Japonská rallye po 2. dnu: Evans stále první, Solberg ulomil kolo
Po druhém dnu Japonské rallye, která je sedmým podnikem v letošním kalendáři, je na prvním místě stále Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1). Premianta šampionátu pronásleduje obhájce titulu Francouz Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), který ztrácí 17,1 sekundy.
Sobota byla nejdelším dnem rallye, během kterého posádky po zóně pro montáž pneumatik v parku Enakyo jely na severovýchodě tři rychlostní zkoušky, které se opakovaly v obráceném pořadí. Den zakončily dvěma průjezdy novou superspeciální zkouškou ve Fujioce. Celkem bylo na programu 120,22 měřených kilometrů.
Prohrál výhru v tunelu?
Evans vyhrál během sobotního dne dvě rychlostní zkoušky, ale měl namále při druhém průjezdu superspeciální zkoušku, kdy málem trefil svodidla. “Zablokoval jsem kola při brzdění, moc prostoru tam nebylo. Očividně musíme pokračovat stejně,” vysvětlil situaci Evans a k průběhu dne dodal: “Ztratili jsme nějaký čas na desáté zkoušce při předjíždění Olivera Solberga. Musíme se soustředit, jak jen to jde. Náš náskok není moc velký. Musíme být neustále na sto procent ve střehu.”
Ogier přijel do Japonska s cílem zvítězit, ale po RZ12 řekl, že Evanse už nikdo nedohoní. Na konci RZ14 litoval času, který prohrál v páteční erzetě v Isegamiho tunelu, kde Evans zničil všechny, kde měla vliv pozice na trati. „Přijeli jsme sem bojovat o vítězství, řekli jsme si to před startem, a bojujeme,“ řekl Ogier. „Nějak to máme velmi podobné jako Elfyn, až na tuto jednu včerejší erzetu, ta rovinka za 16,5 sekundy, to bylo těžké a potom už jsem nikdy neměl dostatečné tempo. Trápil jsem se s pneumatikami,” dodal francouzský jezdec.
Latvala byl za diplomata
Tématem dne bylo nejenom odstoupení Olivera Solberga (Toyota GR Yaris Rally1), ale také slovní přestřelka, která se v továrním týmu následně strhla mezi jezdci a do níž musel vstoupit týmový šéf Jari-Matti Latvala. Solberg vstoupil do sobotního dějství z druhého místa s mankem 15,7 sekundy. Dopoledne vyhrál dvě zkoušky a stáhl svou ztrátu na 10,6 sekundy, ale na začátku odpoledne udělal chybu. V pravé zatáčce vylomil pravé zadní kolo a to ho vyřadilo z boje o body. Po haváriích v Chorvatsku a na Kanárských ostrovech je to Švédova třetí letošní nehoda na asfaltové soutěži.
Ogier nebyl podle svých slov mladým týmovým kolegou ohromen. Prohlásil, že Solbergova nehoda byla „nešťastná“, ale ne překvapivá. „Ráno jsem viděl, že podstupuje příliš vysoké riziko. Bohužel to není velké překvapení, ale je to škoda,” uvedl dvaačtyřicetiletý Francouz.
O osmnáct let mladší Solberg prohlásil, že to nebylo nic jiného než v jakékoli jiné zkoušce a dodal, že nemá žádnou odpověď proč pořád dělá chyby na asfaltových rallye. „V autě jsme se cítili opravdu dobře, velmi pohodlně a nesnažili jsme dělat to, co jsme dělali celý víkend. Nešťastný moment se stal v místě, které bylo docela blátivé místo jen jsem trochu pozdě zabrzdil, narazil do stromu a zlomil pravé zadní zavěšení,” uvedl Solberg.
Šéf týmu Toyota Jari-Matti Latvala má v úmyslu Olivera Solberga po jeho třetí nehodě v asfaltových rallye mistrovství světa spíše podpořit než kárat. „Ogier byl jeho hrdinou, ale Sébastien je jezdec, který má největší vášeň vyhrát podnik více než kdokoli jiný na světě. Udělal by cokoli, aby vyhrál. Je to férový chlap, ale v takových chvílích dokáže být tvrdý,” uvedl Latvala na adresu Ogierovy kritiky.
Latvala potvrdil, že tyto poznámky se Solbergem probral a naznačil, že mají opodstatnění. Zároveň Solberga vyzval k trpělivosti v jeho první kompletní sezoně na nejvyšší úrovni WRC od roku 2022. „Řekl jsem Oliverovi, že musí respektovat, že Ogier má zkušenosti, a musí to pochopit,“ řekl Latvala. „Oliver řekl: ‚Ano, viděl jsem to a je to v pořádku.‘ Současně jsem mu řekl, že si musí projít tou křivkou učení a ještě jsem dodal: „Kdyby to bylo snadné, tak by jsi byl mistrem světa, ale ono to není snadné!“
Latvala byl Ogierovým týmovým kolegou čtyři roky v továrním týmu Volkswagen a v letech 2013 až 2016 na vlastní kůži zažil, jak těžké bylo s ním soupeřit v boji o titul. Ve všech čtyřech případech získal titul mistra světa Ogier. Latvala byl v jednotlivých sezonách třetí, dvakrát druhý a v roce 2016 šestý. Mimochodem Latvala je jezdcem,který má na svém kontě 212 startů, což je nejvíce v historii. Ogier jede podnik mistrovství světa s pořadovým číslem 208.
Průběžné pořadí (po RZ14 z RZ20):
1. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 2:32:05,6 2. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +17,5; 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +44,4; 4. T. Katsuta, Johnston (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) +1:11,3; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +2:05,2; 6. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +2:17,0; 7. Paddon, Kenard (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) +3:41,3; 8. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +4:33,7; 9. Grjazin, Alexandrov (Bul., Kyrgyztán/Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +7:17,7; 10. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +7:23,4; 11. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +7:58,3; 12. Jamamoto, Fulton (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally2) +9:06,0; 13. Lindholm, Morales (Fin., Nraz./Škoda Fabia Rally2) +9:53,2; 14. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta vRally2) +12:08,8; 15. Arai, Tačiki (Jap./Toyota GR Yaris Rally2) +13:10,5; 16. N. Katsuta, Yasui (Jap./Toyota GR Yaris Rally2) +18:29,1; 17. Nutahara, Azuma (Jap./Toyota GR Yaris Rally2) +21:53,0; 18. Rossi, Sarmezan (Fr./Ford Fiesta Rally3) +21:58,5; 19. Imai, Ogawa (Jap./Citroën C3 Rally2) +29:48,3; 20. Lafajová, Blanco (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +32:51,9; ... 26. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +50:00,0.
Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Japonské rallye
Neděle 31. 5. - 1.14 RZ15 (20,49 km), 2.05 RZ16 (13,98 km), 3.13 RZ17 (2,56 km), 3.32 RZ18 (2,56 km), 5.30 RZ19 (20,49 km), 8.15 RZ20 (13,98 km). Etapa celkem 74,06 km.