car). Základ zůstal velmi podobný, opět jde o osmikolové auto s netradičním designem, působí ale o poznání civilněji. S délkou 5,1 metru je výrazně použitelnější v reálných podmínkách a obě přední nápravy jsou blíže u sebe, takže proporce jsou mnohem vyváženější. I design karoserie se přiblížil běžným vozům, ačkoliv i nadále zůstal hodně odvážný. Kabina je tentokrát jen čtyřmístná a druhý pár dveří se otevírá nahoru.
Vozu zůstala skateboardová platforma a elektromotor v každém kole. Ty však posílily na 60 kW a kombinovaný výkon se tak navýšil na 480 kW. Hmotnost se podařilo srazit na asi 2,4 tuny a na stovku auto akcelerovalo za 4 sekundy, tedy na úrovni tehdejšího Porsche 911 Turbo.
Tým z univerzity Keio postavil dva funkční prototypy, každý vyladěný pro jiný účel. Rychlostní byl navržený speciálně pro lámání rekordů. Na slavném italském vysokorychlostním oválu Nardò dosáhl v roce 2004 ověřené maximální rychlosti 370 km/h. Dojezd této verze byl kvůli převodům a aerodynamickému nastavení cca 200 km. Druhá verze byla určená pro běžný silniční provoz. Její maximální rychlost byla elektronicky omezena na 190 km/h, ale upravené řízení energie a baterie poskytovaly dojezd až 320 km.
Vývoj prototypu stál přibližně 320.000 dolarů. Profesor Shimizu měl obrovský plán: chtěl najít investory a vyrobit limitovanou sérii 200 kusů pro komerční prodej s odhadovanou cenou kolem 255.000 dolarů za kus. Projekt získal obrovskou pozornost i na nejvyšších místech. V autě se svezl tehdejší japonský premiér Junichiro Koizumi a tehdejší starosta Tokia Shintaro Ishihara. Jenže zájemce o sériovou výrobu se nenašel a celý projekt tak skončil u tří vyrobených prototypů.
V roce 2009, stále jako profesor na univerzitě Keio, založil Shimizu společnost SIM-Drive (Shimizu In-wheel Motor Drive). Cílem bylo nabídnout technologii elektromotorů v kolech a skateboardových platforem jako komerční řešení pro jiné firmy. Pod hlavičkou nové firmy postavil i další čtyři prototypy, tentokrát už s docela běžnými proporcemi.
Sim-Lei z roku 2011 byl čtyřkolový rodinný vůz, který využíval motory v kolech. Designově vypadal jako Mitsubishi i-MiEV s body kitem inspirovaným Eliicou, což je pravděpodobně i způsob, jakým auto vzniklo. Baterii mělo o kapacitě pouhých 24,5 kWh, ale díky efektivitě pohonu a aerodynamice dokázalo na jedno nabití ujet 333 km v reálném provozu. Velmi podobně vypadal i druhý prototyp Sim-Wil.
Následující Sim-Cel z roku 2013 už byl dvoumístným sporťákem, který na stovku zrychlil za 4,2 sekundy. Zatím posledním je Sim-Hal, který je vylepšenou variantou sportovního vozu. Mezitím se ale firma vrhla také na přestavbu produkčních aut na elektromobily za použití motorů v kolech. Postavili takto třeba Citroën DS3, Subaru BRZ nebo veterán Mercedes-Benz 280SL.
Zdroj: SIM, zdroj foto: SIM, zdroj videa: takofuumi