Japonská rallye před startem: Vyhraje Toyota na domácích tratích?
Desetkrát dosud byla Japonská rallye součástí mistrovství světa v automobilových soutěžích. Dvakrát se tento čistě asfaltový podnik v letech 2023 a 2024 vyhrál Velšan Elfyn Evans, který přijíždí do země vycházejícího slunce jako lídr šampionátu.
Posádky absolvují 20 rychlostních zkoušek o celkové délce 302,82 kilometru. Servisní park je umístěn na stadionu města Toyota. Na pátek je naplánováno šest rychlostních zkoušek o délce 108,54 kilometru a sobota bude nejdelším dnem s osmi rychlostními zkouškami s celkem 120,22 kilometry. Neděle 31. května nabídne šest rychlostních zkoušek o kumulovanou délkou 74,06 kilometru. Vítězové budou na stupních vítězů slavit v 8.45 středoevropského času.
Chtějí doma vyhrát
Tovární tým Toyota se vrací do Japonska s cílem zakončit dosud úspěšnou první polovinu sezóny, včetně pěti vítězství v úvodních šesti rallye. Vede v hodnocení konstruktérů o 93 bodů a všech pět jeho jezdců se umístilo v první šestce celkového pořadí jezdců.
Jari-Matti Latvala (vedoucí týmu):„Na poslední rallye v Portugalsku jsme možná měli trochu smůly, ale v jakémkoli sportu je těžké být neporazitelný. Bude zajímavé vidět Japonskou rallye dříve než obvykle, protože teploty budou vyšší a to by mohlo ovlivnit chování pneumatik. Každý rok pozorujeme rostoucí popularitu této rallye a jsem si jistý, že letos uvidíme ještě větší podporu po Takamotových vítězstvích na začátku sezony.“
Elfyn Evans:„V našem týmu je skutečná motivace k tomu, abychom si na domácím podniku Toyoty vedli dobře. Silnice jsou velmi úzké a technické, což vyžaduje přesnost a sebevědomí. Letošní odlišné datum by mělo přinést vyšší teploty, což zvýší nároky na vše v autě.“
Sébastien Ogier:„Účast na Japonské rallye je vrcholem sezony. V poslední době si vedeme docela dobře, zejména na asfaltu, takže věřím, že máme dobré naděje a můžeme se opět zaměřit na přední místa. Letos s novým datem můžeme pravděpodobně očekávat vyšší teploty a možná i méně listí na silnici.“
Oliver Solberg:„Do Japonska jezdím odmala a miluji na této zemi všechno. Loni jsem se rallye zúčastnil poprvé a atmosféra byla úžasná. Bylo dobré získat znalosti o silnicích, ale rychlosti ve voze Rally1 budou ještě vyšší, takže se budeme muset učit, jako na většině letošních rallye. Zatím jsme na asfaltu měli skvělý cit a rychlost.“
Takamoto Katsuta: „Bude mnohem tepleji než obvykle a s menším množstvím listí a lepší přilnavostí by podmínky mohly být docela pěkné. Přesto existuje možnost mokrého počasí, pokud období dešťů, které obvykle míváme v červnu, přijde brzy.“
Sami Pajari: „Těším se na návrat do Japonska, loni jsme tam poprvé dosáhli na stupně vítězů a rok předtím jsem tam vyhrál titul WRC2. Být tam jezdcem Toyoty je zvláštní pocit a každý rok se zdá, že počet fanoušků roste. Budeme tam v jiné roční době, ale nemyslím si, že výzva bude menší než dříve.“
U Škody si věří
Po obtížném startu do sezóny 2026 se Emil Lindholm na Japonskou rallye vrací s velkými ambicemi. „Miluji malé a klikaté asfaltové silnice, nastavení mého vozu Škoda Fabia RS Rally2 se na tento typ rychlostních zkoušek velmi dobře hodí. Jsem velmi optimistický, že dokážu dosáhnout dobrého výsledku,“ říká. Finský jezdec opět startuje za tým Toksport WRT, přičemž itinerář mu bude číst brazilský spolujezdec Gabriel Morales.
Žádný z předních jezdců celkového pořadí kategorie WRC2 si Japonskou rallye nevybral jako jednu ze svých bodovaných soutěží. Místní pilot jedoucí s vozem Škoda Fabia RS Rally2 Osamu Fukunaga a jeho navigátorka Misako Saida si však během domácí soutěže nenechají ujít příležitost změřit síly s mezinárodní konkurencí. Jejich hlavním cílem je ale hodnocení v kategorii WRC Masters Cup, která je vyhrazena pro jezdce ve věku od 50 let výše. Japonská dvojice se v této kategorii před dvěma lety umístila na třetí pozici. Od svého návratu do FIA Mistrovství světa v rallye v roce 2022 potvrdila Japonská rallye svou reputaci jedinečné a náročné soutěže. Její úzké a klikaté rychlostní zkoušky situované v prefekturách Aichi a Gifu jsou často lemovány bariérami, srázy nebo hustými stromy.
Program Japonské rallye
Pátek 29. 5. - 1.03 RZ1 (12,90 km), 1.48 RZ2 (24,29 km), 3.09 RZ3 (17,08 km), 6.57 RZ4 (12,90 km), 7.40 RZ5 (24,29km), 9.03 RZ6 (17,08 km). Etapa celkem 108,54 km.
Sobota 30. 5. - 0.41 RZ7 (16,44 km), 1.54 RZ8 (21,16 km), 3.35 RZ9 (19,32 km), 6.05 RZ10 (19,32 km), 8.56 RZ11 (21,16 km), 9.56 RZ12 (16,44 km), 10.15 RZ13 (3,19 km), 10.38 RZ14 (3,19 km). Etapa celkem 120,22 km.
Neděle 31. 5. - 1.14 RZ15 (20,49 km), 2.05 RZ16 (13,98 km), 3.13 RZ17 (2,56 km), 3.32 RZ18 (2,56 km), 5.30 RZ19 (20,49 km), 8.15 RZ20 (13,98 km). Etapa celkem 74,06 km.
Průběžné pořadí MS (po 6 ze 14 soutěží):
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 123 bodů; 2. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 111; 3. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 92; 4. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 79; 5. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 78; 6. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 67; 7. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 65; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 21; 9. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 20; 10. L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 18; 11. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) 15; 12. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 10; 13. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 10; 14. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) 10; 15. Greensmith (Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 8; 16. Grjazin (Bul./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 8; 17. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 18. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 19. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 20. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 6; 21. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 5; 22. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 23. Dominguez (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 24. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 25. Seskš (Lotyš./Ford Puma Rally1) 2; 26. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 27. Suninen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1; 28. Lindholm (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 29. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 311 bodů; 2. Hyundai 218; 3. Toyota WRT2 86. Ford 71.
Vedení v soutěži (RZ): Ogier 30, Solberg 22, Evans 18, Pajari 11, Katsuta 9, Neuville 6, Fourmaux 5.
Vyhrané RZ: Solberg 34, Ogier 24, Evans 17, Pajari 14, Fourmaux 8, Katsuta 7, Neuville 7, Fontana (It.) 2, Seskš (Lotyš.) 1, Virves (Est.) 1.