Japonská rallye po 1. dnu: Evans potvrzuje pozici lídra
Lídr průběžného pořadí mistrovgství světa v automobilových soutěžích Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) vede po prvním dnu Japonskou rallye, která je sedmým podnikem v letošním kalendáři.
Páteční část soutěže tvořila tři rychlostní zkoušky, které se jely dopoledne na odpoledne v horách východně od Toyota City. A to počínaje novou rychlostní zkoušku Asuke a zahrnující také ikonický Isegamiho tunel. Celkem bylo na programu 108,54 měřených kilometrů.
Solberga překvapil jelen
Velšan byl sice na úvodní zkoušce druhý, ale pak v průběhu dopoledne vyhrál dvě erzety a odpoledne přidal ještě jeden nejrychlejší čas. To mu stačilo, aby po prvním dnu vedl s převahou 15,7 sekundy “Pozice na trati, vždycky je to pozice na trati, co je důležité. Využili jsme situaci, kdy bylo ještě vlhko, ale na asfaltu nebyly žádné nečistoty. Přesto bylo občas obtížné odhadnout, zda nás pneumatiky podrží. Byl to pro nás dobrý den, bylo to relativně čisté. Celkově se nám podařilo udržet dobrý rytmus,” komentoval Evans situaci.
Solberg vyhrál úvodní test a odpoledne si stejný kousek ještě jednou zopakoval. Udržel si druhé místo s náskokem 1,4 s na devítinásobného šampiona Ogiera. „Jsem z dneška kvůli těm zvířatům trochu rozhozený. Na RZ3 nás překvapil jelen a musel jsem zpomalit. Ztratil jsem důvěru, protože jsem nevěděl, jestli tam nejde další jelen. Místo šestnácti sekund ztráty to mohlo být je deset sekund, ale takový je život,” zhodnotil Solberg úvodní den.
Devítinásobný mistr světa Sébastien Ogier sice nezajel ani jednou nejrychlejší čas, ale v každé z pátečních šesti erzet nechyběl mezi nejrychlejšími třemi - třikrát byl druhý a třikrát třetí. Francouz cítil, že má před sebou ještě kus cesty, aby ze svého GR Yaris Rally1 vytěžil maximum. “Dnes to rozhodně nebylo ideální. Doufali jsme v lepší časy, ale udělali jsme, co jsme mohli. Stále musíme pracovat na tom, abychom s autem našli ideální souhru, celý den jsem s tím trochu bojoval,” komentoval Ogier situaci.
Auto vůbec neposlouchá
Jediný, kdo dokázal narušit hegemonii vozů značky Toyota, je průběžně pátý Belgičan Thierry Neuville (Hyundai 20 N Rally1), vítěz předchozího podniku v Portugalsku. Páté místo však v něm příjemné pocity nevyvolává. “Auto je nepředvídatelné při řízení a ztrácíme konzistenci v ohledu na výkon. Jsem všude na limitu. Všude musím zpomalit, abych mohl zatočit. Nemůžu udělat víc. Stejně jako předchozí den na shakedownu - jakmile máme tvrdé pneumatiky, rovnováha je pryč. Nemůžeme dělat moc. Stejný příběh s tímto autem od začátku letošní sezony. Není zkrátka vyrobeno pro rychlou jízda v těchto podmínkách,” stěžoval si Neuville.
Nespokojený byl v pátek také domácí matador Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), který letos vyhrál již dva podniky světového šampionátu a patří mu průběžně druhá příčka v šampionátu. Těšil se, že před domácími fanoušky bude útočit na vítězství, ale aktuálně je na šesté místě se ztrátou těsně nad minutu. “Očividně to nebyl zrovna ideální den. Řekl bych, že to byl jeden z nejhorších dnů roku. Takže jsem velmi, velmi zklamaný. Hned na první zkoušce jsme udělali defekt levé zadní pneumatiky a ztratili tak jednu měkkou. Pak jsme museli místo ní použít jednu tvrdou a od té chvíle to bylo docela složité,” prohlásil Katsuta na konci pátečního dne.
Průběžné pořadí (po RZ6 z RZ20):
1. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 1:13:07,0; 2. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +15,7; 3. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +17,1; 4. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +41,5; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +58,2; 6. T. Katsuta, Johnston (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) +1:03,8; 7. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +1:16,3; 8.Paddon, Kenard (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) +2:17,0; 9. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +2:40,9; 10. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +3:26,6; 11. Grjazin, Alexandrov (Bul., Kyrgyztán/Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +3?34,9; 12. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta vRally2) +4:25,2; 13. Jamammoto, Fulton (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally2) +4:47,6; 14. Dominguez, Peňate (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +4:57,4; 15. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +5:03,3; 16.Lindholm, Morales (Fin., Nraz./Škoda Fabia Rally2) +5:09,3; 17. Arai, Tačiki (Jap./Toyota GR Yaris Rally2) +6:49,0; 18. N. Katsuta, Yasui (Jap./Toyota GR Yaris Rally2) +8:47,9; 19. Nutahara, Azuma (Jap./Toyota GR Yaris Rally2) +9:23,1; 20. Rossi, Sarmezan (Fr./Ford Fiesta Rally3) +10:13,7.
Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Japonské rallye
Sobota 30. 5. - 0.41 RZ7 (16,44 km), 1.54 RZ8 (21,16 km), 3.35 RZ9 (19,32 km), 6.05 RZ10 (19,32 km), 8.56 RZ11 (21,16 km), 9.56 RZ12 (16,44 km), 10.15 RZ13 (3,19 km), 10.38 RZ14 (3,19 km). Etapa celkem 120,22 km.
Neděle 31. 5. - 1.14 RZ15 (20,49 km), 2.05 RZ16 (13,98 km), 3.13 RZ17 (2,56 km), 3.32 RZ18 (2,56 km), 5.30 RZ19 (20,49 km), 8.15 RZ20 (13,98 km). Etapa celkem 74,06 km.