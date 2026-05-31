Japonská rallye v cíli: Evans vyhrál a zvyšuje náskok v MS
Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) vyhrál Japonskou rallye, která jako sedmý podnik zakončila první polovinu letošního mistrovství světa v automobilových soutěžích. Ostrovní jezdec vyhrál po triumfu ve Švédsku letos podruhé a zvýšil svůj náskok na prvním místě v šampionátu na dvacet bodů.
Nedělní část soutěže se opět odehrávala převážně na jihovýchodě od města Toyota s opakovaným průjezdem známých testů Nukata a Lake Mikawako. Druhé průjezdy se uskutečnily po dvou superspeciálkách Kuragaike. Celkem bylo na programu šest rychlostních zkoušek se 74,06 měřenými kilometry.
Výhra jako projev uznání
Nenápadným suverénem soutěže byl sedmatřicetiletý Evans, který vedl od druhé rychlostní zkoušky až do cíle a k tomu přidal pět vyhraných zkoušek. Poslední den sice ztratil ze svého náskoku pět sekund, ale to jeho vítězství neohrozilo, v cíli měl k dobru 12,8 sekund. Po výhrách v letech 2023 a 2024 přidal třetí triumf v zemi vycházejícího slunce. „Byl to skvělý víkend. Musím obrovsky poděkovat týmu, který nám na asfaltu opět dal úžasné auto, a také děkuji Morizovi-sanovi za veškerou jeho podporu. Doufám, že toto vítězství bude sloužit jako projev mého uznání. Co se týče šampionátu, i když vedeme, je ještě příliš brzy o tom opravdu mluvit. Musíme si toto vítězství, naše třetí na Japonské rallye prostě užít,” prohlásil Evans na cílové rampě.
Ogier nezvládl víkend
Obhájce titulu Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) působil občas frustrovaně, když před rallye prohlásil, že má v plánu jen vítězství, ale musel se spokojit s druhým místem, na které se dostal v polovině soutěže. Devítinásobný mistr světa litoval ztráty 16,7 sekundy na druhé rychlostní zkoušce na Evanse a také se na delších rychlostních zkouškách trápil s tím, aby z pneumatik Hankook vytěžil maximum. “Nezvládli jsme to tento víkend. Trápili jsme se s nastavením auta a také od pneumatik jsem čekal více. Rodíl mezi námi a Evansem vznikl hned na druhé erzetě a při Elfynově rychlosti jsme nemohli smazat svoji ztrátu,” vysvětloval Ogier. Druhé místo však pro něj představuje 118. stupně vítězů v kariéře. Přiblížil se historickému rekordu Sébastiena Loeba, který má 120 umístění mezi prvními třemi v mistrovství světa.
Katsuta se omlouval fanouškům
Páté stupně vítězů v sedmém letošním podniku vybojoval Fin Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1), který byl v průběhu soutěž čtyřikrát nejrychlejší v rychlostních zkouškách, z toho dvakrát v sobotních dvou superspeciálkách. Jeho výkony byly všechny tři dny hodně vyrovnané. Kromě jednoho šestého místa v RZ2 byl ve všech zbývajících devatenácti erzetách vždy mezi prvními pěti. “Moje pocity jsou samozřejmě dobré. Je hezké být zpátky na pódiu. Škoda Portugalska, kde nám to šlo dobře. Je také škoda, že to byla poslední asfaltová rallye s těmito auty. Doufám, že v budoucnu přijdou další dobré výsledky,” uvedl čtyřiadvacetiletý Pajari.
Domácí matador Takamoto Katsuta startoval s velkým očekáváním sám od sebe. Hned na úvodní zkoušce však trefil kanálovou mřížku a přivodil si defekt levého zadního kola. Během soutěže se mu nepodařilo najít správný rytmus, přestože byl sedmkrát mezi nejrychlejšími třemi na erzetě. Jedinou erzetu vyhrál až poslední den a 12,1 sekundy mu chybělo ke třetímu místu. „Je mi líto japonských fanoušků,“ řekl Katsuta. „Nedokázali jsme se dostat ani na stupně vítězů, takže je mi jich líto. Děkuji týmu za přípravu tohoto auta na asfaltu. Můj sen si ale stále plním, takže to zkusím příští rok, zkusím pro vás vyhrát,” vzkázal Katsuta domácím fanouškům.
Průběžné pořadí (po RZ20 z RZ20):
1. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 3:17:08,0; 2. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +12,8; 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +51,4; 4. T. Katsuta, Johnston (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) +1:03,5; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +2:34,8; 6. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +3:13,6; 7. Paddon, Kenard (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) +4:44,8; 8. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +5:45,2; 9. Grjazin, Alexandrov (Bul., Kyrgyztán/Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +9:21,3; 10. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +9:23,0; 11. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +9:37,6; 12. Jamamoto, Fulton (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally2) +12:15,7; 13. Lindholm, Morales (Fin., Braz./Škoda Fabia Rally2) +13:11,6; 14. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta Rally2) +13:38,1; 15. Arai, Tačiki (Jap./Toyota GR Yaris Rally2) +16:58,9; 16. N. Katsuta, Yasui (Jap./Toyota GR Yaris Rally2) +23:33,4; 17. Nutahara, Azuma (Jap./Toyota GR Yaris Rally2) +27:38,3; 18. Rossi, Sarmezan (Fr./Ford Fiesta Rally3) +28:44,5; 19. Lafajová, Blanco (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +43:27,3; 20. Imai, Ogawa (Jap./Citroën C3 Rally2) +44:48,2; 21. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +49:43,6.
Výsledky jsou neoficiální.
Průběžné pořadí MS (po 7 ze 14 soutěží):
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 151 bodů; 2. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 131; 3. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 102; 4. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 96; 5. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 90; 6. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 89; 7. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 73; 8. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) 21; 9. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 21; 10. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 20; 11. L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 18; 12. Armstrong (Irl./Ford Puma Rally1) 14; 13. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 10; 14. Grjazin (Bul./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 10; 15. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 10; 16. Greensmith (Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 8; 17. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 18. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 7; 19. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 20. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 21. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 5; 22. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 23. Seskš (Lotyš./Ford Puma Rally1) 2; 24. Dominguez (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 25. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 26. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 27. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 28. Lindholm (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 29. Suninen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 370 bodů; 2. Hyundai 243; 3. Toyota WRT2 1066. Ford 85.
Vedení v soutěži (RZ): Evans 37, Ogier 30, Solberg 23, Pajari 11, Katsuta 9, Neuville 6, Fourmaux 5.
Vyhrané RZ: Solberg 41, Ogier 27, Evans 22, Pajari 18, Fourmaux 8, Katsuta 8, Neuville 7, Fontana (It.) 2, Seskš (Lotyš.) 1, Virves (Est.) 1.
